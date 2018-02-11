Об экономической ситуации, инфляции и процентной ставке

Во время встречи с общественностью Набережных Челнов начали с обсуждения экономики. На ней и закончили.

Экономика определяет сознание – так сегодня обстоят дела…

00:00:00 – Об экономической ситуации в стране

00:18:08 – Капитализма и социализм: найди отличия

00:24:26 – О спекуляциях на тему восстановления СССР

00:37:40 – Каков реальный уровень жизни в России

00:47:44 – 6 статья Конституции СССР была стержнем государства

00:50:15 – О будущем Навального

00:51:17 – Почему Сталин не подписал Брентон-Вудское соглашение

00:54:51 – Недопуск на Олимпиаду — как правильно поступать

01:02:06 – Россия должна предложить миру свой проект

01:11:04 – Про движение «Антимайдан»

01:11:24 – Инфляция, процентная ставка и Росстат

01:14:14 – Нужны ли нам в условиях санкций чемпионаты, олимпиада, Крымский мост, космодром и Украина?

01:25:02 – Правило капитализма: Чем больше украл, тем меньше сидишь

01:26:22 – Как НАТО в Сирии воюет с НАТО

01:35:56 – 1917- 2014 года — один почерк-одна цель

01:39:12 – Москва не продлила договор. Лишится ли Татарстан самостоятельности?

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Источник: nstarikov.ru