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Николай Кротов. Судьба страны была решена за 29 секунд.

20:40. 11 февраля 2018 Просмотров - 133 Нет комментариев Опубликовал:

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Автор АНО "Экономическая летопись" Николай Кротов рассказывает о том, чем знаменателен январь 1988-го года для банковской системы СССР и России. Как случилось, что постановление, определившее дальнейшую судьбу страны, было принято за 29 секунд и почему участь СССР была решена ещё за 513 дней до Беловежских соглашений. Чем было вызвано появление спецбанков в финансовой системе СССР. Почему отсчёт лихих 90х можно начинать с 1987-го года. 

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