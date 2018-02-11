Снова о троцкистах

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Сегодня мы можем наблюдать информационную войну, которую между собой ведут иудеи, заражая жителей России политическими вирусами. Захватив СМИ и разделив их на две части, поставив во главе этих двух противоборствующих сторон своих соплеменников-горлопанов, они ежедневно и ежечасно устраивают словесные баталии, втягивая в них подверженных внушению граждан. То есть иудеи вроде Сванидзе показушно "воюют" с другими иудеями вроде Соловьёва(Шапиро), втягивая в словесную истерию и ругань идеологизированных маргиналов.



Помимо того, что иудеи раздробили население страны по партийной принадлежности( а все госдумовские партии финансируются иудеями и нацменами), они ещё разделяют народ по другим параметрам и "интересам". Одним из таких разделений является линия, делящая народ на два лагеря — в одном лагере о Сталине говорят только хорошее, а в другом говорят всё подряд, не просеивая информацию, как говорится — без цензуры.

Самое забавное то, что и те и другие считают себя патриотами ( говорят –России, а на деле — почти все имеют израильские паспорта).

О некоторых представителях одного из этих лагерей рассказал М.Шахов, напомнивший об именах, должностях и заслугах предков этих современных российских либералов.

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РОДСТВА НЕ ПОМНЯЩИЕ : КЕМ БЫЛИ ПРЕДКИ СОВРЕМЕННЫХ ЛИБЕРАЛОВ.

Перед вами неполный список известных журналистов, политиков, общественных деятелей, которые сделали себе имя на категорическом неприятии советского прошлого и образа жизни. В последние годы некоторые из них, в пику официальной линии за которую выступают другие представители иудейства, поддерживают проекты наподобие "Бессмертного барака", критикуя масштабные празднования Дня Победы и других дат, которые ассоциируются с советским периодом истории России.

ЕВГЕНИЯ АЛЬБАЦ

Российский либеральный журналист, политолог, общественный деятель и писатель. Прославилась в Перестройку в качестве автора "Московских новостей". Главный редактор журнала The New Times. До мая 2016 года – ведущая авторской программы на радиостанции "Эхо Москвы".

Отец — Марк Ефремович Альбац. Советский разведчик, инженер-радист. В 1941 году прошел подготовку при ГУ ГШ РККА, действовал как разведчик-нелегал в Николаеве, проживая на конспиративной квартире по документам на Григория Басилия. После войны работал "в страшно секретном НИИ 10, разрабатывал радиосистемы для баллистических ракет, запускавшихся с подводных лодок". По некоторым (по понятным причинам, неподтвержденным) данным, Альбац дослужился до чина полковника разведки.

Дед — Марк Михайлович Альбац. Кандидат в члены КПСС. После обучения в институте им. Баумана направлялся "перенимать опыт строительства электрических железных дорог" в США, потом — закупать оборудование в Италию. До ареста и расстрела в 1937 успел достичь высокой по тем временам должности начальника Свердловского железнодорожного узла.







АНТОН АНТОНОВ-ОВСЕЕНКО

Журналист, писатель, научный работник, автор сборника поэзии "Классика русской эротики", разоблачительной книги "Большевики: как кучка людей сокрушила Империю", а также монографии "Германские деньги в большевистской печати". Работал в аппаратах ВЛКСМ, союзных министерств СССР. Ныне руководитель общественной приемной отделения партии "Яблоко" в Москве, выступает на ток-шоу федеральных каналов.

Внук революционера Владимира Александровича Антонова-Овсеенко (псевдонимы в партии — Штык и Никита).

В.Антонов-Овсеенко — русский и украинский революционер, меньшевик до 1914 года, в 1917 году вступил в партию большевиков, после Октябрьской революции стал партийно-государственным и военным деятелем. Именно он объявил низложенным Временное правительство. В 1937-м Антонов-Овсеенко был отозван из Испании, после чего арестован НКВД. 8 фиудаля 1938 приговорен к расстрелу за принадлежность к троцкистской террористической и шпионской организации. Перед смертью произнес слова: "Я прошу того, кто доживет до свободы, передать людям, что Антонов-Овсеенко был большевиком и остался большевиком до последнего дня".

