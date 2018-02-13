Электричество древних храмов. Часть 2
21:27. 13 февраля 2018 Просмотров - 2 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Предыдущая часть
Изменил название серии статей с электростатики на электричество. Думаю, так будет более правильно, в особенности после просмотра видео, представленных в статье…
Дворец Дождей в Венеции. Интересные кресты. Объемные с вилочковыми наконечниками во все стороны. Приемная антенна радиоизлучения? Или символизм?
Подобная конструкция на вершине храма в Эфиопия. Аксум. Если символизм, то он гораздо глубже христианского…
***
Руководителю лаборатории ионных систем РНЦ «Курчатовский институт» Андрею Волкову удалось то, что до сих пор не удавалось ни одному ученому в мире: он провел научный эксперимент в храме Гроба Господня в Иерусалиме.
В момент сошествия Благодатного огня приборы зафиксировали резкий всплеск электромагнитного излучения.
Этот огонь появляется сам собой, в первые секунды он не обжигает, верующие омывают им лицо и руки, словно водой. Волков предположил, что это пламя – плазменный разряд. И у ученого возникла идея смелого опыта – измерить электромагнитное излучение в самом храме во время схождения Благодатного огня.
Волков наблюдал, как Иерусалимский патриарх, сняв облачение, в одной рубахе вошел в Кувуклию (часовню в Храме) со связкой свечей. Люди, замерев, ждали чуда. Ведь, по преданию, если Благодатный огонь не сойдет к людям в канун Пасхи, это будет знаком приближающегося конца света. О том, что чудо случилось, Андрей Волков узнал раньше всех, кто был в храме, – его приборы уловили резкий скачок!
За шесть часов наблюдения за электромагнитным фоном в храме, именно в момент сошествия Благодатного огня прибор зафиксировал увеличение интенсивности излучения в два раза, – свидетельствует физик. – Теперь ясно, что Благодатный огонь не сотворен людьми. Это не обман, не мистификация: его материальные «следы» можно измерить!
Источник
***
Рекомендую посмотреть вторую часть видео, где автор вполне логически и доходчиво поясняет возможный принцип работы купольных строений:
Автор видео критикует схему получения статического электричества через купола храмов. Я думаю, он не до конца разобрался с этим и видит в данном варианте силовую схему получения электрических колебаний. Что, конечно же в данном случае не так. Одно дело настроить установку на прием СВЧ-колебаний, пропустить их, преобразовать. Другое принцип работы – это получить заряд на сфере купола храма подобно лейденской банке (конденсатору). Возможно, этих принципов извлечения электроэнергии было больше чем один.
Если многие церковные генераторы работали на прием СВЧ-излучения (другой вопрос – откуда оно необходимой интенсивности?), то этот комментарий будет как раз в тему:
Комментарий, сделанный ранее cucujudi: про скинию напомню – лица, допускавшиеся внутрь скинии, должны были надевать специальную одежду, которая состояла из следующих компонентов:
1. Нижняя льняная одежда, непременно чистая (чтобы не навести на себя греха и не умереть), иными словами, изолятор.
2. Верхняя длинная одежда (хитон и риза), изобиловавшая золотыми украшениями, с вплетенными в ткань золотыми нитями с массивным золотым наперсником, золоченым поясом и т. д. Предполагаемый проводник, причем, судя по всему, заземлявшийся (одежда, вероятно, касалась земли).
3. По подолу ризы золотые колокольчики (дабы слышен был от него звук, когда он будет входить во святилище пред лицом Господне, и когда будет выходить, чтобы ему не умереть) – звуковой сигнализатор, предупреждающий о входе человека в опасную зону.
4. На головном уборе – массивная полированная золотая пластина – диадема (и будет она непрестанно на челе его).
Вся эта обильно металлизированная одежда, в которую одевался левит, входя в скинию, напоминает “клетку Максвелла, хорошо известную современным физикам. Человек, находящийся внутри заземленной металлической клетки, может без ущерба для себя находиться в электрическом поле очень большой напряженности. Как отмечают Дж.Мичел и Р. Рикард, …если на матерчатом манекене человека разместить металлический гребень на голове , металлическую брошку на груди, опоясать манекен металлическим поясом, то электрический разряд молнии пройдет через эти металлические предметы, не задевая манекен” Но ведь именно такие металлические детали содержала защитная одежда Моисея и его помощников, и “гребень” на голове (диадема), и “брошку” на груди (наперсник), и металлический пояс.
