Игорь Соколов. Тайна дольменов
11:45. 12 февраля 2018 Просмотров - 241 2 коммент. Опубликовал: brahman
Дольме́ны — древние погребальные и культовые сооружения, относящиеся к категории мегалитов (то есть к сооружениям, сложенным из больших камней).
Источник: www.kramola.info
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“Дольме́ны — древние погребальные и культовые сооружения” – это догадки.
Вообще не понятно зачем древние их строили. Если погребальные, где останки? Ни в одном останки не найдены. Культовые, возможно, но опять таки, нет ни чего это подтверждающее – черепки культовых сосудов, останки жертвенных животных и т.п. Чистые каменный сооружения. Для чего не понятно…
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Дольмены ставились на местах выхода потоков энергий. Есть места с положительной энергетикой, а есть с отрицательной. Делали как для лечения людей, так и для животных. В дольмены с отрицательной энергетикой помещали для заживления ран, чтоб не было нагноений, рана быстро затягивалась. После помещали в дольмен с положительной энергетикой для быстрого выздоровления (как живая и мёртвая вода). Просто так в дольмены здоровые люли на залазили. Каждый дольмен настроен на определённую болезнь.