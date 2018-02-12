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Выборы! Выборы! Голосуй, не голосуй, все равно… (Выборы. Выпуск 1)

15:58. 12 февраля 2018 Просмотров - 26 Нет комментариев Опубликовал:

Выборы. Выпуск 1
Выборы! Выборы! Голосуй, не голосуй, все равно…
Автор-сказитель – Алексей Орлов
Соавтор – Михаил Ять

Мы решили записать несколько передач на тему – “Выборы”.

В этой передаче речь пойдёт о том, какие виды организации общества нам предлагает современная цивилизация.
Были разобраны следующие её виды:
Демократия, Охлократия, Анархизм, Капитализм, Монархизм, Социализм, Коммунизм.
А что в итоге получилось из сей беседы, решать вам….

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Источник: www.youtube.com

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