Ну-с..чьи мысли мы сегодня будем думать?. Как обычно, или?.

Мы - люди - похожи на ходячие "приемопередатчики", которые находятся внутри информационного поля.

Наш мозг не является генератором мыслей, а скорее приемником и передатчиком одновременно.

Это похоже на сотовую сеть, где мы как ходячие мобильники, работающие на одном и том же диапазоне?!.

Вот только вопрос?

Кто хозяин, кто оператор этой сети мыслеформ?

Мы отовсюду слышим, что человек хозяин своих мыслей, и живет согласно им, но где гарантия, что это его мысли.

Если мы будем внимательны, то увидим, что наши мысли настраиваются извне.

Например, читая эту статью, вы автоматически перенастраиваетесь. И после того как прочитаете, ваши мысли потекут в другом направление, чем до этого.

Вот, другой пример, скрытой перенастройки нашего ума: идем, думаем, скажем, о чем-то "своем", а тут бах... витрина магазина.. а та...аам! ...И наши мысли мгновенно потекли в направлении, котором создали хозяева витрины. Отсюда следует, что внешняя среда, тоже меняет наше течение мыслей. Это значит, что мысли изменчивы и непостоянны, потому что они, в общем-то, и не наши, а общие, даже когда думаем о сугубо личных вещах...

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Но мы также можем упорно в течение некоторого времени думать об одном и том же (бывает зацикливает от сильного желания или проблемы), пока сознание не устанет от одной частоты мыслей, и автоматически или при помощи головной боли, не переключится на другую.

Мысли - это продукт внимания человека.



Внимание - это фокусировка сознания на одну частоту.

Слабое место внимания - это подчинение как внутреннему намерению человека, так и внешней вибрации матрицы. Обычный человек живет внешним влиянием. Он полностью "плавает" в частотном бульоне матрицы и его мысли - это мысли матрицы.

Внимание имеет несколько уровней (что внизу - то и наверху). В нашем мире внимание подчиняется телу, а тело - в свою очередь, - матрице. Отсюда, наше внимание механично. Но когда мы покинем тело и окажемся в другой реальности, то наше внимание выйдет из-под влияния трехмерной матрицы и станет автономным. Т.е. мы будем осознанно управлять своим вниманием. Но это опять же, если сознание достигло определенного уровня.

Мы думаем, что перенастроив внимание, можно изменить программу-судьбу. Есть же много примеров, когда человек, круто меняет свою жизнь. Как, мне кажется, - это не совсем так.

Матрица не может позволить, чтобы все ее механизмы (люди в том числе) функционировали каждый сам по себе, поэтому существует план, где все взаимосвязано. Когда человек рождается, у него есть определенный диапазон (свободная воля), в пределах которого он может перемещаться, выбирая свое будущее.

Например, человек может быть бедным, среднего уровня достатка, но никогда богатым, владеющий заводами и пароходами. И, когда мы движемся в этом разрешенном диапазоне, у нас складывается ощущение, что мы сами выбираем свою судьбу. Но если вглядеться, томы желаем и думаем, согласно тому "коридору", который нам предоставили.

Мы думаем - ну вот... я же этого хотел... и получил. Но мы получили ровно столько, насколько захотели и надумали об этом. Подвох в том, что к нам приходят желания и мысли строго нашего диапазона свободы выбора. Нам кажется, что мы этого хотели, когда на самом деле этого хотела судьба-программа.

Желания - вот тот механизм, посредством которого матрица манипулирует вниманием человека, а значит его мыслями.

Используя заряженные человеком мыслеформы, создается реальность, которая выгодна закулисным управленцам. Дальше - больше: стоит зациклить энергопотоки (мысли) людей в одну сеть и все - миллиарды будут думать, и поступать в строго заданных границах.Стоит "оператору" подкинуть пакет мыслей в общую сеть, как он тут же, фрактально разлетится посредством миллионов людей (приемопередатчиков). В настоящее время для этого широко используются средства Масс- медиа, что упрощает жизнь "серых кардиналов".

Программируя желание у людей, формируется мыслеформы. Человек,в принципе, не может жить без желания, так как в нем этот механизм является движущей силой. Можно сказать, что наши желания являются фундаментом для личности. А личность - это доступ к земной игре (опыту).

Мысли, которые вытекают из желания, и создают нашу реальность.

Отсюда - главнейшую роль для человека играют желания, амысли, которые воплощают их, спрятаны в подсознании. Это те мысли, которые мы не осознаем, не придаем им значения, так как они уже давно являются фоном в сознании.

Поэтому, надуманная визуализация ни к чему не приведёт. Сбудутся те мыслеформы, которые уже давно сидят глубоко в сознании. Они - то и формируют нашу реальность.

Например, любитель эзотерики визуализирует в медитации вознесение, посылая мысли "абсолюту", когда на самом деле в подкорке у него сидит неудовлетворенность собой... ему хочется того же, что и миллионам людей - обычного человеческого счастья. Так что сработает? Первое или второе? Думаю, здесь понятно.

