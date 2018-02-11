Правда о животе. Часть 2

06 февраля 2018 г. в 19:30 МСК

на Народном Славянском радио состоялся эфир на тему: Правда о животе



Сказитель

Захар Белинский (Арирадъ)



часть 1 https://youtu.be/AtCA59O_KXU



В эфире Захар Белинский поведал о том, каким должен быть живот здорового человека. Каковы основные проблемы, связанные с животом? Как найти пути решения этих накопившихся проблем, и как помочь себе и своим близким обрести отличное самочувствие, не разрушая организм.



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Источник: www.youtube.com