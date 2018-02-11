Сирия, ИГИЛ, последние новости 11 февраля 2018

230 из 227

Такая вот демократическая математика.

К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com

Глава штаба ВВС Израиля назвал атаку на ПВО Сирии крупнейшей с 1982 года

Субботние удары Израиля по целям в Сирии стали крупнейшей операцией израильских ВВС против сирийских систем ПВО со времен Первой ливанской войны 1982 года (известна также как военная операции “Мир Галилее” – прим.). Об этом сообщил в субботу командующий ВВС еврейского государства бригадный генерал Томер Бар.

“Это – полный операционный успех, это было крупнейшей атакой на сирийские системы противовоздушной обороны со времен “Мира Галилее”” - заявил он.

Глава ВВС отметил, что “речь идет о крупной операции в сложных условиях”. Высказывания Бара распространила в субботу пресс-служба Армии обороны Израиля.

Ранее в субботу, как заявляют израильские военные, израильский вертолет сбил над Голанскими высотами иранский беспилотник, вторгшийся в воздушное пространство страны из Сирии. В ответ самолеты Армии обороны Израиля нанесли удары по иранским объектам в Сирии и уничтожили иранский пункт контроля БПЛА. Вслед за этим по израильскому истребителю F-16 сирийскими ПВО были запущены несколько зенитных ракет, пилоты одного из самолетов покинули воздушное судно в соответствии с процедурой, один из них был ранен тяжело, второй получил легкие травмы. При выполнении задания над территории Сирии, в том числе в районе Дамаска и Пальмиры, ВВС Израиля столкнулись с массированным огнем, который открыли, по данным военных, зенитно-ракетные комплексы советского или российского производства С-200 и “Бук” — SA-5 и SA-17 в классификации НАТО.



Затем израильские самолеты нанесли удары по 12 позициям в Сирии, включая 8 сирийских, среди которых – три батареи ПВО, а также нанесли удары по четырем военным иранским целям, указали в пресс-службе армии еврейского государства.

источник

К оглавлению | Источник: voicesevas.ru

Подвиг Героя в сердце России: москвичи отдают дань памяти майору Филипову (ФОТО, ВИДЕО)

В память о погибшем в Сирии лётчике Романе Филипове москвичи целую неделю несут цветы к памятнику «Они сражались за Родину» у здания Минобороны РФ на Фрунзенской набережной. Об этом с места событий сообщает корреспондент «Русской Весны». Утром, днём и вечером среди желающих почтить память павшего Героя России можно увидеть людей всех возрастов, возлагающих цветы у памятника, который уже буквально засыпан ими. Напомним, что майор Филипов героически погиб в прошлую субботу. Его штурмовик Су-25 был сбит ракетой ПЗРК в сельской местности сирийской провинции Идлиб. Сам лётчик успешно приземлился и вступил в неравный бой с боевиками. В ходе ожесточённого боя наш офицер получил ранение и, подпустив поближе группу террористов, взорвал гранату. Все желающие возложить цветы могут найти памятник слева от центрального входа в Министерство обороны недалёко от метро «Фрунзенская» или «Парк культуры». #ЭтоВамЗаПацанов Читайте также: «Это вам за пацанов!» — крикнул боевикам пилот ВКС России, взрывая гранату (ВИДЕО)

К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Турция понесла самые серьезные потери с момента ввода войск в Сирию (ФОТО)

