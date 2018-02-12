Выборы! Выборы! Голосуй, не голосуй, все равно… (Выборы. Выпуск 1)

Выборы. Выпуск 1

Выборы! Выборы! Голосуй, не голосуй, все равно…

Автор-сказитель – Алексей Орлов

Соавтор – Михаил Ять



Мы решили записать несколько передач на тему – “Выборы”.



В этой передаче речь пойдёт о том, какие виды организации общества нам предлагает современная цивилизация.

Были разобраны следующие её виды:

Демократия, Охлократия, Анархизм, Капитализм, Монархизм, Социализм, Коммунизм.

А что в итоге получилось из сей беседы, решать вам….



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Источник: www.youtube.com