Одеяний православного духовенства установились еще в 16-17вв. и с тех пор остаются практически без изменений
Пояснения по одеждам церковнослужителя. Каргокульт. Но, возможно, элементы первоначальной спецодежды сохранились.
Ни в коем случае не хочу задеть чувства верующих. Только лишь наблюдения.
Думаю, и сам стиль одежды не случайный
***
Церковный генератор
***
Замок Готторф в Германии
Здание кунсткамеры в С-Петербурге
С точки зрения архитектуры – зачем эти купола и башенный центральный тип? Это усложняет кострукцию и с точки зрения функционала ничего не несет. Ведь это не храмы с их символизмом. А если смысл в этой конструкции был? Причем сугубо практический: генерация электричества для здания?
Есть у меня знакомый по соц.сети, который живет в С-Петербурге в старом доме и по его словам который еще как-то генерирует слабый уровень электричества. Кое-что он описывал, в частности положительные процессы на биологию его организма. Он хочет разобраться в этом вопросе, приглашает к сотрудничеству. Его контакт: sanksis@mail.ru
***
Наблюдение от sanek_frolov1: Такие вот агрегаты мало кто рассматривает:
Монумент Уоллеса (защита, щит, щиток) Monument
Это четырёхгранная башня высотой 67 м, установленная в 1869 году в городе Стерлинге в честь шотландского национального героя Уильяма Уоллеса.
Качество кладки – превосходно!
Смотрим что находится на вершине башни:
Шины, катод
Обмотка.
Шина, Анод
Зачем башне придали такую явную ассиметрию этим декоративным элементом?
Карго-культ, построенный по памяти (или эскизам). Ассоциации после просмотра появляются: или с генератором защитного поля или ретранслятором пучка/луча (космическая связь?). Думал, что подобные примеры находятся только на Востоке, в Ю-Восточной Азии. Оказывается, и в Европе есть…
***
Про металлические полы у меня было в предыдущих частях статей на эту тему. А так же про храм Василия Блаженного – там тоже есть полы из металлических плит. Подборка аналогичных примеров:
redvedma: В Смоленске в Успенском соборе железный пол. Находиться там приятно. Чувствуется прилив сил)
Видны блестящие железные полы. Не ржавеют. Интересно, кто-нибудь их элементный состав проводил? Или это просто чугун, отполированный ногами прихожан?
Как и предполагал ранее – это тоже, по-видимому связано с работой храмов, с электричеством. Иначе бы сделали просто каменные. Ведь так дешевле.
На цепях свисают люстры освещения. Кроме освещения прошлом они могли еще выполнять основную роль – люстр Чижевского (ионизация воздуха). Могло ли быть, что воздействие аэроионов на организм называли освЯщением?
Углич. Церковь царевича Дмитрия “на крови”. Тоже металлические полы
Думаю, ранее, когда церковный генератор работал, в целях безопасности все прихожане должны быть заземлены через эти металлические плиты. Металлические плиты расположены даже у алтаря.
Как оказалось, храмов, где сохранились металлические полы – очень много:
В Казани. Название храма не выяснил
Завидовский храмовый комплекс. Источник
Воскресенская церковь, с.Шупилино. Источник
Видимо, он был еще и разноцветный
Храм Воскресения Христова в Кадашевской слободе. Источник
Церковь Троицы Живоначальной в Гусе-Железном. Источник
Это один из немногих белокаменных храмов
Московский Кремль. Женская палата 16 века. Источник
Свято-Никольский собор где-то на на Урале.
Источник
Ступени в храме во имя святителя Николая Чудотворца. Село Быньги
Здесь вы можете посмотреть примеры плит чугунных полов, которые находятся у коллекционеров.
Я не исключаю, что чугунные полы в храмах устанавливали с целью износостойкости. Но чем хуже каменные? Как писал – это вышло бы дешевле. Так что, вопрос остается.