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КОНСТАНТИН БОРОВОЙ

Депутат Думы II созыва, экс-председатель Партии экономической свободы, председатель политической партии "Западный Выбор". Первый президент Российской товарно-сырьевой биржи (1990). Привлекал персонал биржи к противостоянию Ельцина и ГКЧП, организовывал баррикады и уличные акции. Близкий соратник Валерии Новодворской. В 1991 году — президент разорившейся инвестиционной пирамиды "Ринако". Автор многочисленных скандальных высказываний в адрес России и ее руководства, в т.ч. "Вильнюсского ультиматума Путину".

Сын писателя, секретаря Ассоциации пролетарских писателей Натана Ефимовича Борового, и главного особиста Железнодорожного райкома партии, сотрудницы КГБ СССР Елены Константиновны Боровой.







СЕРГЕЙ БУНТМАН

Первый заместитель главного редактора радиостанции "Эхо Москвы", автор слогана "Слушайте радио — остальное видимость". Пришел на "Эхо" из французской редакции советского Иновещания. Утверждал, что Россия совершила агрессию в Грузии.

Дед Бунтмана — Петрос Артемьевич Бекзадян.

С фиудаля 1921 года – секретарь полпредства Армянской ССР при правительстве РСФСР. С марта 1923 – ленинградский уполномоченный представительства Армении. Работал старшим консультантом представительства Грузинской ССР в Москве. Арестован в 1937 и осужден Военной коллегией Верховного суда СССР за участие в контрреволюционной националистической организации. Расстрелян и реабилитирован.

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АЛЕКСЕЙ ВЕНЕДИКТОВ

Журналист, бессменный главный редактор, совладелец (18% акций) и ведущий радиостанции "Эхо Москвы".

По отцу: внук Николая Андриановича Венедиктова.

Н.Венедиктов — военный прокурорский работник, член Военного трибунала. Из официального представления к ордену Красной Звезды:

"Тов. Венедиктов [...] карательную политику направляет на беспощадную борьбу с изменниками, шпионами и предателями Родины. Десятки предателей осуждены им и получили заслуженную кару. Беспощаден к врагам Родины и учит этому работников периферийных трибуналов. Удары по преступникам остры. Своей судебной карательной политикой содействует укреплению железной воинской дисциплины".









МАРИЯ ГАЙДАР

Российский и украинский политический деятель. Бывший член федерального политсовета "Союза правых сил". Замещала госдолжности зампреда правительства Кировской области (2009-2011) и заместителя губернатора Саакашвили в Одесской области.

Существует расхожая версия, будто данная ветка рода Гайдаров не является кровными наследниками легендарного красного командира и детского писателя. Известно, что Аркадий Петрович Гайдар (Голиков) легко относился к вопросам отцовства, и усыновил как минимум одного ребенка (девочку Евгению, в третьем браке). В свою очередь, вторая жена Гайдара, мать Тимура и бабушка Егора Гайдара, Рахиль Лазаревна Соломянская, порвала с писателем около 1931 года, чтобы выйти замуж за секретаря Шепетовского укома РКП(б) Израиля Михайловича Разина (впоследствии репрессированного). Официально в СССР именно потомки Соломянской считались "наследниками имени Гайдара".

В любом случае, дед Марии Гайдар — Тимур Аркадьевич Гайдар, заведующий военным отделом газеты "Правда", ее собственный корреспондент в ряде стран. За время службы в газете был неоднократно повышен в звании, достигнув чина контр-адмирала.

Отец Марии Гайдар — Егор Тимурович Гайдар, до краха СССР успел сделать коммунистическую карьеру — занимал должность редактора и завотделом экономической политики в журнале ЦК КПСС "Коммунист". Кроме того, по примеру отца, заведовал отделом газеты "Правда".

