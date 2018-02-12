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Интервью с олимпийцем Великой Отечественной

22:07. 12 февраля 2018 Просмотров - 161 2 коммент. Опубликовал:

Источник: pvo-info.ru

– Здравствуйте! С вами опять канал «Что говорят?». Сегодня мы хотим опросить людей на тему свежего видео, про то, как молодой российский олимпиец приехал в Южную Корею и рассказал, что всё хорошо, но только немного жаль, что им нельзя вывесить свой флаг, как это сделали соседи.

– Давайте спросим… вот, например, этого дедушку. Здравствуйте дедушка, это канал «Что говорят». Вот, посмотрите видео с молодым олимпийцем, который не будет вывешивать флаг, так как это запрещено. Что скажете?

Дед:

– Очень радует такое уважение нашей молодёжи к международным законам.

Корр.:

– Я вижу, у вас на пиджаке олимпийская медаль «За отвагу»? Вы участвовали в той Олимпиаде?

Дед;

–Да, я был в сборной СССР с сорок первого года. Кстати, против нас тоже тогда ввели санкции.

Корр.:

– Да вы что?!

Дед:

– Да. Независимая европейская комиссия НСДАПА обвинила СССР в государственной поддержке допинга и отстранила наших спортсменов от соревнований, тоже запретив наш флаг, герб и гимн.

Корр.:

– Какого допинга?!

Дед:

– Советского паспорта. Он вводил людей в состояние эйфории и те делали пятилетки за три года, обогнав в экономике все западные страны, что, несомненно, без допинга невозможно. Поэтому еврокомиссия НСДАПА ввела против нас санкции и, заодно, десять миллионов вооружённых экспертов для контроля за их соблюдением.

Корр.:

– А что, с нашей стороны уже тогда были нарушения?

Дед:

– Да постоянно. Вот молодой олимпиец с вашего видео говорит: «Увы, ничего нельзя поделать, жаль», а тогда сознательность наших олимпийцев была на нуле. Например, в Белоруссии, казалось бы, тогда уже свободной от допинга – взяли да и взорвали уважаемого олимпийского функционера господина Кубе. Прямо в постели.

Корр.:

– Какой кошмар. Это как взять и взорвать Томаса Баха, например. Этого золотого и кристально честного человека.

Дед:

– И не говорите. А в городе Краснодоне, в нарушение всех запретов, несознательные молодые спортсмены вывешивали флаги своей страны и даже распространяли листовки. Комиссии Гиммлера потом пришлось немало потрудиться с докладом. И в других регионах, формально, чистых от допинга, несознательные советские спортсмены массово взрывали мосты и дороги, нагло мешая европейским атлетам добираться до мест проведения соревнований.

Корр.:

– Тогда Олимпиада должна была проходить в Сталинграде, кажется?

Дед:

– Да, летняя. Потом она перетекла в зимнюю и сборная Европы проиграла в медальном зачёте подчистую. И всё из-за допинга, который применял СССР.

Корр.:

– А вы, лично, в каком виде спорта выступали?

Дед:

– Зимой в биатлоне, а летом в стендовой стрельбе из пулемёта Дегтярёва. По бегущим кабанам.

……………

Корр.:

– Дед, а можно я тебя обниму? У меня бабушка блокаду в Ленинграде пережила…

Дед:

– Можно, внучек, можно. Только ты это, вытри слёзы и запомни – после сорок первого всегда и неизбежно приходит сорок пятый.

Источник: nstarikov.ru

Метки: чит.клуб
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