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Давайте поговорим …что происходит с Душой после аборта (расплата и возмездие)

01:12. 12 февраля 2018 Просмотров - 80 Нет комментариев Опубликовал:

Алексей Орлов и Юлона Стоянова

В нашем Мире, на нашей Земле за Души ведётся борьба не на жизнь, а на смерть. Только в России ежегодно производится 1 млн. 208 тысяч абортов.
Для чего пропагандируется массовое детоубийство и как это видится на тонком плане?
Людям твердят нечто подобное:
…”ты ещё молодая/молодой, зачем тебе этот груз на шею, не создавай себе лишних трудностей – сделай аборт”…
или
…”женщина не свиноматка, если надо будет, родишь одного для себя, попозже, а пока живи полной жизнью” … и т.д.
И многие поддаются на подобные “подсказки”…
В этом разговоре затронут глубинный смысл этой ситуации и пояснено, как они могут влиять на прошлое, настоящее и будущее не только того кто в этой ситуации замешан, но и на весь Земной и Небесный Род этих людей.

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Источник: www.youtube.com

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