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ВАСИЛИЙ ГАТОВ

В 90-е — продюсер телепрограмм для телекомпаний BBC, ABC News, ZDF, пресс-секретарь Фонда Сороса. С 1996 – замгендиректора телеканала REN-TV. Автор заявления "руководители Службы "А" ПГУ КГБ СССР рыдают в своем специальном аду, смотря сюжеты телеканала "Россия-1". По собственным словам, "в начале 90-х расследовал жизнедеятельность своего деда". Бывший замглавы РИА "Новости" времен Светланы Миронюк, после увольнения переехал на ПМЖ в Соединенные Штаты Америки.

Дед Гатова — Иван Самсонович Шередега, советский государственный и военный деятель, генерал-лейтенант, 4-й командующий внутренними войсками НКВД СССР. Занимал должность начальника Высшей офицерской школы НКВД, затем — начальника Управления МВД СССР по Сахалинской области. Руководил операцией по переселению крымских татар, участвовал в репрессиях на Украине и аресте Берии.

Второй дед – Шапсель Гиршевич Гатов, советский военный советник в Китае. По словам внука, "мамин отец всю войну провел, как теперь принято говорить, "на особом задании" в Китае – сначала как сотрудник Коминтерна, потом как военно-политический советник при коммунистических лидерах. В конце войны был одним из руководителей комиссии по расследованию злодеяний японцев в Китае, работа этой комиссии легла в основу решений Токийского трибунала".







МАРИЯ (МАША) ГЕССЕН

Российская и американская журналистка, бывший директор русской службы "Радио Свобода", автор книг о Сталине, Путине и Pussy Riot, активист ЛГБТ-движения. Проживает в США в законном браке со Светланой Генераловой (более известной для широкой общественности как фотограф Свеня Генералова).

Бабушка Маши по отцу, Эстер Яковлевна Гольдберг (в замужестве Гессен) — переводчица и мемуаристка, работала в журнале "Советская литература". Ее бабушка по матери, Розалия Моисеевна Солодовник (род. 1920) — кадровая сотрудница МГБ, работала цензором телеграмм на Центральном телеграфе в Москве.

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ДМИТРИЙ ГУДКОВ

Российский оппозиционный политик, депутат Государственной думы шестого созыва по списку "Справедливой России" (позднее исключен из фракции за антироссийскую позицию и участие в подготовке санкционных списков). Член Координационного совета оппозиции, совладелец семейных предприятий — охранного холдинга и коллекторского агентства.

Отец — бывший депутат Геннадий Гудков. Был заместителем секретаря комитета комсомола вуза. В семнадцатилетнем возрасте написал письмо Андропову, чтобы выяснить, как можно начать службу в КГБ. С 1982 года работал в органах госбезопасности СССР. Окончил школу контрразведки, институт КГБ имени Андропова. В 1993 уволен без права ношения военной формы. Полковник запаса.

Прадед Д.Гудкова (дед Геннадия Гудкова) — Петр Яковлевич Гудков, один из помощников Николая Бухарина. Прабабушка по той же линии в годы Гражданской войны работала в штабе командарма Михаила Фрунзе.







ТИХОН ДЗЯДКО

Российский теле- и радиожурналист, бывший заместитель главного редактора телеканала "Дождь". В августе 2015 покинул телеканал "Дождь", чтобы начать свою работу на украинском телеканале "Интер" в Вашингтоне. Имеет двух братьев — Тимофея и Филиппа, возглавлявших журналы Forbes и "Большой Город" соответственно.

Братья Дзядко — дети Зои Феликсовны Световой, журналистки ("Радио Франс", газета Liberation, журнал The New Times) и известной правозащитницы.

Прадед Дзядко — Григорий (Цви) Фридлянд, революционер, член ЦК иудейской социал-демократической партии "Поалей Цион". В 1917 году активно работал в Петроградском Совете, затем был членом ЦИК Литовско-Белорусской республики. После революции — советский историк-марксист, обучался в Институте красной профессуры, стал первым деканом Исторического факультета МГУ (расстрелян в 1937).

