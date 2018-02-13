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Сирия, ИГИЛ, последние новости 13 февраля 2018

12:32. 13 февраля 2018 Просмотров - 1,491 Нет комментариев Опубликовал:

Брифинг Центра примирения враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике

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Потери “ЧВК Вагнера” в Сирии, или Россия всегда мстит за своих

Сирия становится местом в котором буквально на наших глазах, в пламени войны, причем войны как обычной, так и информационной, куётся новый мировой порядок. Каждый раз, когда происходит очередной слом привычной и выгодной для Запада или конкретно для США картины мира, то злость на Западе просто зашкаливает. Именно эта злость сейчас руководит западным отношением к России в политике, в спорте, в экономике и в санкциях. Как говорили американцы при принятии антироссийских санкций – нужно чтобы мы, русские, помнили кто проиграл в холодной войне. Мы-то помним, но отказываемся себя вести как проигравшие и из-за этого у многих в Вашингтоне и не только в Вашингтоне случаются просто нервические припадки. Я напомню один эпизод из не очень давнего прошлого, потому что в наш век клипового сознания многое слишком быстро забывается, а зря. Вспомните какой праздник был в США, в Госдепе и особенно в Конгрессе, после того, как американские войска ударили ракетами по сирийской авиабазе. Помните?

Помните, как радовались по этому поводу наши соседи по глобусу, надеясь что вот сейчас нам устроят в Сирии кровавую баню и второй Афганистан? А помните, как радовались некоторые так называемые военные эксперты, в том числе псевдопатриоты, для которых любое поражение России – это сладкое счастье, потому что оно поднимает их личный рейтинг и размер переводов от Госдепа на Яндекс-кошелек? Кстати, я в тот период, можете проверить, сохранил вполне холодную голову и умеренно оптимистичный взгляд на ситуацию. И я оказался прав – никакой американской интервенции в Сирию не получилось, никто Дамаск не бомбил, а российская армия методично доводит до конца свою работу в регионе. Однако, американцы не были бы американцами, если бы не попытались переиграть нас на финишной прямой, но не на военном, а на идеологическом и информационном поле.

Вот, например, ситуация с так называемым расстрелом так называемой “пятой роты” так называемого “ЧВК Вагнера”. Я не знаю, что там было или не было на самом деле, и смею предположить, что никто, вот реально никто из тех диванных экспертов, которые сейчас орут в соцсетях, реально не знают что там было. И при этом, они же орут, что Путин всех слил и пендосы безнаказанно убивают наших парней, а Шойгу гад и трус, потому что не признает потери нашей армии. Граждане, увидите такого орущего в соцсетях диванного патриота, знайте, что перед вами или дурак, или платный пропагандист Госдепа, причем в данном случае дурак и паникер опаснее и хуже, чем платный пропагандист.

Для справки, независимо от того что там было или не было, распространять вражескую пропаганду – это, как минимум, подло и непатриотично. Помимо этого, частные военные компании на то и существуют, что в России, что в Китае, в Америке. Они существуют для того, чтобы делать те вещи и в тех местах, где появление официальных вооруженных сил является нежелательным. И если кому-то кажется, что такое поведение недостойно великой державы, то значит этот диванный эксперт считает себя умнее, чем руководители США, Китая, Великобритании и России вместе взятых. И это не всё. Даже СССР в зените своей славы посылал в Корею военных советников, которые официально числились, как корреспонденты газеты Правда, а не как советские военные – https://www.vedomosti.ru/…/2…/06/03/643236-sever-protiv-yuga. И что, СССР не был великой державой или им руководили дураки? Нет. Просто есть видимая часть любой войны, а есть невидимая, которая идёт по своим законам. И нечего туда лезть своими грязными лапами, и верещать про то, что кого-то там слили. Единственная правильная претензия которую можно и нужно предъявить российскому руководству в этой ситуации заключается в том, что еще нет нормального законодательного регулирования создания и легальной деятельности частных военных компаний в России. Дума знает о проблеме и закон о ЧВК скоро будет принят. А если там в Сирии действительно произошло что-то не то, то счёты будут сведены в рабочем порядке. Обязательно будут.

