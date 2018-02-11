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Сводки от ополчения Новороссии 11 февраля 2018

15:52. 11 февраля 2018 Просмотров - 5 Нет комментариев Опубликовал:

Донецкая фильтровальная станция снова под обстрелом

Донецкая фильтровальная станция снова под обстрелом | Русская весна

Здание Донецкой фильтровальной станции было обстреляно.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании «Вода Донбасса».

«Сегодня ночью Донецкая фильтровальная станция снова была в зоне обстрелов. Было пробито бетонное ограждение и выбит оконный блок в здании фильтров», — сообщает «Вода Донбасса».

При этом станция работает в штатном режиме. Несмотря на то, что во время обстрела в здании станции находилось несколько сотрудников, они спустились в укрытие и никто не пострадал.

Фильтровальная станция расположена в 12 километрах от Донецка в так называемой серой зоне у линии соприкосновения. Она обеспечивает водой Донецк, Авдеевку и ряд других крупных населенных пунктов по обе стороны границы.

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Не будите древние сущности: война и смерть не любят шутников

Не будите древние сущности: война и смерть не любят шутников | Русская весна

Пару месяцев назад было опубликовано видео, которое продемонстрировало профессиональную работу снайперов ВС ДНР против украинских нацистов. Жёлто-синие пришли на землю Донбасса с оружием в руках. И потому настигла их справедливая кара. Они даже не мучились, как донецкие дети, которых искромсало раскалённое рваное железо украинских мин и снарядов.

Так что с украинскими военными преступниками поступили очень даже милосердно. Но…

Мне откровенно не понравилась реакция в социальных сетях и новостных порталах. Шуточки, постебушки, натужное ликование, оскорбления в адрес убитых врагов. Лишнее это и неправильное.

Это могли бы сказать военнослужащие ВС ДНР, но они почему-то предпочитают более сдержано реагировать на ликвидацию противника. Зато честной сетевой люд по несколько раз пересматривает видео, делится весёлыми комментариями, изысканно шутит и всячески демонстрирует неуёмное остроумие.

Вы никогда не задумывались, почему с сирийского фронта не доносятся веселые youtube-репортажи военных лётчиков. «Ой, глянь, как бармалеи взлетают от ФАБ-500, прямо к Аллаху закинули их с первого захода» или «Опять Алла я в бар кричат, а ну-ка на второй заход, Коль, давай их ещё и в сауну отправим». Почему российские советники не записывают сафари-видео «Глянь, как у танка башня два кувырка сделала» или «Давай тюбетейки бармалеям из АСВК посбиваем»?

Нет, и секретка в числе причин. Никому не хочется получить строгий выговор и позабыть о новых звёздочках на погонах до следующей сталинской пятилетки. Да и получить по зубам от более скучных, взрослых и серьёзных товарищей тоже не хочется.

Но основная причина в другом.

Профессиональные военные знают, что попросту нельзя смеяться над убитым врагом. Не стоит насмешничать над трупом противника.

Некрасиво и попросту опасно придумывать развесёлые шуточки, снимая на видео, как попираешь берцем продырявленного «игиловца»* или украинского нациста.

В такие моменты из-за спины на всё это зорко смотрит одна древняя и очень опасная сущность. Она давно уже в этих местах, где пахнет порохом, взрывчаткой, соляркой и свежей кровью. И она не прощает вольностей.

Военным знакомо слово «карма». Каждый вкладывает что-то своё в это понятие. Но все знают, что на войне за плохие и неправильные поступки всегда приходит наказание. Смерть не любит, когда над ней шутят. И не любят, когда легкомысленно и, как сейчас говорят, «хайпово» относятся к её родной сестренке Войне.

Расскажу вам одну историю.

В Днепропетровске жил один парень. Перспективный, молодой. Учился на юридическом. Отец работал известным юристом. Богатая, успешная и счастливая семья. Но вот после событий 2014 года парень решил, что ему обязательно надо в «АТО» — «поохотиться на колорадов». Он так и говорил своим знакомым, хвастался в социальных сетях, что скоро поедет отстреливать «ватников» в их естественную среду обитания.

У него получилось попасть в «АТО», как он и хотел. Но на землю Донбасса он даже не успел ступить. Около донецкого аэропорта шальная пуля убила его прямо в кузове грузовика. Он даже не успел начать свою «охоту».

Война и Смерть не любят таких шутников и хвастунов. Мать парня не выдержала горя — и повесилась. Отец запил. Семьи больше нет.

Потому, когда вы решите пошутить над трупами украинских нацистов, задумайтесь — кто это холодным взглядом вечности всматривается в экран монитора из-за вашего плеча.

И карма часто падает не на того, кто нарушил неписаные законы, а на тех, кто ему более всего дорог — на родных, любимых и детей.

Противника можно ненавидеть. Но необходимо уважать. Особенно мёртвого противника.

Оставьте пляски над трупами и стадное поведение низших приматов «свидомым» патриотам Украины. Они уже вызвали Смерть и Войну в свои семьи и свою страну. Не повторяйте их ошибок. Не будите древние сущности.

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Дмитрий Дзыговбродский, для «Русской Весны»

 * ИГИЛ – запрещенная в РФ террористическая организация

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