Правда о животе. Часть 2
06 февраля 2018 г. в 19:30 МСК
на Народном Славянском радио состоялся эфир на тему: Правда о животе
Сказитель
Захар Белинский (Арирадъ)
часть 1 https://youtu.be/AtCA59O_KXU
В эфире Захар Белинский поведал о том, каким должен быть живот здорового человека. Каковы основные проблемы, связанные с животом? Как найти пути решения этих накопившихся проблем, и как помочь себе и своим близким обрести отличное самочувствие, не разрушая организм.
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Источник: www.youtube.com