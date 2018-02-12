Сирийская армия и бойцы ЧВК «Вагнер» уничтожили виновных в гибели российского Су-25

«Дни.ру» ссылаясь на внутренние источники сообщают, что правительственные войска Сирийской республики и российские добровольцы из ЧВК «Вагнер» провели массовую зачистку боевиков в провинции Идлиб. В ходе рейда ликвидировали террористов, виновных в смерти русского летчика Романа Филипова. Ответственность за уничтожение штурмовика Су-25 взяла запрещенная в России группировка «Хайат Тахрир аш-Шам». Она состоит из бывших членов «ан-Нусры».

Сейчас в районе операции сохраняется напряженная обстановка. Telegram-канал @UnitedNetworksFSNN пишет, что возле Идлиба были обнаружены склады боеприпасов и химического оружия принадлежащие «Хайат Тахрир аш-Шам». Из закрытых чатов последователей радикалов, можно узнать, что возле города Серакиб, по направлению к которому сейчас наступает сирийская армия, «Хайят Тахрир аш-Шам» собрали четыре БМП и ракеты с отравляющими компонентами. Также сообщается, что боевики планируют задействовать смертников.

В настоящее время на территории Сирийской Арабской Республики продолжают действовать разрозненные группировки. Именно поэтому российские добровольцы из «Вагнера» продолжают участвовать в операциях и оказывать сирийским военным поддержку.

Зачистка Идлиба — не единственный пример успешной борьбы с боевиками в Сирии. Недавно военные полностью зачистили северо-восток провинции Хама. Армия Башара Асада ведет наступление у населенного пункта Аль-Ханоби.

По ранним сообщениям СМИ, штурмовик Су-25 подбили из переносного зенитно-ракетного комплекса. Пилоту ВКС РФ Роману Филипову удалось катапультироваться, на земле ему пришлось принять неравный бой с боевиками. За проявленную отвагу Роман Филипов был удостоен звания Героя России посмертно. Его похоронили в Воронеже 8-го февраля.