Изменил название серии статей с электростатики на электричество. Думаю, так будет более правильно, в особенности после просмотра видео, представленных в статье…
Дворец Дождей в Венеции. Интересные кресты. Объемные с вилочковыми наконечниками во все стороны. Приемная антенна радиоизлучения? Или символизм?
Подобная конструкция на вершине храма в Эфиопия. Аксум. Если символизм, то он гораздо глубже христианского…
***
Руководителю лаборатории ионных систем РНЦ «Курчатовский институт» Андрею Волкову удалось то, что до сих пор не удавалось ни одному ученому в мире: он провел научный эксперимент в храме Гроба Господня в Иерусалиме.
В момент сошествия Благодатного огня приборы зафиксировали резкий всплеск электромагнитного излучения.
Этот огонь появляется сам собой, в первые секунды он не обжигает, верующие омывают им лицо и руки, словно водой. Волков предположил, что это пламя – плазменный разряд. И у ученого возникла идея смелого опыта – измерить электромагнитное излучение в самом храме во время схождения Благодатного огня.
Волков наблюдал, как Иерусалимский патриарх, сняв облачение, в одной рубахе вошел в Кувуклию (часовню в Храме) со связкой свечей. Люди, замерев, ждали чуда. Ведь, по преданию, если Благодатный огонь не сойдет к людям в канун Пасхи, это будет знаком приближающегося конца света. О том, что чудо случилось, Андрей Волков узнал раньше всех, кто был в храме, – его приборы уловили резкий скачок!
За шесть часов наблюдения за электромагнитным фоном в храме, именно в момент сошествия Благодатного огня прибор зафиксировал увеличение интенсивности излучения в два раза, – свидетельствует физик. – Теперь ясно, что Благодатный огонь не сотворен людьми. Это не обман, не мистификация: его материальные «следы» можно измерить!
Источник
***
Рекомендую посмотреть вторую часть видео, где автор вполне логически и доходчиво поясняет возможный принцип работы купольных строений:
Автор видео критикует схему получения статического электричества через купола храмов. Я думаю, он не до конца разобрался с этим и видит в данном варианте силовую схему получения электрических колебаний. Что, конечно же в данном случае не так. Одно дело настроить установку на прием СВЧ-колебаний, пропустить их, преобразовать. Другое принцип работы – это получить заряд на сфере купола храма подобно лейденской банке (конденсатору). Возможно, этих принципов извлечения электроэнергии было больше чем один.
Если многие церковные генераторы работали на прием СВЧ-излучения (другой вопрос – откуда оно необходимой интенсивности?), то этот комментарий будет как раз в тему:
Комментарий, сделанный ранее cucujudi: про скинию напомню – лица, допускавшиеся внутрь скинии, должны были надевать специальную одежду, которая состояла из следующих компонентов:
1. Нижняя льняная одежда, непременно чистая (чтобы не навести на себя греха и не умереть), иными словами, изолятор.
2. Верхняя длинная одежда (хитон и риза), изобиловавшая золотыми украшениями, с вплетенными в ткань золотыми нитями с массивным золотым наперсником, золоченым поясом и т. д. Предполагаемый проводник, причем, судя по всему, заземлявшийся (одежда, вероятно, касалась земли).
3. По подолу ризы золотые колокольчики (дабы слышен был от него звук, когда он будет входить во святилище пред лицом Господне, и когда будет выходить, чтобы ему не умереть) – звуковой сигнализатор, предупреждающий о входе человека в опасную зону.
4. На головном уборе – массивная полированная золотая пластина – диадема (и будет она непрестанно на челе его).
Вся эта обильно металлизированная одежда, в которую одевался левит, входя в скинию, напоминает “клетку Максвелла, хорошо известную современным физикам. Человек, находящийся внутри заземленной металлической клетки, может без ущерба для себя находиться в электрическом поле очень большой напряженности. Как отмечают Дж.Мичел и Р. Рикард, …если на матерчатом манекене человека разместить металлический гребень на голове , металлическую брошку на груди, опоясать манекен металлическим поясом, то электрический разряд молнии пройдет через эти металлические предметы, не задевая манекен” Но ведь именно такие металлические детали содержала защитная одежда Моисея и его помощников, и “гребень” на голове (диадема), и “брошку” на груди (наперсник), и металлический пояс.
