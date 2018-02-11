Павшие под Улус-Кертом. 6-я рота против Хаттаба (ФОТО)

В истории чеченских войн особое место занимает бой 6-й роты псковского десанта на высоте 776 в Чечне 28–29 февраля 2000 года. Эта схватка стала примером отчаянного мужества, о котором нам не стоит забывать.

Об этом пишет Лайф.

В феврале 2000 года боевики в Чечне оказались на краю пропасти. После взятия Грозного Российская армия начала окружение основных сил неприятеля на юге республики.

Горная Чечня делится надвое Аргунским ущельем, идущим с севера на юг. Именно там и планировалось уничтожение основной массы моджахедов. Ущелье само по себе невелико, и, если бы удалось закупорить в нём боевиков, их уничтожение стало бы вопросом времени.

Хотя многочисленные отряды осели в горах на юго-востоке республики, а часть боевиков перешла на нелегальное положение в городах и посёлках, наиболее крупная группировка оказалась под угрозой полного разгрома.

Фото © Вестник Кавказа

Отрядами внутри затягивающейся петли командовали Гелаев и Хаттаб. Лидерам боевиков предстояло принять какое-то решение, причём срочно. В этот момент они находились откровенно не в лучшем положении. Длившиеся много недель бои измотали инсургентов, в отрядах накопились раненые. Российские войска испытывали свои трудности.

Армии остро недоставало экипировки, в первую очередь средств связи и разведки, войска плохо умели действовать в горах, а подготовка даже неплохо обученных частей велась по советским лекалам — то есть заострялась на крупных маневренных боях масс техники, а не на ловле партизанских отрядов.

К тому же в лесах и диких горах для контроля территории требовалось много людей. А помощь отдельным взводам и ротам оказывалось крайне трудно подать, тем более темнота наступала рано, что ограничивало действия авиации.

В силу всех этих обстоятельств на пути боевиков из капкана оставалась лишь весьма жидкая цепочка застав и заслонов. К тому же с востока российские войска приближались к Аргунскому ущелью медленно и не на всех участках одновременно.

Между тем боевики не собирались оставаться внутри мешка. В последние дни февраля они предприняли прорыв по двум направлениям.

Отряд под руководством Гелаева ушёл на северо-запад к Комсомольскому, и его разгром составляет отдельную историю. Хаттаб же предпочёл прорываться на восток, в сторону села Ведено.

Там находились глухие горные районы, традиционно лояльные боевикам, лишь недавно и не до конца прочёсанные военными. Выходить из окружения Хаттаб решил в районе села Улус-Керт.

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Эти места покрыты плотным густым лесом, дающим укрытие от наблюдения с воздуха и земли. На его дороге стояли полковые группы двух дивизий ВДВ — 7-й из Новороссийска и 76-й из Пскова.

Кадр фильма «Прорыв»/ © Кинопоиск

Арабский командир вёл на прорыв более тысячи человек, однако военные на линии прорыва имели очень слабое представление о том, где находится противник. Дело в том, что разведка в восточной части Аргунского ущелья оказалась буквально ослеплена. Вести её за пределами действия артиллерии запрещалось, а «свои» орудия отстали.

Находившиеся в этом районе разведподразделения принадлежали к другим частям и даже ведомствам, и, если и собирали какие-то сведения о противнике, до десантников они не доходили.

Вообще на тот момент ключевой задачей считалось наступление на село Шатой и именно туда смотрели все глаза как командования Объединённой группировки, так и разведки всех видов.

Слабое звено

Среди прочих на позиции восточнее Улус-Керта в конце февраля выходила 6-я рота 104-го полка Псковской 76-й дивизии ВДВ. Специфическая проблема этой роты состояла в том, что её доукомплектовали буквально перед самой командировкой в Чечню солдатами, прикомандированными из других частей.

Последних солдат включили в её состав перед самой погрузкой в самолёты, и даже командир роты получил назначение всего за месяц до отправки на войну. О боевом слаживании не приходилось и говорить, а между тем в бою имеет огромное значение способность всех солдат действовать как одна рука.

26 февраля десантники получили задачу выставлять посты на высотах. Батальон, в который входила 6-я рота, выдвинулся в назначенный район. Командир батальона Марк Евтюхин прекрасно знал о слабости 6-й роты, поэтому сам находился именно с ней.

