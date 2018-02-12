Военная приемка. Ракетный комплекс «Искандер М»

В этом выпуске «Военная приемка» расскажет о российском оружии, которое страны НАТО считают не менее опасным, чем ядерное: это ракетный комплекс «Искандер-М». Благодаря уникальной аэробаллистической ракете, он способен пробивать любую систему ПРО любой страны Запада. Чтобы доказать это, вместе с бригадой «Искандеров» «Военная приемка» отправится на учения и примет участие в подготовке комплексов к стрельбе.





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Источник: www.youtube.com