Война французов против СССР в годы Великой Отечественной войны

В СССР и Российской Федерации было принято считать, что французский народ, Франция были оккупированы и участвовали в войне на стороне Антигитлеровской коалиции, были нашими союзниками. Но это не вся правда – действительно некоторые французы ушли в подполье, французское сопротивление, некоторые участвовали в боях на Восточном фронте на стороне СССР в французском истребительном авиационном полку (1 иап «Нормандия-Неман»).

Но ещё больше французов спокойно приняли власть Гитлера и даже поддерживали его замыслы, в том числе с оружием в руках – французы скрестили оружие в Северной Африке с англо-американскими силами, участвовали в боях на Восточном фронте в рядах Вооруженных сил Третьего рейха. В Лондоне и Вашингтоне даже собирались причислить Францию к подлежащим оккупации после Второй мировой войны территориям, находившимся в одном лагере с Германией. Только твёрдая позиция И. Сталина спасла Францию от оккупационного режима и её по его настоянию включили в Антигитлеровский лагерь. Сталин настоял и на выделении Франции особой французской зоны оккупации в Германии. К чести Шарля де Голля, он помнил это и после смерти советского вождя, сохранив к нему уважение после «десталинизации», устроенной Хрущёвым.

После оккупации в 1940 году Северной Франции и создания на юге страны режима Виши, до мая 1945 года множество французов стало добровольцами под знаменами десятков частей и соединений вооруженных сил и вспомогательных организаций Третьего рейха. Таких французских добровольцев было десятки тысяч, и в итоге граждане Франции составили крупнейший по численности западноевропейский народ, сражавшийся на стороне гитлеровской Германии во Второй мировой войне.

В день вторжения сил Гитлера в СССР – 22 июня 1941 года, лидер одной из французских нацистских группировок PPF — Parti Populaire Francais («Национальная народная партия») Жак Дорио выдвинул идею создания Легиона французских добровольцев для того, чтобы принять участие в войне против Советского Союза. Посол рейха во Франции Отто Абетц сообщил об этом в Берлин и 5 июля получил телеграмму, в которой Риббентроп одобрил эту идею. Уже 6 июля в посольстве рейха в Париже состоялась 1-я встреча французских и немецких уполномоченных, 7 июля – 2-я встреча — в штабе Вермахта во Франции. Присутствовали представители всех французских нацистских и коллаборационистских групп — Марсель Букард Марсель ( «Французское движение»), Жак Дорио (“Национальная народная партия»), Эжен Делонксле («Социально-революционное движение»), Пьер Клементи («Французская партия национального единства») и Пьер Константини («Французская лига»), тогда же был создан Центральный Комитет Легиона Французских Добровольцев (LVF) и вербовочный центр. Интересен тот факт, что его разместили в здании, где раньше был расположен офис советского туристского агентства «Интурист». Широко использовался лозунг «Антибольшевистского Крестового Похода».

За временной отрезок с июля 1941 года по июнь 1944 года с просьбой о вступлении в Легион Французских добровольцев обратилось 13 тыс. человек, но принято было в Легион не более половины из добровольцев: остальных отсеяли немецкие доктора. В состав LVF вошли не только добровольцы, но также те бывшие французские военнопленные, которые предпочли войну на Восточном фронте лагерям и принудительному труду. Первая партия французов прибыла в Польшу в сентябре 1941 года — из 2,5 тыс. человек сформировали двухбатальонный Французский Пехотный Полк 638 под командованием полковника Роже Лабона. Французы носили форму вермахта с сине-бело-красной нашивкой на правом рукаве. Знамя полка также было трехцветным, приказы отдавались на французском языке. 5 ноября 1941 года маршал Петэн направил послание французским добровольцам: «Перед тем, как вы пойдете в бой, мне радостно сознавать, что вы не забываете — вам принадлежит часть нашей военной чести». Батальоны покинули Дебу 28 и 30 октября 1941 года, первым батальоном командовал капитан Леклерк , затем коммандант де Планар , вторым батальоном — коммандант Жирардо. Батальоны прибыли в Смоленск, откуда они 6 ноября в пешем строю отправились к столице СССР.

Французы понесли первые потери ещё до боёв – их обмундирование не соответствовало погодным условиям, в итоге до линии фронта заболевшими и пропавшими без вести оказалось 400 человек. Ещё один интересный факт: французы вступили в бой на памятном их предкам Бородинском поле – им приказали атаковать 32-ю стрелковую дивизию РККА. Через неделю боёв 1-й батальон понёс тяжёлые потери в бою, 2-й понёс большие потери от обморожений. 6-9 декабря французский 638-й полк был полностью отведен. Полк потерял 65 человек убитыми, 120 — ранеными и более 300 человек больными и обмороженными. Немцы сделали неутешительные для Легиона выводы: «Люди проявили, в целом, хороший боевой дух, но уровень их боевой подготовки низок. Сержантский состав, в общем, неплох, но не проявляет активности, так как старший состав не показывает эффективности. Офицеры мало на что способны и явно были рекрутированы по чисто политическому принципу». И подвели неутешительный итог: «Легион небоеспособен. Улучшение может быть достигнуто только за счет обновления офицерского состава и форсированного обучения».

Легион вывели с Восточного фронта, большую его часть, включая офицеров, отправили во Францию. К 1942 году удалось создать более монолитное и боеспособное подразделение, в нем было уже три батальона по 900 человек. Легион стали использовать в борьбе с партизанами на Украине и в Белоруссии. В 1943 году его возглавил полковник Эдгар Пуо, бывший офицер Иностранного Легиона, получивший звание бригадного генерала, за успехи в противопартизанской борьбе он был награждён двумя Железными Крестами.