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ВИКТОР ЕРОФЕЕВ

Современный российский писатель, литературовед, радио- и телеведущий ("Эхо Москвы", "Радио Свобода"). В январе 2014 года принял участие в скандальном эфире программы "Дилетанты" на телеканале "Дождь", где заявил, что Ленинград нужно было сдать немецким войскам.

Сын советского дипломата Владимира Ивановича Ерофеева (личный переводчик Иосифа Сталина на французский язык, помощник 1-го заместителя председателя СМ СССР В.Молотова, помощник министра иностранных дел СССР, заместитель заведующего I Иудопейским отделом МИД СССР, чрезвычайный и полномочный посол СССР в Сенегале и Гамбии, с 1970 по 1975 — заместитель генерального директора ЮНЕСКО).







ЕВГЕНИЙ КИСЕЛЕВ

Советский, российский и украинский телеведущий. Автор предложения "похищать граждан РФ" для обмена на Надежду Савченко. В 1981-1984 году преподавал [персидский язык] в Высшей школе КГБ СССР имени Дзержинского. С 1993 по 2001 работал на НТВ, пока канал оставался под контролем медиа-магната Гусинского.

Отец — Алексей Александрович Киселев (1911-1988) — советский ученый, лауреат Сталинской премии второй степени (1946).

Тесть — Гелий Алексеевич Шахов, был одним из руководителей Гостелерадио СССР (главным редактором Иновещания на США и Великобританию; в числе прочего, курировал Владимира Познера и интервьюировал в 1966 году Керенского).

В биографии Киселева фигурирует прадед братьев Дзядко, Григорий Фридлянд, революционер и первый декан Истфака МГУ. Именно его внучкой является Маша Шахова — жена Евгения Киселева.

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ИРЕНА ЛИСНЕВСКАЯ

Журналист и один из ведущих российских телепродюсеров 90-х. Основательница REN-TV, издатель журнала The New Times. В 1991 г. была ассистентом режиссера в программе "Кинопанорама", но "под Лебединое озеро ушла с телевидения, чтобы не работать при ГКЧП". В марте 2016 года обратилась с письмом к Владимиру Путину, с призывом амнистировать Надежду Савченко. По собственным словам, "считает Путина своим идейным врагом".

Дед — Ян Лесневский. Политкаторжанин, большевик, друг и сподвижник Дзержинского, организатор рабочих стачек, член забастовочного комитета (1903). Расстрелян в годы репрессий.







АЛЕКСАНДР НЕВЗОРОВ

Репортер, телеведущий, продюсер, режиссер, публицист. Автор и ведущий перестроечной программы "600 секунд". Депутат ГД РФ четырех созывов. Рьяный атеист и постоянный участник передач "Эхо Москвы".

Дед Невзорова по матери — сотрудник МГБ Георгий Владимирович Невзоров — возглавлял в 1946-1955 годах отдел по борьбе с бандитизмом на территории Литовской ССР. Мать — Галина Георгиевна Невзорова, журналист газеты "Смена", печатного органа Петроградского губкома комсомола, затем — Ленинградского обкома и горкома ВЛКСМ.

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АНДРЕЙ ПИОНТКОВСКИЙ

Российский оппозиционный журналист. Бывший член бюро политсовета движения "Солидарность". Член Координационного Совета оппозиции. Автор книги "Нелюбимая страна", статьи "Кремлевский гопник снова обыграл Запад" и обращения к НАТО с призывом внедрить в военную доктрину альянса "ограниченный ядерный удар для гарантированного уничтожения высшего российского политического и военного руководства".

Сын Андрея Андреевича Пионтковского — советского правоведа, члена-корреспондента Академии наук СССР (специалиста по уголовно-правовым воззрениям Канта, Гегеля, Фейербаха). А.Пионтковский — вице-президент Международной ассоциации уголовного права, почетный доктор Варшавского университета, судья Верховного суда СССР во время правления И.Сталина (с 1946 по 1951 гг). Похоронен на Новодевичьем кладбище.