Вообще на высоте 776 должна была оказаться другая рота, лучше готовая к бою, но из-за поломок транспорта она не могла выйти вовремя, поэтому план перетряхнули на ходу и к высоте всё-таки двинулась 6-я.

Солдаты шли пешим маршем. При этом рота оказалась перегружена — кроме оружия и боеприпасов солдаты несли походное имущество. Из-за этого рота растянулась: солдаты уставали и карабкались по тропам медленно. Выкладка на каждого составляла более 40 килограммов.

Фото © РИА Новости/Владимир Вяткин

29 февраля 2000 года рота во главе с Евтюхиным и штатным командиром майором Молодовым начала подъём на высоту 776. Пока рота с трудом пробиралась к высоте, неподалёку уже шёл бой. Хаттаб прощупал позиции 3-й роты, но там атаку чеченцев отбили.

Командир роты капитан Васильев успел не только выйти в назначенный район, но и окопаться и даже выставить впереди мины. Васильев вёл свою роту налегке, оставив в тылу имущество, что и дало 3-й роте необходимое время для подготовки к бою.

Хаттаб вышел на связь с ротным и предложил денег. Однако в качестве ответа Васильев наслал на головы боевиков артиллерийский удар. После этого неприятель откатился, унося убитых и раненых. Интересно, кстати, что в этом бою Хаттаб очень активно вёл радиообмен с ротой Васильева и успел переговорить даже с ротной снайперской парой.

Снайперы, сами уроженцы Дагестана, сообщили, что русские не сдаются, и 3-я рота действительно не сдалась и успешно блокировала попытку прорваться на своём участке.

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Однако боевики не отказались от прорыва, для них выход на восток был вопросом жизни и смерти. Хаттаб не уставал вести разведку, отыскивая слабые места в построениях десантников. Вскоре поиски увенчались успехом.

Кадр фильма «Прорыв»/ © Кинопоиск

Первые перестрелки начались ещё днём. Передовой отряд роты столкнулся с авангардом боевиков. В перестрелке почти сразу получил смертельное ранение ротный, майор Молодов. С этого момента ротой командовал лично комбат, подполковник Марк Евтюхин.

Пока об атаке крупными силами речи не шло: численность боевиков оценивалась в несколько десятков человек. Однако положение уже было крайне сложным.

Быстро окопаться в промёрзшем грунте не получалось, а солдаты были крайне измучены после 14-километрового марша по горам. Из-за отвратительной погоды видимость была очень плохой, а авиация не могла оказать поддержки.

Фото © РИА Новости/Олег Ласточкин

Около 16–17 часов, в сумерках, рота попала под удар крупных сил боевиков. В наихудшем положении оказался один из взводов, всё ещё поднимавшийся на высоту. Он был разгромлен почти сразу, застигнутый внезапной атакой.

Основные силы роты отбивались и вызвали на хаттабовцев удар артиллерии десантного полка. Однако приближалась темнота, а перед ротой накапливалась ударная группа чеченцев силой по крайней мере в 500–600 штыков. После наступления темноты роту наконец атаковали всеми силами.

Последний рубеж

Боевики атаковали позиции 6-й роты с нескольких сторон. Высотку засыпали минами из миномётов. Примерно треть солдат роты уже выбыла из строя, то есть сопротивлялись фактически всего два взвода. Корректировать огонь и без того слабой артиллерии полка было крайне сложно из-за темноты.

Единственный резерв — рота, пытавшаяся установить связь с 6-й, — был остановлен на рубеже речки Абазулгол. Проблема усугублялась крайне слабыми навыками ночного боя и практически полным отсутствием необходимого для этого оборудования — специальных прицелов и приборов ночного видения.

Сейчас, когда мы имеем данные о численности боевиков, можно утверждать, что неудача прорыва к позициям 6-й только уменьшила число трупов: прояви десантники упорство и ещё одна рота просто погибла бы рядом. Как бы то ни было, прорыв решили отложить до утра.

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Тем более командование уже понимало, что на высоте идёт серьёзный бой, но всё ещё полагало, что ситуация в общем и целом под контролем. Между тем в 6-й роте накапливались раненые.

