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Военная приемка. Ракетный комплекс «Искандер М»

20:14. 12 февраля 2018 Просмотров - 64 Нет комментариев Опубликовал:

В этом выпуске «Военная приемка» расскажет о российском оружии, которое страны НАТО считают не менее опасным, чем ядерное: это ракетный комплекс «Искандер-М». Благодаря уникальной аэробаллистической ракете, он способен пробивать любую систему ПРО любой страны Запада. Чтобы доказать это, вместе с бригадой «Искандеров» «Военная приемка» отправится на учения и примет участие в подготовке комплексов к стрельбе.


Подробности на http://tvzvezda.ru

Источник: www.youtube.com

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