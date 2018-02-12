Давайте поговорим …что происходит с Душой после аборта (расплата и возмездие)

Алексей Орлов и Юлона Стоянова



В нашем Мире, на нашей Земле за Души ведётся борьба не на жизнь, а на смерть. Только в России ежегодно производится 1 млн. 208 тысяч абортов.

Для чего пропагандируется массовое детоубийство и как это видится на тонком плане?

Людям твердят нечто подобное:

…”ты ещё молодая/молодой, зачем тебе этот груз на шею, не создавай себе лишних трудностей – сделай аборт”…

или

…”женщина не свиноматка, если надо будет, родишь одного для себя, попозже, а пока живи полной жизнью” … и т.д.

И многие поддаются на подобные “подсказки”…

В этом разговоре затронут глубинный смысл этой ситуации и пояснено, как они могут влиять на прошлое, настоящее и будущее не только того кто в этой ситуации замешан, но и на весь Земной и Небесный Род этих людей.



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Источник: www.youtube.com