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В 1944 году Легион опять вступил в бой на фронте, в Белоруссии, после этого его остатки влили в состав Французской 8-й штурмовой бригады войск СС. Эта бригада была в основном сформирована из добровольцев французской коллаборационистской Милиции студентов, всего было рекрутировано около 3 тыс. человек.

Самым известным подразделением французских добровольцев стала 33-я гренадерская бригада СС (затем дивизия) «Шарлемань» — названа в честь «Карла Великого» (фр. Charle Magne). Её формирование началось ещё в 1944 году – было создано два полка(57-й и 58-й), ядро 57-го полка составили ветераны французской штурмовой бригады, а 58-го — ветераны Легиона. В начале 1945 года Гиммлер обещал французским командирам, что часть не направят на Западный фронт, где они могут столкнуться с соотечественниками, им обещали оставить французских войсковых священников, национальный стяг и сохранить независимость Франции после войны. В феврале 1945 года подразделение было переформировано в дивизию, правда численность не смогли довести до штатной – в ней было всего 7,3 тыс. человек.

В конце февраля 1945 года командование вермахта бросило дивизию затыкать брешь в районе города Чарне в Польше, она вступила в бой 25 февраля с частями 1-го Белорусского фронта. 4 марта остатки дивизии перебросили в Берлин, где они в мае 1945 года и закончили свой боевой путь. Французы приняли участие в важнейшей операции войны – обороне Берлина. При этом, согласно воспоминаниям немцев, они дрались до последнего, защищая рейхсканцелярию совместно с добровольцами из скандинавских стран из дивизии СС «Нордланд». После боёв в Берлине уцелело всего несколько десятков французов, почти все попали под суд, получив смертную казнь или тюремный срок в «награду» за службу Франции – так, как они её понимали.

Французы состояли и в других подразделениях Вооруженных сил Германии, внося посильный вклад в «общее дело». Так, во французской Бретани была создана т. н. группа Перро, в неё набрали 80 человек, с марта 1944 года она участвовала в борьбе с французскими партизанами. После освобождения Франции часть ушла с немцами в Германию. В 21-й танковой дивизии вермахта, где были французские грузовики и бронетехника, во 2-й роте техобслуживания, снабжения было 230 французских добровольцев. В дивизии «Бранденбург» в 1943 году из французов сформировали 8-ю роту 3-го полка, она располагалась у подножия Пиренеев в Юго-Западной Франции. Участвовала в антипартизанской борьбе. Действуя в Южной Франции, 8-я рота имитировала отряды французского Сопротивления, для этого используя захваченные радиостанции, и смогла перехватить множество транспортов с оружием и другими военными материалами. С её помощью смогли выявить и арестовать много подпольщиков. Рота также участвовала в боях против сил Сопротивления, в т. н. Сражении за Веркорс. В этом сражении в июне-июле 1944 года значительные силы немцев и французских коллаборационистов (более 10 тыс. человек) смогли подавить на изолированном горном плато Веркорс крупное выступление французского Сопротивления, которое началось после призыва де Голля поддержать высадку союзников в Нормандии. Несколько сотен партизан было уничтожено.

В ВМФ Рейха (Кригсмарине) также служило значительное число французов – причём призывные пункты были открыты только в 1943 году, когда уже не было речи о быстрой победе над СССР. Французы зачислялись в немецкие части и носили немецкую военную форму без особых дополнительных нашивок. На февраль 1944 года в французских портах Брест, Шербур, Лориент, Тулон на немецкой службе было: около сотни офицеров, 3 тыс. унтер-офицеров, 160 инженеров, почти 700 техников и 25 тыс. гражданских лиц. Примерно полторы тысячи из них в 1944 году вступили в дивизию «Шарлемань». В организации Тодта, которая во Франции строила укрепления и базы для подводного флота, состояли 52 тыс. французов и 170 тыс. североафриканцев. Из них 2,5 тыс. служили в вооруженной охране тех объектов, которые стоила эта организация. Часть перебросили в на строительство объектов в Норвегии, несколько сотен затем вступили в дивизию «Шарлемань». До 500 французов служило в легионе Шпеера, который выполнял строительные функции во Франции, затем занимался снабжением ВВС Рейха в составе NSKK (Nationalsocialistische Kraftfahrkorps) Motorgruppe Luftwaffe ( это подразделение Люфтваффе Германии, занятое материальным обеспечением). Кроме того в NSKK служило ещё 2500 французов.

Точных цифр о том, сколько же французов воевало против СССР на Восточном фронте, нет, есть только данные о пленных французах – в советском плену было 23 136 человек граждан Франции. Подводя итоги, можно сказать, что Франция принимала активное участие в войне против Советского Союза, французские граждане сознательно помогали строить Гитлеру его «новый мировой порядок». И даже в послевоенное время выжившие французские добровольцы не выказывали сожаления в этом, считая, что они участвовали в «крестовом походе» против большевизма.

Поэтому, помня о де Голле и французских лётчиках полка «Нормандия-Неман», мы должны знать и о французах в вермахте, о французском Легионе, повторившем судьбу «Великой армии» Наполеона, о тысячах французов, сражавшихся в различных подразделениях вооруженных сил рейха против Антигитлеровской коалиции.

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Самсонов Александр