В Сирии за сутки погибло 11 турецких военнослужащих в ходе операции против курдов, получившей название «Оливковая ветвь». Двое военных стали жертвами крушения вертолета в провинции Хатай на турецко-сирийской границе. Об этом сообщает агентство Anadolu со ссылкой на Генштаб ВС Турции. «Еще четверо наших боевых товарища погибли в ходе операции „Оливковая ветвь“ в Африне, еще двое солдат получили ранения», — говорится в заявлении. Таким образом, сегодня турецкая армия понесла наибольшие потери с начала операции в Африне, в ходе которой, по данным генштаба, 30 военных погибли и более 70 были ранены. К тому же сегодня была потеряна первая единица авиатехники — вертолет Т129 АТАК, экипаж погиб. Опубликованы фотографии шестерых из одиннадцати турецких военнослужащих, погибших 10 февраля. tureckie_voennye_pogibshie_v_afrine.jpg Фото: T.ME/Warjournal По последним данным, в Африне с начала проведения операции погибли уже 30 турецких военных, ранения получили более 70. Как утверждают ВС Турции, за это же время они «нейтрализовали 1141 террориста». Читайте также: Сирия: Российские военные прибыли на границу одной из самых горячих точек САР (ФОТО)

К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Спасение раненого товарища

Есть такая фраза "Вынес из боя раненого товарища под шквальным огнем", которая буднично описывает героизм такого рода.На видео ниже, более чем наглядная иллюстрация из Йемена, где боец хуситов на открытой местности в полным рост под огнем выносит раненого товарища из боя.Крутой мужик. Далеко не каждый так бы смог.