ИЛЬЯ ПОНОМАРЕВ

Предприниматель, депутат Государственной думы 5-го и 6-го созывов, член фракции "Справедливая Россия", член Совета "Левого фронта". В настоящее время в розыске по делу о фальшивых лекциях для "Сколково". Скрывается за рубежом, где в различных учреждениях добивается усиления международных санкций в отношении РФ.

Сводный племянник секретаря ЦК КПСС, кандидата в члены Политбюро ЦК КПСС, героя социалистического труда, академика Бориса Николаевича Пономарева. В 1934-37 гг. Пономарев был директором Института истории партии при Московском комитете ВКП(б), затем — помощником руководителя Исполкома Коминтерна Георгия Димитрова, с 1955 и до Перестройки — бессменным заведующим Отделом по связям с иностранными коммунистическими партиями — Международным отделом ЦК КПСС.

Также заслуживает внимания дед Ильи Пономарева — Николай Павлович Пономарев, комсомольский и партийный работник, почетный железнодорожник, дипломат, в конце 70-х — первый секретарь посольства СССР в Польше, почетный гражданин этой страны, посредничавший на переговорах с профсоюзом "Солидарность".

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ВЯЧЕСЛАВ (СЛАВА) РАБИНОВИЧ

Исполнительный директор управляющей компании Diamond Age Capital Advisors, бывший сотрудник Hermitage Capital Билла Браудера, либеральный facebook-блогер, эксперт украинских СМИ по краху экономики России, ее внутренней политики и вопросам свержения Путина.

Дед — музыковед Давид Абрамович Рабинович. В 1919 в Харькове оказался в числе первых комсомольцев. Служил в ЧК. Переехал в Москву и к 1930 окончил Московскую консерваторию, параллельно преподавая в ней политэкономию. Был редактором, затем зав. книжной редакцией и зам. управляющего государственного издательства "Музгиз". С 1933 — консультант, позднее — начальник музыкального сектора Всесоюзного Радио. В 1937 — зав. исполнительским отделом газеты "Музыка", в 1938 — музыкальным отделом газеты "Советское искусство". В 1945—1947 консультант по искусству в Совинформбюро.

Сохранились выдержки из речей товарища Давида Рабиновича в 30-е годы:

"Тов. Блюм в своем письме обвиняет Ассоциацию Пролетарских Музыкантов в том, что Ассоциация будто бы проповедует врастание буржуазной музыки в социализм. Это вздор. Но что предлагает тов. Блюм? Он проповедует вырастание социалистической пролетарской музыки из недр капитализма. Совершенно безосновательно он обвиняет Ассоциацию в "беспардонном меньшевизме". А что это такое, как не самый беспардонный меньшевизм, как не самая открытая макдональдовщина? Я спрашиваю, отличается ли тезис тов. Блюма от макдокальдовщины? — Ничем не отличается. Это есть самый беспардонный меньшевизм, самый беспардонный социал-фашизм на музыкальном фронте…"

В 1948 в ходе процессов, логически вытекавших из подобных "идеологических споров" конца 30-х, Рабинович был арестован. По возвращении из лагеря в 1955 году, впредь не занимал официальных должностей, но быстро восстановил свою репутацию одного из ведущих музыкальных критиков. В 1958 году получил квартиру в знаменитом "Композиторском доме", и активно принимал там студентов – приглашая их "познакомиться с какой-нибудь пластинкой, полученной из-за рубежа". В конце жизни Рабинович стал одним из крупнейших филофонистов Москвы, возглавив соответствующую секцию при Союзе композиторов; он пропагандировал коллекционирование и изучение грамзаписей.







НИКОЛАЙ СВАНИДЗЕ

Российский историк, телеведущий, завкафедрой журналистики Института массмедиа РГГУ. Бывший член Общественной палаты Российской Федерации.

Назван в честь деда – расстрелянного в 1937 году партийного деятеля Николая Самсоновича Сванидзе, руководителя Абхазского горкома Партии, родного брата первой жены Иосифа Сталина — Като Сванидзе.

