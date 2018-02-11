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Неизвестные технологии в Перу

11:32. 11 февраля 2018 Просмотров - 413 Нет комментариев Опубликовал:
Скорее всего – бетон, вот только какой и как?!!


Источник: ss69100.livejournal.com

Метки: загадки, лаи, технологии
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