Кстати о сведении счётов и демонстрации силы. Рядом с Сирией есть государство, которое имеет особое положение на Ближнем Востоке и особые союзнические отношения с США. Это государство – Израиль. Израильское руководство многократно демонстрировало, скажем так, пренебрежительное отношение к сирийскому суверенитету и к российскому военному присутствию в Сирии, и делало оно это с помощью налетов израильской авиации на сирийскую территорию. Каждый раз эти демонстрации силы сопровождались истерикой в соцсетях и инфополе на тему того, что вот российская армия ничего не контролирует, сирийцев унижают, а израильские самолеты бомбят что хотят. Как вы наверное знаете, последняя такая вылазка закончилась очень плачевно.

Видимо месседж, который никак не доходил по дипломатическим каналам был доставлен с помощью зенитной ракеты, которая сбила израильский F-16. Причем не просто F-16, а глубоко модернизированную версию американского самолета. Не нужно быть пророком, чтобы догадаться, что следующие боевые вылеты израильской авиации в Сирию, если они будут, вполне могут закончиться или так же плохо, или еще хуже.

Премьер министр Израиля всё понял, и потом после этого инцидента позвонил в Москву, и вот во время этого разговора Путин сказал ему следующее, цитирую по сайту Кремля: “Российская сторона высказалась за то, чтобы избегать любых шагов, которые могли бы привести к новому витку опасного для всех сторон противостояния в регионе” – http://kremlin.ru/events/president/news/56843. Это очень вежливое и дипломатичное предложение перестать делать то, чем Нетаньяху занимался до этого.

Кстати российская сторона еще очень вежливая и дает возможность всем сохранить лицо, и потому все делают вид, что это древнее сирийское ПВО успешно долбануло сравнительно современный американский боевой самолет. Какой вывод из этой истории? Вывод простой – для того, чтобы всё было хорошо, нужно сначала договариваться с Россией. Если с Россией не договариваться, то рано или поздно всё будет плохо. Но не у нас, а у тех, кто не хочет с Россией договариваться. В этом и есть вся суть российской внешней политики.

Руслан Осташко

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Зачистка на Синае



С Синайского полуострова продолжает поступать масса живописных кадров зачистки боевиков вилаята Синай, которые уже несколько лет ураганят в некогда привлекательном туристическом районе.
На данный момент арестовано несколько сотен боевиков и их пособников из числа местного населения, десятки боевиков убиты и ранены. Уничтожены десятки тачанок, автомобилей, мотоциклов, разрушено несколько подземных убежищ и тоннелей, изъято большое кол-во взрывчатки и стрелкового оружия.
Про саму операцию "Синай-2018" материал уже выходил https://colonelcassad.livejournal.com/3988645.html
В ряде населенных пунктов наблюдаются проблемы с продовольствием, передвижение местных жителей на время проведения операции затруднено.
ИГИЛ впрочем пытается сохранить бодрость духа и продолжает штамповать видео про перемоги на Синае, претендуя на несколько убитых военных и полицейских (сообщают о 5-х убитых солдат в районе Ариша), а также один уничтоженный/поврежденный танк M-60. В целом, даже на пропагандистском уровне негусто, так что египтянам можно лишь пожелать удачи в выдавливании этого гнойника. Раз уж взялись по серьезному чистить, останавливаться никак нельзя.
























Каирская ячейка ИГИЛ. Давеча всех персонажей с фото отправили к гуриям.



























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4 турецких танка уничтожены в Алеппо, — курдское ополчение (ВИДЕО)

4 турецких танка уничтожены в Алеппо, — курдское ополчение (ВИДЕО) | Русская весна

Курдские отряды народной самообороны заявили, что их бойцам удалось уничтожить четыре турецких танка в исламистском анклаве Азаз на севере провинции Алеппо. 

По данным официального медиа-крыла YPG, в минувшее воскресенье их отряды уничтожили, по меньшей мере, четыре турецких танка после того, как снаряд попал в склад вооружения и боеприпасов сил Анкары.

Последствия этой атаки можно рассмотреть на видео ниже.

В то же время СМИ протурецких бандформирований заявили, что громкие взрывы в Азазе были вызваны подрывом топливного склада.

Читайте также: Битва за Африн: Курды без труда отбивают атаки турецких сил (ФОТО, КАРТА)

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Метки: главное, компиляция
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