Роман Филипов – настоящий Герой России

Есть Герои и есть герои. Первые с большой буквы – они защищают Родину, рискуют жизнью. За секунды принимают решения, за которыми стоит вся их прошлая жизнь.

Другие обсуждают в телеэфирах, «кто, кого, где, когда и за сколько».

Первых мы узнаем, только когда они совершили подвиг. И пожать им руку, сказать спасибо, у нас нет такой возможности. Потому, что Герой стал Героем с большой буквы. Чаще всего это случается посмертно.

Вторых мы знаем по именам, по лицам, по сплетням и сомнительным историям.

Хотя все должно быть наоборот. Но у ж так устроено «общество спектакля», в которое мы, вслед за Западом, погрузились по самую макушку.

Подвиг, который совершил Роман Николаевич Филипов станет историей России. Сам летчик, сражавшийся в воздухе и, продолживший борьбу на земле, уже стал ее частью.

Но все ли понимают величие подвига Романа Филипова? Все ли полностью осознают, что он сделал для страны и народа, когда с возгласом «Это вам за пацанов!» подорвал себя гранатой?

Подорвать себя гранатой, чтобы не попасть в плен – это поступок человека, сильного духом, осознающего себя частью великого целого. Иначе, как можно пожертвовать драгоценной жизнью, не осознавая ещё более важного ЦЕЛОГО?

Одного «американо-русского» политолога, не понимавшего или не хотевшего понимать, «что такого совершил» наш летчик, даже удалил из своего эфира В.Р. Соловьев.

Именно поэтому нет подобных подвигов на Западе, нет военных США, способных подорвать себя вместе с врагами. Потому, что там нет этого Целого. Есть только миллиарды единиц, миллиарды «я», никак не соединенных в это великое Целое. В обществе, где смысл жизни в безудержном и бесконечном потреблении, никто не может отказаться от своей жизни и возможности потреблять, чтобы жили и потребляли другие.

А у нас в России, слава Богу, этой атомизации и распада ещё не произошло. Отсюда и герои.

Подвиг Романа Филипова куда глубже, чем может показаться на первый взгляд. И гораздо важнее.

1.Как и все, Роман Николаевич Филипов очень хотел жить. Ради жены Ольги, ради своей маленькой дочки Валерии. Увидеть, как она растет. Выдать замуж. Нянчить внуков.

Но Роман Филипов знал – если попадет в плен, то его будут спасать, его не бросят. Это значит, что погибнуть, пострадать может ещё много таких же пацанов, как он сам. Которых, дома ждут жены, сыновья и дочки, матери и отцы.

2. На принятие решения у него были минуты, если не секунды. Роман Филипов понимал, что если он попадет в плен, то его будут показывать и тиражировать, как «очередной позор России». В России спортсмены с допингом, политики и бизнесмены с коррупцией, а вот ещё и летчик «убивающий детей» — так это будет подаваться и раскручиваться западными СМИ.

3. Возможно, за его освобождение бандиты, (которых российские «независимые» СМИ «Лента.ру» и телеканал «Лождь» назвали повстанцами) выдвинут требования. Вывод войск, «прекращение агрессии». Заложником против своей страны он быть не хотел.

4. Роман Филипов принял решение сделать бессмысленными попытки опозорить Россию, используя его. Старания кураторов террористов он не просто помножил на ноль. Он сделал из возможного минуса колоссальный плюс для своей страны, своей армии и своего народа. Сделал это ценой жизни. Снимавшие момент приземления и потенциального пленения летчика боевики, вместо сцены унижения получили свидетельство подвига и величия русского духа. Который всегда делал Россию непобедимой.

В эфире «Раша Тудей» американские ветераны войны во Вьетнаме рыдали, и говорили «вот это герой!».

5. Возможно, Роман Филипов об этом и не успел подумать, но своей героической гибелью, он сделал и еще одно важное дело. Слова «русский» и «герой» снова стали синонимами. И те, кто десять лет назад боролись за «независимую Ичкерию», а сегодня в одном ряду отстаивают интересы России, подумают

«не зря мы с Россией примирились, достойный народ… умеют они за идею постоять».

6. Уважение, безмерное уважение, вызывает такой подвиг у всех воинов и всех достойных людей.

Для всех, для кого слова «честь» и «доблесть» не пустые звуки.

7. В многонациональной стране, такой как Россия, важнейший фактор прочности государства — это взаимное уважение народов. Русский народ государствообразующий — это значит, что без уважения к русским страна не может существовать.

8. Друзья России воодушевлены, противники поникли. Деморализованы.

Роман Филипов ценой своей жизни добился для России уважения во всем мире.

Во всем этом величие его подвига.

И люди, наш народ, сразу это почувствовали.

«Прощание с майором Романом Филиповым состоялось в Доме офицеров в Северном военном городке на территории Воронежа. Именно в этом городе появился на свет Герой РФ, тут он учился в школе № 85. Сотни местных жителей прибыли сюда, чтобы провести в последний путь военного летчика» – пишут журналисты одного из изданий.

Скромничают. Сами же ниже указывают, что отдать дань памяти герою пришли 30 000 человек. Не «сотни», а десятки тысяч человек пришли.

Чтобы поклониться Герою, чтобы показать уважение и благодарность.

Пока есть в России такие, как Роман Николаевич Филипов, быть России.

Источник: nstarikov.ru