Одеяний православного духовенства установились еще в 16-17вв. и с тех пор остаются практически без изменений
Пояснения по одеждам церковнослужителя. Каргокульт. Но, возможно, элементы первоначальной спецодежды сохранились.
Ни в коем случае не хочу задеть чувства верующих. Только лишь наблюдения.
Думаю, и сам стиль одежды не случайный
***
Церковный генератор
***
Замок Готторф в Германии
Здание кунсткамеры в С-Петербурге
С точки зрения архитектуры – зачем эти купола и башенный центральный тип? Это усложняет кострукцию и с точки зрения функционала ничего не несет. Ведь это не храмы с их символизмом. А если смысл в этой конструкции был? Причем сугубо практический: генерация электричества для здания?
Есть у меня знакомый по соц.сети, который живет в С-Петербурге в старом доме и по его словам который еще как-то генерирует слабый уровень электричества. Кое-что он описывал, в частности положительные процессы на биологию его организма. Он хочет разобраться в этом вопросе, приглашает к сотрудничеству. Его контакт: sanksis@mail.ru
***
Наблюдение от sanek_frolov1: Такие вот агрегаты мало кто рассматривает:
Монумент Уоллеса (защита, щит, щиток) Monument
Это четырёхгранная башня высотой 67 м, установленная в 1869 году в городе Стерлинге в честь шотландского национального героя Уильяма Уоллеса.
Качество кладки – превосходно!
Смотрим что находится на вершине башни:
Шины, катод
Обмотка.
Шина, Анод
Зачем башне придали такую явную ассиметрию этим декоративным элементом?
Карго-культ, построенный по памяти (или эскизам). Ассоциации после просмотра появляются: или с генератором защитного поля или ретранслятором пучка/луча (космическая связь?). Думал, что подобные примеры находятся только на Востоке, в Ю-Восточной Азии. Оказывается, и в Европе есть…
***
Про металлические полы у меня было в предыдущих частях статей на эту тему. А так же про храм Василия Блаженного – там тоже есть полы из металлических плит. Подборка аналогичных примеров:
redvedma: В Смоленске в Успенском соборе железный пол. Находиться там приятно. Чувствуется прилив сил)
Видны блестящие железные полы. Не ржавеют. Интересно, кто-нибудь их элементный состав проводил? Или это просто чугун, отполированный ногами прихожан?
Как и предполагал ранее – это тоже, по-видимому связано с работой храмов, с электричеством. Иначе бы сделали просто каменные. Ведь так дешевле.
На цепях свисают люстры освещения. Кроме освещения прошлом они могли еще выполнять основную роль – люстр Чижевского (ионизация воздуха). Могло ли быть, что воздействие аэроионов на организм называли освЯщением?
Углич. Церковь царевича Дмитрия “на крови”. Тоже металлические полы
Думаю, ранее, когда церковный генератор работал, в целях безопасности все прихожане должны быть заземлены через эти металлические плиты. Металлические плиты расположены даже у алтаря.
Как оказалось, храмов, где сохранились металлические полы – очень много:
В Казани. Название храма не выяснил
Завидовский храмовый комплекс. Источник
Воскресенская церковь, с.Шупилино. Источник
Видимо, он был еще и разноцветный
Храм Воскресения Христова в Кадашевской слободе. Источник
Церковь Троицы Живоначальной в Гусе-Железном. Источник
Это один из немногих белокаменных храмов
Московский Кремль. Женская палата 16 века. Источник
Свято-Никольский собор где-то на на Урале.
Источник
Ступени в храме во имя святителя Николая Чудотворца. Село Быньги
Здесь вы можете посмотреть примеры плит чугунных полов, которые находятся у коллекционеров.
Я не исключаю, что чугунные полы в храмах устанавливали с целью износостойкости. Но чем хуже каменные? Как писал – это вышло бы дешевле. Так что, вопрос остается.
Источник: sibved.livejournal.com