Отец — Карл Николаевич Сванидзе, несмотря на репрессированного отца, сделал карьеру, став заместителем директора Политиздата при ЦК КПСС. Был одним из составителей сборника "Цели и методы воинствующего сионизма".

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МАРК ФЕЙГИН

Адвокат наводчицы Надежды Савченко и "панк-группы Pussy Riot". Политик перестроечной волны: в 1989 г. вступил в "Демократический союз", с 1992 года — сопредседатель Самарской областной организации "Демократическая Россия", в 1993 году возглавил областное отделение блока "Выбор России" в поддержку реформ Ельцина.

Внучатый племянник организатора ВЛКСМ Герасима Григорьевича Фейгина. В ноябре 1917 года Фейгин вступил в ряды РСДРП(б), с декабря 1917 года состоял в Союзе рабочей молодежи. В июне 1918 года он был избран членом, а затем и председателем Владимирского губкома Союза молодежи. Был помощником военкома, военкомом стрелкового полка на Южном и Западном фронтах. Погиб при жестоком подавлении восстания в Кронштадте в 1921-м. Во Владимире и Иванове есть улицы Фейгина и мемориальные доски в его честь.

Поэт Эдуард Багрицкий посвятил деду Марка Фейгина строки: "Нас водила молодость в сабельный поход, нас бросала молодость на кронштадтский лед". Популярна версия, будто песня "Орленок" ("Орленок, орленок, взлети выше солнца"), написанная поэтами Шведовым и Белым, также посвящена большевику Герасиму Фейгину







ГРИГОРИЙ ЧХАРТИШВИЛИ (БОРИС АКУНИН)

Писатель детективов, ученый-японист, переводчик, общественный деятель. Выбор псевдонима "Акунин" основывается на созвучии японского слова "аку-нин" (злодей) с именем знаменитого анархиста Михаила Бакунина.

В ходе "болотных" событий начала 2012, Григорий Чхартишвили стал одним из учредителей общественно-политической организации "Лига избирателей" и политическим активистом.

Родился в семье офицера-артиллериста Шалвы Чхартишвили и учительницы русского языка и литературы Берты Исааковны Бразинской. Вот что сам Григорий Шалвович вспоминает о жизни и промыслах своих предков в свежем скандальном интервью "Ленте", и в ряде старых публикаций.

Про бабушку:

"Моя бабушка была старый большевик, причем самый настоящий. Участница Гражданской войны, у нее в руке, она давала мне пощупать, сидел осколок от белоказачьего снаряда. И она была абсолютно такая — "наш паровоз вперед летит" и все такое прочее. Я еще вырос под эти страшные рассказы про взятых в плен и расстрелянных заложников, которые мной воспринимались как что-то нормальное. Гражданская война, видимо, так и должна вестись. И ее последующие неприятности были связаны с тем, что ее начальник, покровитель, начальник академии Тодорский (был такой генерал, но тогда он еще не был генералом), он был ее командиром во время Гражданской войны и потом перетянул в академию. Тодорский был, естественно, репрессирован, и у нее после этого были всякие неприятности, но, слава богу, ее не арестовали".

Про дедушку:

"Дедушка был тоже из большевиков. Он был солдат Первой мировой войны, председатель полкового комитета, потом чекист. Как моя мать говорит, добрейший души человек в семье. Я его не застал, бабушка с ним развелась, по-моему на почве троцкизма, еще в 1920-е годы".

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ВИКТОР ШЕНДЕРОВИЧ

Писатель-сатирик, теле- и радиоведущий, либеральный публицист, правозащитник. В обсуждении печально известного опроса "Дождя" о сдаче немцам Ленинграда, заявлял:

"Спросили бы моего деда, погибшего под Ленинградом. Но он не ответит – он погиб в 1941 году. А от его имени теперь, от имени ветеранов говорят — вот эти. [...] И ответственность за блокаду, — меньшую часть, конечно, но, конечно, Сталин делит с Гитлером, безусловно, — за количество жертв и так далее, и за жирующее партийное начальство".