Впоследствии часть убитых бойцов роты была обнаружена в простреленных спальных мешках, и это дало почву для слухов о захвате роты спящей. В действительности, скорее всего, это именно раненые, укутанные от мороза и погибшие в последние часы боя.

Фото © РИА Новости/Владимир Вяткин

В середине ночи к 6-й роте пробился взвод из состава соседней 4-й. Больше никакой помощи не было. На высоте оставалось не более полусотни живых солдат. Для последней атаки боевики сформировали ударный отряд из добровольцев, около 70 человек.

Наступление опять поддерживали миномёты, а ответный артобстрел если и вёлся, был слабым. Около шести часов утра Евтюхин вызвал огонь самоходок на себя. Финальная схватка шла врукопашную.

Боевики вели последнюю атаку грамотно, даже искусно, прикрывая друг друга и контролируя поле боя. Среди них хватало боевиков арабского происхождения, да и сам Хаттаб был очень опытным террористом, всегда заботившимся о хорошей подготовке своих людей. Поэтому очень немногие из солдат 6-й роты остались в живых.

Двое солдат скатились с обрыва и сумели выбраться из зоны боя. Их бегство прикрывал последний офицер, уже тяжело раненный капитан Романов. Ещё один боец был оглушён прикладом в рукопашной, и его приняли за убитого. Всего по одному и по двое с высоты выбрались шестеро солдат. Погибли 84 солдата и офицера. В плен не сдался никто.

Фото © РИА Новости/Владимир Вяткин

Боевики ещё некоторое время оставались на высоте — подбирали трофеи и своих раненых. Только на следующий день стало ясно, что роты больше нет.

Боевики двинулись на восток, оставив русских считать потери и оплакивать погибших. Однако констатацией катастрофы дело не ограничилось. Вопреки почти общепринятой точке зрения потери хаттабовцев доходили до 500–600 человек убитыми.

К сожалению, это сильно завышенная цифра хотя бы потому, что при таких потерях отряд Хаттаба должен был потерять ещё 1–1,5 тысяч человек ранеными и прекратить существование.

Такая масса покойников, несомненно, была бы быстро обнаружена: выносить тела было бы некому. В действительности, по показаниям пленных, на высоте от огня десантников и артиллерии было убито на месте 25–50 боевиков.

С учётом всех обстоятельств, это как раз очень серьёзный ущерб, говорящий о высоких качествах псковичей. Кроме того, идущая по следам хаттабовцев разведгруппа обнаружила ещё несколько десятков раненых и умирающих.

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Наконец, в последующие дни от двухсот до четырёхсот моджахедов попали в плен — раненые или настолько истощённые, что не могли идти дальше. 6-я рота легла костьми на пути противника, и, хотя она не смогла уничтожить отряд Хаттаба, кровавую дань с боевиков десантники собрали.

Похороны героически погибших в Чечне десантников 6-й сводной роты 104-го Черехинского парашютно-десантного полка 76-й гвардейской воздушно-десантной дивизии. Сержант Андрей Поршнев, один из шести оставшихся в живых воинов-десантников 6-й роты. Фото © РИА Новости/Владимир Вяткин

История боя на высоте 776 вызывает сложные чувства. Десантники продемонстрировали готовность до последнего биться в предельно тяжёлых условиях. Смётанная на живую нитку прямо перед отправкой в Чечню рота дралась против лучших отрядов боевиков и нанесла им тяжёлые потери. Однако бой показал и все недостатки тогдашней Российской армии.

Неспособность эффективно действовать ночью и в условиях плохой погоды, нехватка мобильности, огромные трудности взаимодействия, недостатки тактики, плохая организация разведки.

Все эти трудности армия впоследствии мучительно преодолевала годами. Наконец, никто, кроме командования Объединённой группировки, не может отвечать за то, что на войну отправилась неготовая к боевым действиям рота.

Фото © РИА Новости/Владимир Вяткин

Командир 104 полка скончался от инфаркта год спустя. Хаттаб погиб в результате спецоперации через два года.

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Уголовное преследование боевиков, штурмовавших высоту 776, продолжается до сих пор. 29 января этого года, спустя 17 лет, получили приговоры очередные два боевика — участники боя против 6-й роты.

Евгений Норин