Офшорам разрешат «прихватизировать» стратегическую Россию?

Источник: tsargrad.tv

Не успела развернуть свои крылья спецоперация по деофшоризации российской экономики, как маятник качнулся в обратную сторону.

Сегодня стало известно, что в кабинетах нижней палаты парламента страны готовится законопроект (нормативный акт должен быть принят в марте 2018 года), который снимет запрет на инвестиции в отечественные стратегические предприятия для нерезидентов России – офшорным компаниям. Председатель комитета Государственной Думы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил агентству Reuters, что речь идёт о крупнейших предприятиях отечественной экономики, продажу долей в которых сейчас должна одобрить комиссия федерального Кабинета министров по иностранным инвестициям.

Хотим расширить возможности иностранных инвесторов инвестировать в стратегические предприятия так называемые. Снимутся ограничения с ряда стран”, – заявил А. Аксаков.

Глава профильного парламентского комитета добавил, что речь идет «прежде всего, об офшорах», которые попали под запрет после соответствующего поручения главы российского государства в 2014 году.

Еще одна цитата А.Аксакова:

Мы в рамках деофшоризации экономики в отдельной части перегнули палку и, таким образом, определили иностранных инвесторов и ограничили их, что, к сожалению, многие из них, вполне добросовестные участники рынка, не могут участвовать в инвестировании в различные проекты в стране”.

А. Аксаков. Фото: www.globallookpress.com

О каких стратегических предприятиях России идет речь? Ответ в Указе президента страны, это компании: «участие Российской Федерации в управлении которыми обеспечивает стратегические интересы, обороноспособность и безопасность государства, защиту нравственности, здоровья, прав и законных интересов граждан Российской Федерации».

На данный момент таких предприятий 549. В этот перечень входят хозяйствующие субъекты нефтегазового, оборонного, финансового и других секторов экономики страны.

Сказать, что я в шоке от заявления, которое прозвучало из стен российского парламента, значит, ничего не сказать. Четыре года назад была объявлена компания по деофшоризации отечественной экономики. Была поставлена цель «обелить» производственные и непроизводственные активы в России, но, по всей видимости, компания захлебнулась и превратилась в кампанейщину.

За новым законопроектом, который позволит офшорам (фактически речь идет о денежных средствах, которые были выведены из России) скупить на корню стратегические отрасли и сектора, стоит мощнейшее лобби, представленное в правительстве первым вице-премьером Игорем Шуваловым, а в бизнес-сообществе главой Сбербанка Германом Грефом.

Еще 2 октября 2017 года федеральный Кабинет министров принял решение не переводить в юрисдикцию страны из офшоров отечественный крупный бизнес. Ранее предлагалось провести принудительную деофшоризацию для системообразующих компаний страны.

Проект постановления получил отрицательное заключение «комиссии Шувалова». Чиновники пришли к выводу, что «принудительные меры перевода широкого круга системообразующих организаций в юрисдикцию Российской Федерации создадут значительные риски для экономики страны». По их заключению, репатриация российских денег, которые увели в офшоры крупнейшие компании, в свою же страну создает системный риск для экономики России!

Дальше — больше. Чиновники правительства заключили, что риски возникнут из-за ослабления конкурентных позиций на мировых рынках и неисполнения контрактов во внешнеэкономической сфере. О каких предприятиях идет речь? Дискуссия развернулась вокруг 199 юридических лиц, на которые приходится 70% валового национального дохода. В этот список входят «АЛРОСА», «Газпром», «Норникель», крупнейшие розничные сети, сотовые операторы и другие системообразующие компании.

Проект постановления правительства предлагал отказать в господдержке и госконтрактах компаниям с российскими активами, которые зарегистрированы в иностранной юрисдикции. Фактически правительство России (!) выступило против деофшоризации, против репатриации российских денег в свою же страну, против государства и ее граждан.

