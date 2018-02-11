Николай Кротов. Судьба страны была решена за 29 секунд.

Автор АНО "Экономическая летопись" Николай Кротов рассказывает о том, чем знаменателен январь 1988-го года для банковской системы СССР и России. Как случилось, что постановление, определившее дальнейшую судьбу страны, было принято за 29 секунд и почему участь СССР была решена ещё за 513 дней до Беловежских соглашений. Чем было вызвано появление спецбанков в финансовой системе СССР. Почему отсчёт лихих 90х можно начинать с 1987-го года.