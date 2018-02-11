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Запад не догонит: Россия восстановит легендарный советский проект «Буран»

02:43. 11 февраля 2018 Просмотров - 58 Нет комментариев Опубликовал:

«Буран»- советский многоразовый орбитальный корабль-ракетоплан, разрабатывавшийся с 1973 по 1988 год.

 

Первый запуск состоялся 15 ноября 1988 года и попал в книгу рекордов Гиннеса как единственный полностью автоматический полет на орбиту космического корабля и возвращение его на Землю.

 

«Буран» способен выполнять следующие задачи:

-многоразовый вывод на орбиту полезных грузов;

- проведение военных исследований;

-ремонт спутников на орбите;

- противодействие военно-космическим силам противника ( большой грузовой отсек позволял просто «снимать» спутники с орбиты);

Специально для разгона и транспортировки аппарата создавался особый сверхтяжелый самолет АН – 225 «Мрия», до сих пор являющийся самым большим самолетом в мире.

Он и доставил летавший в космос «Буран» на авиасалон в Ле-Бурже 1989 года, где был произведен настоящий фурор.

 
АН-225 "Мрия" и "Буран" во время полета на авиасалон в Ле-Бурже

АН-225 "Мрия" и "Буран" во время полета на авиасалон в Ле-Бурже

 

 

 

 

 

После первого полета и восторженных мировых отзывов, будущее проекта казалось безоблачным, были заложены следующие корабли, однако постановлением Горбачева проект был заморожен во время перестройки.

Сегодня идет процесс изучения перспектив комплекса, выслушиваются все "за" и "против" восстановления и доработки в условиях современных технологий. Особая роль отводится «Бурану» в будущих проектах полета на Луну и Марс. Вся техническая документация находится в распоряжении отечественных конструкторов.

 

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https://zen.yandex.ru/media/divannaya_analitika/zapad-ne-dogonit-rossiia-vosstanovit-legendarnyi-sovetskii-proekt-buran--5a7d641bad0f220cb789b95a

 

Метки: АН-225 "Мрия", Возрождение, многоразовый орбитальный корабль-ракетоплан, Энергия-Буран
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