Как подобное стало возможно, тем более, ранее президент В.В.Путин четко дал понять, что российский крупный бизнес должен вернуться в юрисдикцию страны?

Притчей во языцех стал офшорный характер российской экономики. Эксперты называют явление бегством от юрисдикции. 9 из 10 сделок, заключённых крупными российскими компаниями, включая компании с госучастием, не регулируются отечественными законами. Нам нужна целая система мер по деофшоризации нашей экономики. Поручаю правительству внести комплексные предложения по этому вопросу. Нужно добиваться прозрачности офшоров, раскрытия налоговой информации, так как это делают многие страны в ходе переговорного процесса с офшорными зонами. Всё это можно и нужно сделать”.

(Из послания президента Владимира Путина Федеральному собранию России 12 декабря 2012 года).

Вдумайтесь, 9 из 10 сделок, заключённых компаниями отечественного крупного бизнеса, находятся вне контроля государства, вне российского правового поля. Эти слова президент произнёс почти шесть лет назад. И что мы имеем сегодня? Решение федерального правительства, которое полностью дезавуирует поручение главы государства?! Чиновники дают отрицательное заключение и потворствуют дальнейшему выводу русских денег через офшоры из России. Уму непостижимо, но это факт!

Теперь разрабатывается законопроект, который позволит «российским» офшорам приобретать стратегические предприятия страны, при этом находится в иностранной правовой резентуре. Возможно, это очень хитро сочинённый план по репатриации отечественного капитала из-за рубежа? Ведь по данным того же Национального бюро экономических исследований (NBER) США, наша страна в списке мировых лидеров по объёму выведенных в офшоры средств. Только в 2016 году российские граждане хранили в офшорах около 60 трлн рублей — почти 60% ВВП страны. Более одного триллиона долларов российских денег были выведены из страны.

Приведет ли принятие закона, который снимет ограничения для офшорных компаний в части скупки «стратегической России», к репатриации русских денег? Ответ не очевидный, но даже если деньги и «хлынут в страну широкой рекой», юрисдикция промышленных и непроизводственных стратегических активов станет иностранной. На фоне геополитического противостояния с Западом, когда Вашингтон и Брюссель постоянно разрабатывают новые пакеты антироссийских санкций, данный шаг является, по меньшей мере, шизофренической провокацией.

Если пойти по пути допуска офшоров в стратегические активы России, то, на мой взгляд, стоит официально объявить, что политика деофшоризации была ошибочной, а офшоризация и распродажа отечественных крупных активов – цель, к которой стремится правительство страны.

Неспроста тот же адепт Запада Герман Греф неоднократно подчеркивал, что он спит и видит, как приватизирует, в т.ч. через офшоры, крупнейший государственный банк России, который контролирует более 50% отечественного финансового рынка. Его соратник Алексей Кудрин открыто рекомендует Кабмину запустить масштабную программу приватизации, а министр экономического развития Максим Орешкин уже «на всякий случай» подготовил необходимые пакеты документов на «прихватизацию» ВТБ и алмазодобывающей компании «АЛРОСА».

Часто можно услышать мнения, что нынешнее правительство и Центробанк действуют без какого-либо стратегического плана. Это ошибка! Они, нынешние министры правительства и руководители мегарегулятора, разработали четкую стратегию по переводу стратегических активов, которые ежегодно дают серьезные дивиденды в бюджеты всех уровней, из государственной в частную собственность. Главная цель – отдать самые «лакомые куски» тем, кто их курирует и управляет за «ширмой кукольного театра». «Двери нараспашку, выводите свои деньги из собственной страны, за это вам ничего не будет, да и отчитываться не надо, а после возвращайте их, скупая стратегические предприятия, но уже, как иностранные резиденты!» — это главный смысл той политики, свидетелями которой мы сейчас с вами становимся.

Гнилое антироссийское решение, но вполне укладывающееся в логику тех, кто считает Россию родиной временного пребывания.

Автор: Юрий Пронько

Источник: nstarikov.ru