К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com

Коротко по Сирии. 10.02.2018

Коротко о разном.1. По утренней "мини-войне".а) сбит 1 иранский дрон, хотя Иран отрицает, что это его и заявляет, что иранских войск на территории Сирии нет) + уничтожен пункт управления дрономб) сбит израильский F-16 (1 тяжелый 300-й пилот, 1 легко ранен/травмирован – по версии Аль-Массдар, пилот скончался в больнице).в) сбита часть ракет выпущенных Израилем по базам Хезбаллы и базе ПВО под Дамаском (сколько всего было выпущено и сколько их них долетело, пока до конца не ясно).г) сирийцы также претендуют на повреждение еще 2-3 израильских самолетов и сбитие ударного вертолета "Апач" (Израиль это отрицает, какой-то конкретной фактуры по этому вопросу нет)д) часть израильских ракет очевидно достигли цели, но особых подробностей по ущербу инфраструктуре и системам ПВО на данный момент крайне малоНетаньяну срочно вышел на связь с Москвой, дабы та выступила посредником в этом вопросе, мол Израиль не хочет войны, а действует из самозащиты. Стоит ли удивляться, что при такой постановке вопроса Иран отрицает наличие своих сил в Сирии.Причины спешного выхода на контакт с Москвой по всей видимости связаны с усилением узла ПВО в районе Дамаска, что и привело к не самой удачной для израильских ВВС операции. Тель-Авив скорее всего подозревает, что оппоненты выложили далеко не все козыри, поэтому пытается держать конфликт на контролируемом уровне, а усиление активно БПЛА и усиление средств ПВО в районе Дамаска. создает для Израиля дополнительные проблемы в и без того не самой радостной стратегической ситуацией.Москва заняла традиционно миротворческую позицию, что надо жить дружно и не убивать друг друга. Рецепт же деэскалации довольно простой – пока Израиль не прекратит удары по Хезбалле в районе Дамаска, Иран и Сирия будут работать над усилением средств ПВО, повышая издержки для Израиля. Не говоря уже о том, что помимо средств защиты, продолжение такого рода гибридной войны, приведет к тому, что с территории Сирии на Израиль полетят уже не примитивные палестинские ракеты, а те самые образцы, которые успешно преодолевали узел ПВО Эр-Рияда, основу которого составляли американские ЗРК "Пэтриот". Также вполне понятно, что это может делаться руками "Хезбаллы", как в Йемене это делается руками хуситов. С учетом построения моста Тегеран-Бейрут, Иран имеет неограниченные возможности по перебрасыванию необходимых сил в Сирию. Попытки недопустить эту ситуацию, путем блокирования САА к границе или организацией переворота в Иране провалились. Теперь Израиль пожинает плоды своей предшествующей "гениальной" стратегии, имея Иран и Хезбаллу под боком и объявленную интифаду в Палестине. Так что полная дескалация вряд ли будет достигнута.Мониторинг воздушного пространства Сирии российскими военными. Красными отмечены ВКС РФ и ВВС Сирии, зелеными – гражданские борта, желтыми – США и ко.2. Касательно вопросов по удару США по колонне в районе Хушама.Военкор Семен Пегов у себя в Телеграме выложил https://t.me/wargonzo несколько аудиозаписей переговоров на тему удара по колонне, из которых следует, что колонна в составе которой были и ЧВКшники (скорее всего те самые "Охотники на ИГИЛ") была фактически растреляна артиилерией и авиацией, находясь без серьезного воздушного прикрытия (что не удивительно, основные силы ВКС РФ заняты в Идлибе), а артиллерийское прикрытие было подавлено дронами. Фактически, колонна была подставлена под удар не имея необходимых средств противодействия противнику, который не вступая в ближний бой, реализовал свое превосходство в средствах огневого поражения, что было описано в пресс-релизах Пентагона 7-8 февраля.По количеству убитых сирийцев, племенных ополченцев, шиитских добровольцев и российских ЧВКшников данные по-прежнему очень противоречивые. Малое кол-во информации открывает простор для различных спекуляций, где цифры потерь скачут от 25 до 250.Касательно вопросов о том, почему МО РФ это не комментирует, то это странный вопрос – министерство обороны никогда официально не комментирует потери ЧВКшников, потому что официально их нет. Что лишний раз напоминает о том, что необходимо принятие соответствующего закона о ЧВК, в том числе для защиты прав погибших в Сирии.Ну и просто интересно узнать – что это было, чем больше появляется подробностей по произошедшему, тем страннее все это выглядит, особенно с учетом заявления МО РФ, что эта операция была сирийской и не была согласована с Москвой. Была ли это чья-то отдельная инициатива или операция была подготовлена из рук вон плохо, сказать пока трудно.Подождем подробностей. Возможно, со временем, появятся фото и видео.Похороны 10 сирийских военных погибших 7 февраля. Пока есть список из 14 фамилий – https://yallasouriya.wordpress.com/2018/02/10/syriafuneral-of-14-killed-by-us-af-in-deir-ezzor/ 3. Россия начала переговоры с Ливаном об использовании береговой инфраструктуры Ливана и его аэрдромов российскими военными. Ливану в обмен предлагают аналогичные возможности. По схожей схеме не так давно был заключен договор с Египтом. Теперь вот Ливан. Очевидно, что речь идет об оборудовании долговременных военно-стратегических позиций в регионе, где Сирия выступает для России центром позиции, а военные возможности в других странах региона – логистическая периферия, которая при необходимости может быть использована для развертывания ВКС РФ или иных сил для операций в регионе за пределами Сирии. Ждем криков про "заливанивание". Стоит также отметить визит президента Судана, который подтвердил факт активного военно-технического сотрудничества с Россией, которое на данный момент выражается в поставках вооружений и работе военных инструкторов по обучению суданской армии азам военного дела. Крики про "засуданивание" уже были.Пилот Т-129 ATAK https://colonelcassad.livejournal.com/3984650.html сбитого курдами в районе Райо.4. Итоги дня подвели турецкие военные, которые прокомментировали факт падения вертолета в северо-западном Африне сакраментальной фразой "Он сломался". Достойное дополнение к "Она утонула".Самое смешное, что днем Эрдоган ясно заявил, что вертолет был сбит (погибло 2 пилота), а уже вечером "вождя нации" военные начали поправлять. Кто врет – Эрдоган или турецкие военные сказать трудно, но в данном вопросе я бы скорее поверил Эрдогану. Да и курды тоже заявлялют, что таки сбили. Редкий случай, когда они сошлись во мнении с Эрдоганом.На фронте турки продолжили неспешно продвигаться в горных районах. Общая картина особых изменений не претерпевает.

К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com