Но почему-то многие любители возвышенных мыслеформ забывают, что своим шумным позывом забивают еще глубже скрытые желания, а значит, и реальные мысли, которые воплощают желания.

Вот и получается, что мысли, даже самые возвышенные, остаются вне досягаемости тела. Пока мысли уносят внимание от тела, тем временем тело остается без внимания, подвергаясь сильным влияниям матрицы. Мы думаем, что мы необычные из-за того, что мыслим "масштабами вселенной", но на самом деле в повседневности поступаем точно также, как миллиарды людей. Ведь реальность - это то, что мы переживаем своим телом и чувствами.

Нас подбадривают всевозможные эзотерические каналы, говоря, что тело не важно, а важен дух, что нужно думать о духе. Мне, вот лично, интересно, как можно думать о том, о чем представления не имеешь. Получается, что мы просто абстрагируемся, смещая внимание на эфемерный "дух". В то время нашу энергию используют, в первую очередь те, кто так упорно радеет за дух. Это похоже на то, как если бы я (душа) ехал в машине (тело) и для меня в этот момент важно было бы не езда и машина, а только Дух, то скорее всего я бы быстро оказался на обочине в разбитой машине.

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Пока наши мысли искусственно заняты небесами (это я для эзотериков), наши сознания выжимают, манипулируя нашими телами.

(по-моему, у большинства представителей различных конфессий то же самое - мысли заняты небесами - В.Л.)

Мы пришли в этот мир и облачились в тела, чтобы осознанно получать нужные уроки, согласно намерению высшего Я. Но нас (космических существ) используют, блокируя канал от высшего Я к нашему телу, чтобы затем использовать энергию души.

Забирая наше осознание, матрица подпитывает им реальность, которая нам чужда. И когда мы теряем контакт со своим высшим источником, то засыпаем, превращаясь в биороботов, которые желают и думают только о том, что нужно матрице. Это и есть бессознательность.

Когда мы хотим чего-то сильно, как например, стать духовным, светлым, то нужно сначала разобраться, что или кто в нас этого хочет. Может быть, это говорит в нас эго. В этот момент, скорее всего мы пребываем в уме, в воображаемых мирах и мифах. Когда мы что-то представляем, то автоматически наше внимание смещается с уровня тела на уровень ума.

А ум - это существо, которое не приемлет тело, так как оно для ума инертное, тупое.

Можно годами мечтать, размышлять, но все это будет лишь абстракцией, пока не подключим свое тело к делу. Есть много умных людей, которые рассуждают о красоте человеческой мысли, философствуют о гармонии и процветании, но в реале не могут даже убраться в своей квартире, подтянуть свое здоровье и тело, наконец, устроить свою жизнь.

А все, потому что находятся в ловушке ума. Их внимание полностью захвачено умозаключениями, а тело тем временем прозябает без присмотра, создавая проблемы.

Когда мы сдвигаем свое внимание на уровень тела, то автоматически выходим из под влияния ума (не разума), и начинаем жить в "сейчас", потому что у тела нет прошлого и будущего, а только "здесь"и "сейчас".

Это не значит, что мы тупеем, наоборот наше сознание освобождается от вечной болтовни ума, с его виртуальной реальностью, и мы начинаем быть разумными существами.

Разум - это не ум, а субстанция намного выше.

Ум привязан к матрице и является его лазутчиком, в то время какразум подключен к сверхразуму. Только из-за болтливого ума в повседневности мы не можем жить разумно. Это видно... стоит только посмотреть по сторонам или увидеть новости по телевизору.

Когда ум нам не мешает и не затягивает в мечтательность, или не застревает на чем-то одном, например, только на семье, то мы можем сферически и трезво воспринимать наш мир, а не растворяться в мифических реальностях... типа шамбалы или "нормального человеческого счастья". Иначе, зачем мы здесь в телах.

(!!! - В.Л.)

Плавали бы себе в эфире, да создавали любые иллюзии. Наше тело - это орудие формирования сознания. И чем больше мы своим вниманием находимся в сейчас (а тело легче всего собирает наше внимание), тем легче нам выйти из повседневной болтовни социума в состояние, когда мы едины с миром.

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Для того чтобы вырваться из общей мыслеформы, нужно отключиться от общей сети миллиардов людей. Это неделание.

Не давать матрице использовать наш разум, как один из трансляторов в общей сети "житейских" мыслеформ.

А для этого нужно перестать думать как все, остановив бесконечный поток мыслей, насилующие наше сознание. Конечно, мы не можем полностью себя изолировать от мыслей социума, да это невозможно. Номы можем перекрыть поток бессознательных мыслей, чтобы сэкономить наши энергоресурсы.

Ведь мы знаем, что повседневные неконтролируемые мысли забирают нашу энергию. И наоборот, если нас не увлекают мыслеформы матрицы, то наше внимание сонастраивается с высшим источником, откуда мы получаем подпитку для осознанной жизни. Мы отключаемся от сети матрицы и подключаемся к высшему источнику, меняя информационное поле.

Программа - это замкнутая цепь, где энергия движется согласно заданному контуру.

Поэтому мы постоянно повторяемся, и наша жизнь бежит согласно этой цепи.

