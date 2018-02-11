В Подмосковье упал самолет Ан-148. На борту был 71 человек (видео)
15:28. 11 февраля 2018 Просмотров - 652 Один комментарий Опубликовал: brahman
В Раменском упал самолет Ан-148 «Саратовских авиалиний», который вылетел из Домодедово. Машина пропала с радаров вскоре после вылета. На борту были 65 пассажиров и 6 членов экипажа, сообщил источник в экстренных службах. По официальным данным выживших нет.
Упавший самолет уже обнаружен – в поле в Раменском районе Подмосковья.
Опубликовано видео с места крушения самолета
Источник: voicesevas.ru
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