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Первые в мире поезда на магнитной подвеске сделаны в СССР

11:57. 13 февраля 2018 Просмотров - 256 2 коммент. Опубликовал:

В Союзе прекрасно просчитали грядущие транспортные проблемы городов-мегаполисов. Эти проблемы был призван разрешить последний инновационный, доведенный до испытаний проект-транспорт на магнитной подвеске.

Вагон ТП-05 — первый в СССР вагон на электромагнитной подвеске с линейным электроприводом, построенный в МИК (полигон “ВНИИПИтранспрогресс” г. Раменское) в период с1985 по 1986 год. Первый успешный пуск (подвешивание) был осуществлен 25 февраля 1986 г.

“Наша лаборатория работает над созданием экспериментального пассажирского вагона, который будет двигаться, не касаясь рельсов. Для горизонтального перемещения используется принцип работы линейного трехфазного асинхронного двигателя. Двигаясь с крейсерской скоростью до 250 километров в час, это транспортное средство будет практически бесшумным. Путь его можно поднять на эстакаду над основными магистралями города. Один километр пути будет обходиться в 3—5 раз дешевле, чем метро”, говорил в одном из интервью заведующий лабораторией ВНИИПИтранспрогресс А.Чемодуров.

На тот момент был построен 600 метровый скоростной участок в подмосковном Раменском и запланированы участки в Ереване и Алма-Ате.

Планировалось пускать по трассам вагоны по 65 человек, 19 метров длиной каждый и весом в 40 тонн. Крейсерская скорость же вагона равнялась 250км/ч, с перспективой 400 км/ч и выше. Также были планы пускать не отдельные вагоны, а сцепки из нескольких вагонов, то есть полноценных поездов.

Что особенно удивительно, но проект финансировался исключительно за счет НефтеГазСтроя. К сожалению, планам так и не удалось сбыться, землетрясение в Армении в 1988 году не позволило построить все запланированные участки. Финансирование было сокращено, а после распада СССР и вовсе прекращено. Быстрое, скоростное и свое оказалось никому не нужным.

Проект был очень перспективным, его внедрение в городах и как замена вагонам метро и как транспорту, который бы перемещался по выделенным эстакадам на поверхности.
Кстати, ничто не мешало государству возродить данную идею. Этот транспорт идеален как для городских сообщений, так и для междугородних. Это действительно экологически чистый, бесшумный современный и скоростной вид транспорта.

1992 году НИиПИ Генплана Москвы разработал проекты двух линий. Первый маршрут – аэропорт Шереметьево – Тушинский спортивный аэродром – зона отдыха “Серебряный Бор” – детский парк (на то время проектный) – Дом Правительства на Красной Пресне. Второй маршрут должен был связать районы Чертаново, Ясенево и Бутово . По проекту величина эстакады должна была быть 5-6 метров. Среднетехническая скорость на первом маршруте должна была быть 100 км/ч, на втором – 40. Таким образом, конструкционная скорость должна была быть где-то под 200 км/ч.

Кстати, в настоящее время есть реально функционирующая магнитная дорога. Действует она в Китае, соединяет Шанхай с аэропортом. Маглев развивает скорость 550 км/ч. Сложись все по-другому и мы бы ездили на собственном маглеве в Шереметьево.

Источник: www.kramola.info

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2 коммент.»

  • 3119 2318
    любопытный 13 февраля 2018 в 13:31 Ссылка Пометить
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    Помню по тв показывали выступление ученых,и вот одни предлагали такие дороги в сибири, над лесами, дешевле, экологично и лес ни надо рубтть. Так Медведев сказал, что в мире этого нет и нам не надо.

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