Чтобы измениться, нужно прервать привычное течение времени. А для этого нужно сначала захотеть. Но наши желания опять же находятся в ловушке общих желаний.

Если мы будем искренне, то можем выследить свои желания, и они будут совпадать с желаниями остального человечества. Хотя в любой программе, даже самой совершенной, есть пробелы. Поэтому всегда могут быть исключения из правил, как например, сумасшедшие или видящие... Используя эти "пробелы" в программе можно освободиться от его влияния.

Все это, конечно, слова. Но как на деле выйти из-под влияния матрицы, хотя бы в своих мыслях? Это одновременно просто и сложно. Просто потому, что нужно всего на всего отключить течение привычных мыслей, или не привязываться к ним, пусть себе "проплывают" на периферии нашего сознания. Но в то же время это сложно, так как ум цепляется за малейшее шевеление мыслей в пространстве. И стоит уму зацепиться, как начинается перемалывание "косточек".

Мысли для ума - это как сахарная косточка для собаки ...

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Но самое главное: для того, чтобы сдвинуть сознание, нужна свободная энергия. Вот поэтому лучше выкинуть из жизни все, что нас истощает. И пока мы в ловушке желаний - это не так просто. Вся наша духовная практика опять же зависит от судьбы. Если в нашем диапазоне свободного выбора есть такая вероятность, то мы можем это сделать.

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Человек не может, плавая в обывательских частотах, обрести чистое сознание.

Чистое сознание - это когда ум создает мыслеформы согласно внутреннему намерению существа.

Туда нет доступа всякому мысленному хламу извне. Чистое сознание черпает мысли из сверхразума, а не из информационного отработанного болота матрицы.

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Попробуйте что-нибудь придумать новенького, живя в гуще человеческих мыслей.

Будете перемалывать все одно да потому же, и так каждый день. Но стоит остановить бесконечную болтовню в голове, как разум очищается и светлеет. И вот, когда наш разум станет совсем светлым и прозрачным, то к нам обязательно потекут такие же светлые и возвышенные мысли. Потому что подобное притягивает подобное.

Мы не можем перепрыгнуть через себя (человека-программы). Но мы можем саботировать социальную сеть (опять пресловутым неделанием), перестать жить мыслями матрицы, тогда у нас освободится пространство в разуме. А это значит, что нашему высшему Я есть куда вкладывать озарения.

А это уже разумная жизнь, а не жалкое существование в болтливом уме.

Июль 2011.

Алекс Виндгольц: В ЗАПАДНЕ МЫСЛЕФОРМ

P.S.

Публикация А.Виндгольца за 2011 год подадена через моё прочтение: форматирование и добавление фотографий и коллажей.

Это фрагмент из мультимедийной интернет-книги "Очищение Разума, Души и Тела. Информационные материалы", которую я планирую собрать к концу марта 2018 г.

С уважением - В.Л.

P.P.S.

а вот изюминка в тему.. добавлю, пожалуй...- В.Л.

Пять характеристик нового человека

Для становления нового человека необходимо выполнить пять обязательных условий, каждое из которых является характеристикой высокоразвитой личности.

1. Первое условие - это здоровье тела и разума.

Оно подразумевает способность человека на сто процентов использовать свое тело и разум для достижения сознательно выбранной цели. Это состояние полной уверенности в том, что ваши тело и разум — это не вы, а ваша собственность. Это полный контроль над телом и разумом.

2. Второе условие - абсолютная приспособленность к жизни в среде современного общества.

Вам необходимо уметь самостоятельно удовлетворять свои потребности. Вы не сможете помочь никому другому, если сами не способны заработать на кусок хлеба.

Необходимо проявлять изобретательность в решении проблем, с которыми вы сталкиваетесь, а также дисциплинированность и настойчивость в преодолении трудностей. Человек, демонстрирующий такого рода способности, подходит к осуществлению своих жизненных целей творчески.

3. Третье условие - это богатая эмоциональная жизнь.

Новый человек владеет полным спектром эмоций. Когда нужно, он выражает гнев, печаль или радость. Эмоции нужно не подавлять и контролировать, а ощущать как инструмент, необходимый для жизни.

Когда ваши эмоции будут выражаться естественным и здоровым образом, вы сможете успешно играть в одном оркестре с другими людьми, Природой, Землей и Небесами. Вы настроитесь на ритм Вселенной.

4. Четвертое условие - признание приоритета совести.

Совесть — это внутреннее стремление к истине и свойственная каждому человеку тяга к совершенству, основанная на признании божественности своей природы.

5. Пятым условием является обретение божественности.

Божественность в повседневной жизни не имеет отношения к сверхъестественной способности видеть и слышать то, что недоступно нормальным людям.

Дух — это информация. Общение с ним осуществляется посредством энергетических вибраций. Когда наши мозговые волны получают доступ к энергетическим вибрациям Духа, мы ощущаем то, что принято называть вдохновением.



Поскольку все элементы Вселенной наполнены духовной энергией, то все Сущее изначально является божественным. Следовательно, уровень божественности человека зависит от уровня его духовной информации.

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