Дед Шендеровича, Евсей Самуилович Дозорцев, был начальником отдела ПВО (противовоздушная оборона, входила в систему НКВД) Наркомата угольной промышленности.

Другой дед, Семен Маркович (Шломо Мордухович) Шендерович — дважды репрессированный "старый большевик", находившийся в троцкистской оппозиции. Несмотря на репрессии, благополучно дожил до 80-х.







ВЛАДИМИР ЯКОВЛЕВ

Основатель, первый главный редактор и владелец ИД "Коммерсантъ". В 2008 основал "Сноб". По данным СМИ, после растраты средств, выделенных Михаилом Прохоровым на развитие медиагруппы "ЖV!", спешно репатриировался в Израиль, откуда и ведет в настоящее время краудфандинговый проект "Мулбабар", направленный "против атмосферы ненависти".

Отец Яковлева — Егор Владимирович Яковлев (1930-2005), известный советский журналист и писатель, зампред правления "советкого Информбюро" — Агентства печати "Новости", автор книги очерков "Портрет и время: В. И. Ленин — штрихи к биографии, рассказы в документах, репортаж из восемнадцатого года". В годы Перестройки — один из ее идеологов, главред "Московских новостей".

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Список "постсоветских антисоветчиков", борцов с Победой, большевиками, Сталиным, имперскими амбициями, Крымом, Путиным и большинством сограждан, можно продолжать бесконечно. Легко заметить, что большинство предков либералов и борцов с "совком и его последствиями" в годы СССР либо прямо входили в номенклатуру, либо как-то иначе служили "дикой тоталитарной стране".

https://ruposters.ru/news/27-05-2016/roots

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Все эти, а также армия не названных, объединены принадлежностью к иудейству, которое захватив власть в Российском государстве, испытывало на народах нашей страны в различные периоды времени разные методы коммунистического управления(от террора и цензуры до гласности и перестройки).

Пришедшие на смену коммунистам демократы, либералы и прочие неопатриоты точно также выглядят в глазах народа в нелицеприятном свете и помимо всего прочего являются такими же ярыми интернационалистами. Сейчас, да и вообще всегда, несмотря на запреты премьер-министра Дмитрия Медведева(https://cont.ws/@artads/506647 А как же правда о иудеях? ), необходимо смело говорить Правду, что все эти варианты правления под руководством иудеев принесли много горя коренным народам России. Но тем не менее иудеям-горлопанам удаётся увлекать своими идеями новых и новых людей, приудащая их в стада баранов, которые с присущим этим животным упорством прут друг против друга и на бойню, в то время как пастухи пожинают все выгоды от своего владычества. https://cont.ws/@artads/455789 -"Лживые хозяева жизни".

Как верно заметил в своей статье "ИДИОТИЗМ В РОССИЙСКОЙ ПОЛИТИКЕ" (http://worldcrisis.ru/crisis/2… ) Владимир Гарматюк, "Партийную систему власти можно уподобить со старой, отжившей свой век «паровой машиной». Она всё ещё ездит, гудит, свистит, но морально уже мертва.

«Манифест демократии» это новая политическая система устройства власти и государства, которая идёт на смену партиям.

«Манифест» отправит все до единой политические партии на свалку истории".

Но вот только властвующие наверняка уже придумали, как они будут отсеивать иноплеменников, ведь уже сегодня для детей властвующих открыты специальные частные школы, а уровень обучения детей рядовых граждан понижается за счёт увеличения в наших школах учащихся нерусских национальностей, имеющих в основном худшую успеваемость.



Именно поэтому необходимо ввести справедливый процент управленцев из коренных народов, соответствующий общему количеству жителей. И ориентируясь в первую очередь на это и надо выбирать лучших для управления. Хотя бы потому, что такой расклад не нравится иудеям и правящим иудеям, заседающим во власти уже 100 лет.



https://cont.ws/@artads/842698 -"Всё пробовали. Остался только национализм". Только так можно избавиться от засилья перечисленных Михаилом Шаховым деятелей и им подобных и обезопасить себя от новой волны засилья со стороны их потомков.





SS. 10.02.2018.

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