Су-35С – “Опасная балерина” в небе

Несмотря на активные разработки новейший боевых самолетов самым мощным и опасным истребителем, стоящим на вооружении ВВС России, был и остается Су-35С (по кодификации НАТО - «Flanker-E», что в переводе означает «удар с фланга»).

Эта боевая машина с двумя двигателями, представляет собой сильно модернизированный истребитель Су-27, произведенный еще в советское время; он способен подниматься на огромную высоту, достигать огромной скорости и нести при этом впечатляющую полезную нагрузку, к примеру, в виде ракет «воздух-воздух», которых он способен поднять целую тонну. В общей сложности Су-35 на 12 узлах подвески может поднять 8000 кг высокоточных ракет и авиабомб. В состав вооружения «тридцать пятого» входит целый набор управляемых ракет «воздух-поверхность», среди которых и такие новинки как пять противорадиолокационных ракет увеличенной дальности типа Х-58УШЭ, три ракеты большой дальности системы «Калибр-А» и одна тяжелая противокорабельная ракета большой дальности типа «Яхонт», способная доставить массу хлопот любому кораблю вероятного противника.

Истребитель Су-35 также поднимает до 11 корректируемых авиабомб с телевизионной, спутниковой или лазерной системами наведения. В перспективе на нем смогут применяться усовершенствованные и новые модели авиабомб калибра 500 и 250 кг и ракет калибра 80, 122 и 266/420 мм, в том числе с лазерной коррекцией.

Все эти плюсы в сочетании с передовым радиоэлектронным оборудованием делают Су-35 чрезвычайно опасным противником для любого американского истребителя, не исключая и «Раптора» (F-22), разработанного компанией Локхид Мартин.

При этом, Су-35 способен применять свое оружие на сверхзвуковых скоростях с числом Маха, равным около 1,5 и на высоте более 13700 метров, а к примеру, американский истребитель F-35 действует на высоте в районе 9100 метров и на скорости с числом Маха около 0,9.

На Западе Су-35 впервые был представлен в 2013 году на международном авиасалоне в Ле-Бурже, где показательные полеты российского истребителя стали гвоздем программы авиасалона.

Управлял тогда тем самолетом легендарный российский летчик Сергей Богдан. Когда он сделал так называемые «блинчики» в небе, Ле-Бурже буквально замер. Эту фигуру высшего пилотажа – разворот в горизонтальной плоскости на 365 градусов в полете без потери скорости и высоты – не может выполнить ни один другой истребитель в мире.

«Наши самолеты так «блинчиком» пролетели над аэродромом – ни один самолет в мире не делает такого. А комплексная система управления на этих самолетах крэтовская, система управления двигателем тоже наша», – прокомментировал позже полет наших «тридцать пятых» гендиректор КРЭТ (концерна Радиоэлектронных технологий) Николай Колесов.

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А иностранные специалисты за такое «неземное» шоу Су-35 тут же сравнили с НЛО. «Я 22 года в этой отрасли, многое повидал, но этот полет – что-то невероятное, – рассказывал французский инженер Кристиан Куновски. – Это не истребитель, это просто НЛО! Скажу честно, я впервые в жизни плакал от восторга!»

Единственные кому отчасти получается сдерживать свой восторг в отношении Су-35С – это, безусловно, американские военные, которым нахваливать российскую боевую машину не резон. На протяжении долгих лет США вливало колоссальные средства в разработку новейших боевых самолетов и «удар с фланга» со стороны России, им явно оказался не по вкусу.

«Мы действительно не знаем о возможностях установленного на борту Су-35 вооружения, а также об уровне квалификации пилотов противоположной стороны и об их системе управления боем. Физическая платформа является лишь одним из факторов, оболочкой. Однако главное — это то, что заключено внутри, в том числе экипаж и его умение пилотировать», — заявил один из бывших летчиков ВВС США, у которого имеется большой опыт работы с советской и российской летной техникой.

По мнению другого матерого летчика палубной авиации, пилотирующего самолет Super Hornet, Су-35 далеко не Raptor, и он будет проигрывать по двум ключевым причинам: в бою с самолетами пятого поколения главное — это стелс-технологии и электронная начинка. Наш истребитель пятого поколения довольно хорош. Решающим фактором могут стать надежные вооружения и системы защиты», - заявил один из бывших летчиков ВВС США, у которого имеется большой опыт работы с советской и российской летной техникой.

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Нам в этом споре остается лишь развести руками, ведь реальное противостояние России и США (с их сворой приспешников) в планетарном масштабе ничем хорошим не кончится. Тем более, что мы и так знаем, что в любом случае победим, ведь Россия – это не Югославия, где хваленые американские «самолеты-невидимки» уже падали…

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