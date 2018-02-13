Александр Скробач про древнерусскую Беларусь
Хронометраж:
3:27 Население Беларуси до 9 века.
11:09 Полоцк как главный белорусский город 9-11 веков.
28:00 Отношения Полоцка и литовских соседей.
40:30 Полоцк как часть Великого княжества Литовского.
50:42 Территория Беларуси в годы монгольского ига.
1:08:25 История беларуси в 14-15 веках.
Аудиоверсия: https://oper.ru/video/audio/interview…
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Источник: www.youtube.com