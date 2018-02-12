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России есть чем ответить на «Теслу» в космосе (Время-вперёд! #278)

11:44. 12 февраля 2018 Просмотров - 254 Нет комментариев Опубликовал:

Полный текст выпуска и ссылки на источники новостей в нашем блоге на Яндекс Дзен: https://zen.yandex.ru/media/id/5a604c…

Наш сайт: http://www.время-вперед.рф/

Если не грузится видео, смотри здесь: https://youtu.be/OP-8RPzWnu0


Ролик нашей студии «Стартовала новая гонка за ресурсы»
https://youtu.be/3YnQxrRDHZs

Мы Вконтакте: https://vk.com/rossiya_segodnya
Мы на Яндекс Дзен: https://zen.yandex.ru/media/id/5a604c…
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Мы в Одноклассниках: https://www.ok.ru/vremyavp

Связаться с автором проекта: super-ea@mail.ru

В выпуске используется музыкальный фрагмент от В. Зеленцова https://www.youtube.com/watch?v=HCqp5…

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Источник: www.youtube.com

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