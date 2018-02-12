Главная » История, Мировоззрение

Игорь Соколов. Тайна дольменов

11:45. 12 февраля 2018 Просмотров - 241 2 коммент. Опубликовал:

Дольме́ны — древние погребальные и культовые сооружения, относящиеся к категории мегалитов (то есть к сооружениям, сложенным из больших камней).

Источник: www.kramola.info

Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
a WordPress rating system
Поделиться:

Записи на схожие темы
Славянское Долголетие
Как мы уже знаем (а кто не знает, может узнать об этом в лекциях Острамысла или полистав Веды), у славян существовал цикл называемый "Круг Жизни". Этот цикл продолжительностью в 144 лета. Иненно этот период принято считать минимальной продолжительностью ...
Дмитрий Беранже. Гитлер - подготовка к войне с пришельцами
.... Откроет ворота для врага, раскроет тайные знания врагу. Внутреннее предательство это...
Поношение властей - это антихристианское дело (характеристика иудохристианства)
Данная статья очередное напоминание, что иудохристианство есть оружее порабощения славянских народов, во общем судите сами: Однажды, отвечая на вопросы моих посетителей и друзей в общеизвестной социальной сети «Одноклассники», я наткнулся на грубо ...
Вы не виноваты
... вертикали чужеродной для нас власти. Игорь Афонин
Ужин в Кремле — дело принципа!
Сколько живёшь — столько удивляешься. Иные люди, мнящие себя политиками, умудряются разменять свой авторитет на один сытный ужин. Об этом статья блоггера Дмитрия Беляева. В своём блоге Дмитрий Беляев пишет: «Шёл февраль 1917 года. На званный ужин в Зимнем...
Кто на самом деле написал ДОТУ и КОБ
От автора:Концепция Общественной Безопасности “Мёртвая вода” впервые опубликована в 1993 г. Авторский коллектив назвал себя Внутренним Предиктором России (СССР) и опубликовал копирайт об отказе на авторские права. Много лет вопрос о личностях авторов КОБ ...

2 коммент.»

  • 3875 513
    krikunoleg 12 февраля 2018 в 11:53 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    loading...

    “Дольме́ны — древние погребальные и культовые сооружения” – это догадки.

    Вообще не понятно зачем древние их строили. Если погребальные, где останки? Ни в одном останки не найдены. Культовые, возможно, но опять таки, нет ни чего это подтверждающее – черепки культовых сосудов, останки жертвенных животных и т.п. Чистые каменный сооружения. Для чего не понятно…

    Ответить
  • 8436 7248
    Вячеслав 12 февраля 2018 в 12:09 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    loading...

    Дольмены ставились на местах выхода потоков энергий. Есть места с положительной энергетикой, а есть с отрицательной. Делали как для лечения людей, так и для животных. В дольмены с отрицательной энергетикой помещали для заживления ран, чтоб не было нагноений, рана быстро затягивалась. После помещали в дольмен с положительной энергетикой для быстрого выздоровления (как живая и мёртвая вода). Просто так в дольмены здоровые люли на залазили. Каждый дольмен настроен на определённую болезнь.

    Ответить

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>