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Сирийская армия и бойцы ЧВК «Вагнер» уничтожили виновных в гибели российского Су-25

20:31. 12 февраля 2018 Просмотров - 625 3 коммент. Опубликовал:

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«Дни.ру» ссылаясь на внутренние источники сообщают,  что правительственные войска Сирийской республики и российские добровольцы из ЧВК «Вагнер» провели массовую зачистку боевиков в провинции Идлиб. В ходе рейда ликвидировали террористов, виновных в смерти русского летчика Романа Филипова. Ответственность за уничтожение штурмовика Су-25 взяла запрещенная в России группировка «Хайат Тахрир аш-Шам». Она состоит из бывших членов «ан-Нусры».

Сейчас в районе операции сохраняется напряженная обстановка. Telegram-канал @UnitedNetworksFSNN пишет, что возле Идлиба были обнаружены склады боеприпасов и химического оружия принадлежащие «Хайат Тахрир аш-Шам». Из закрытых чатов последователей радикалов, можно узнать, что возле города Серакиб, по направлению к которому сейчас наступает сирийская армия, «Хайят Тахрир аш-Шам» собрали четыре БМП и ракеты с отравляющими компонентами. Также сообщается, что боевики планируют задействовать смертников.

В настоящее время на территории Сирийской Арабской Республики продолжают действовать разрозненные группировки. Именно поэтому российские добровольцы из «Вагнера» продолжают участвовать в операциях и оказывать сирийским военным поддержку.

Зачистка Идлиба — не единственный пример успешной борьбы с боевиками в Сирии. Недавно военные полностью зачистили северо-восток провинции Хама. Армия Башара Асада ведет наступление у населенного пункта Аль-Ханоби.

По ранним сообщениям СМИ, штурмовик  Су-25 подбили из переносного зенитно-ракетного комплекса. Пилоту ВКС РФ Роману Филипову удалось катапультироваться, на земле ему пришлось принять неравный бой с боевиками. За проявленную отвагу Роман Филипов был удостоен звания Героя России посмертно. Его похоронили в Воронеже 8-го февраля.

 

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3 коммент.»

  • 5510 3320
    serjoza 12 февраля 2018 в 23:22 Ссылка Пометить
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    так вагнер весь уничтожен американцами?..мне нравиться как на карте указано МЕСТО предполагаемого,нападения американцев на вагнера,заметим-предполагаемого.

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      Облико Морале serjoza 13 февраля 2018 в 0:45 Ссылка Пометить
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      массовую зачистку боевиков в провинции Идлиб… А 5 рота вагнера в дэйр эз зоре полегла как понимаю

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      Ъ serjoza 13 февраля 2018 в 3:26 Ссылка Пометить
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      Ну да…Интернет кипит…217 человек из крупнокалиберных пулеметов с землей перемешали америкосы,в прямом смысле слова.Но все так расплывчато…Как слух.Конкретики никакой.ЧВК Вагнер чем-то напоминает наших олимпийцев,без Родины,без Флага.Можно делать что хочешь.Если эта новость не фэйк,то да…это уже второй пример,после Олимпиады “глобального уважения и страха” к моей стране.

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