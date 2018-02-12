Из трактата IV в. н. э. о Египте: „Сразу за Фиваидой живут индийские племена”

(34–37: сведения о Египте и Александрии)

34. С левой стороны к Сирии примыкают некоторые части Египта и Александрия[1], а также вся Фиваида, области, на которых необходимо остановиться.Египет целиком омывается рекой, носящей имя Нила, которая своим разливом поит всю землю и в изобилии взращивает всяческие плоды, кроме оливок[2], и пшеницу, и ячмень, и стручковые, и виноград, а в равной мере и мужей благородных и ревностно почитающих богов.Нигде таинства в честь богов не блюдутся так свято, как они блюдутся в Египте с древности вплоть до настоящего времени: одна эта страна заповедала почитание богов чуть ли не всему остальному миру.Правда, утверждают, что халдеи еще более благочестивы, однако мы весьма дивились египтянам, которых видели, и отдаем первенство им. Нам известно также, что в этой стране некогда обитали и теперь продолжают обитать боги.Одни говорят, что египтяне изобрели и письмо, другие приписывают его открытие халдеям, третьи — пунийцам; есть и такие, которым угодно считать изобретателем букв Меркурия, и так как разные люди утверждают разное, никто не знает истины, и никому нельзя верить.



35. В остальном Александрия — город весьма обширный, исключительный по своему устройству[4], изобилующий всеми благами, богатый снедью; она ведь питается [всеми] тремя видами рыбы, которыми не располагает ни одна провинция: речной, озерной и морской.



Здесь есть в изобилии все благовония и все прочие предметы торговли с варварами; ведь сразу за Фиваидой живут индийские племена[5], и Александрия, получая все [из их страны], блистает перед всеми.



Боги в этом городе окружены необыкновенным почетом, и там есть храм Сераписа, единственные в своем роде и в целом мире неповторимое зрелище. Нигде на земле не сыщется храма, подобного этому красотой постройки или пышностью ритуала — повсюду, кажется, ему принадлежит первое место.

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В 2005 году македонскими учёными Т. Босевским и А. Тентовым был представлен международному научному сообществу труд, явившийся результатом исследований, проведенных в рамках проекта “Дешифровка среднего текста Розеттского камня”, который был осуществлён при поддержке Македонской академии наук и искусств. В 2003 году, приступая к исследованиям, македонские учёные были уверены, что язык среднего текста Розеттского камня, который они собирались исследовать, определенно должен обладать характеристиками славянского языка. Македонские учёные решили, что раз Древним Египтом долгое время правила славянская династия Птолемеев, родиной которых была древняя Македония, то и дешифровку демотической письменности необходимо осуществлять на основе славянских языков (

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Сами македонские исследователи определили язык среднего текста Розеттского камня как праславянский язык.





Чуть отвлечёмся, заглянув в Чуть отвлечёмся, заглянув в Википедию в поисках упоминаний об этих учёных-славянах из Македонии.

Вы где-нибудь видите фамилии Босевского, Тентона? Уже не говоря о Копареве, Гладышеве и других? Но это так, к слову, для воспроизведения колорита научной среды.



Вернёмся к труду Е. Копарева. Ниже – образец результата его варианта дешифровки:

И сам результат в переводе на современный русский язык:

Перевод

1.

…Ныне мы. Сыны верующие…

2. Очи засыпали. Нет почитания божествам. Почитаем рунами и в рунах.

3. И меня живит Солнце Божье Своими лучами. Благодатью Своею насыщает алчущих. Мы сами проникаемся этими хвалами, спасая свои души. Если наши воины…

4. 3000 чтит сих, а мы вонзим, дабы смыть, отогнать. Прободаем мы, не в Тебя целясь: ради частиц надкалываем. Живёт Сын Её! Его Имя отгонит порождения сатаны, ненасытных детищ! Обоих…

5. Сохраним мы почитание Её, сохраним изречения Её в писаниях. Антихрист лжёт, что имеет чудесный оживляющий эликсир. Потерпел поражение. Заставляет пить своё воспеваемое пиво.

6. – Да и не было никого, – рекут вам. – Это лишь Её целительное средство.

Твой, Царь (нареки сан его), не зрим живой лик! Твой, Нарекший Её Агницей.

7. Богов новых три сотни. Наш – Двоица. С тремя сотнями богов ещё и боженята. Люди поклоняются бесам, воинству прельщения. Всем говори, рассказывай. Заинтересуй людей, говори о своём чужим: «Мы – сыны Царя, Нарекшего Её Агницей…»

8. Это почитание, эта вера – честь нам. Богов новых не чти, ведь гнусны они. Помни о заветах. Разве этого можно бояться, ведь своё почитаем? «Чужие они тебе. Видим, что чтим-почитаем», – скажут вам…

9. Мнит: «Полюбите, – речет. – Твоё божество лишь досада для воинов. А наших мы почитаем, и тем мы выказываем преданность. Никто не смеет чуждаться наших манящих, завлекающих богов…»

10. «Она не стонет, дышит. Наш правитель бежит сзади. Вот и мы овцами за ним, – рассказываем. – Младенца плач пытаемся унять. Младенца, избежавшего мучений и самой смерти».

11. …Её они. Уже глаголем мы иным богам. Верхний Рим, твои боги – быки и бараны, не Цари вечные, не Цари. Почему не поклонился Святому Сему? А Нижний Рим с Ним уже.

12. …(нареки сан его) бесчисленные зрим. Почтим, возблагодарим, оценим за это воскрешенные тысячи сынов. Не сами воскресли. Мы только в ней боги. Укрепляют нашу веру иные лики. Зрим и ещё узрим мы её. И мы, и воины… А божества чужие – кумиры.

13. «Мы не видим в Нем солнце и лучи Его. Вот почитаемы они, как святые. Видим их образ, а Бога не видим».

Прославленные святые, пребывающие в раю, всё равно помогают нам. Сможет и убитых Бог наш…

14. «Явился, помниться, Царь-Изгнанник. Здесь пребывал долгое время. Жена, имевшая дар свыше, оживила Царя». Тебя, Царя, (нареки сан его), не зрим.

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Конечно, надо учитывать психологию древних людей, их мировоззрение, образ жизни, тогда текст не будет казаться столь наивным.



Учитывая результаты генетических исследований, о которых много пишет и рассказывает А. Клёсов, общие гаплотипы присутствуют у русских людей и высших каст современной Индии. Вспомним также об исследовании, например, Т. Жарниковой, топонимики Русского Севера и Сибири. Множество названий рек, озёр, городов, совпадающих с индийскими географическими образованиями.



Так может те индийцы, о которых речь в анонимном трактате, это и есть те арии, чьими потомками мы являемся?

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Надеемся, что после такого вступления, будет гораздо интереснее послушать С. Данилова, затрагивающего тему великого и могучего русского языка.