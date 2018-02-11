«Лидеры России» – президент уравнивает шансы на успех для всех
В Сочи завершился финал первого открытого конкурса «Лидеры России». Это уникальная программа отбора профессиональных управленческих кадров, инициированная президентом России В.В. Путиным. Главной задачей конкурса Владимир Владимирович видит в выявлении талантов и в направлении всех усилий государства по их развитию и реализации на пользу обществу.
Самое значительное завоевание конкурса – это абсолютная доступность для любого гражданина в возрасте от 18 до 50 лет. Ни регион, ни достаток, ни образование, ни связи, ни причастность к определенным кругам теперь не определяют, кто будет допущен к состязанию, сможет бороться за главный приз и получит грант на образование в области госуправления, выберет себе наставника из ответственных работников в государственных структурах. Только талант, желание развиваться и трудолюбие могут стать транспортными средствами для взлета и победы.
Заявки на участие подали около 200 тысяч человек со всех уголков России. До финала дошли 300 самых сильнейших претендентов на победу и были приглашены на финал в центре «Сириус» в Сочи. В ходе соревнований конкурсанты презентовали собственные проекты и искали пути решения актуальных государственных задач, проводили настоящие исследования, разрабатывали реформы для систем образования и здравоохранения страны, давали открытые уроки в школе и даже мастерили скворечники. За ходом состязаний строго следили признанные эксперты во внутренних делах страны – министры и губернаторы, члены правительства и руководители разных государственных структур. Многие даже не скрывали, что выбирают себе будущих помощников и заместителей.
Из 300 финалистов, прибывших в Сочи, победителями оказались 103 человека из 29 городов страны. Все они получат грант в размере 1 миллион рублей на дальнейшее образование – этой суммы хватит для обучения по программе MBA – Мастер делового администрирования. И хотя изначально планировалось только 100 победителей, четверо участников набрали равное число баллов, и количество грантов было решено увеличить. К слову, победители могут потратить выигранные гранты не только на себя, но и на обучение других людей – например, сотрудников своего предприятия.
Несколько победителей получили перспективные предложения о работе сразу после награждения. Другим еще предстоит определиться с дальнейшими путями в жизни. Несомненно одно: затея президента РФ удалась! Конкурс обещает стать ежегодным, и уже осенью планируется прием заявок на участие во втором сезоне проекта. Чтобы все россияне жили хорошо, управлять страной и бизнес-структурами должны лучшие. И дорогу им откроют «Лидеры России».
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Херня полная.
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Всё это – игрульки… Молодым людям и невдомёк, что очередное шоу, как и все остальные обещания со всех трибун, закончится для них просто пшиком или очередными посулами… Русским вход во власть просто запрещён. Впереди у них лишь разочарование… Власть пока в руках у пришлых и они её не отдадут за просто так… Помимо того, что они раздробили население страны по партийной принадлежности (а все госдумовские партии финансируются иудеями и нацменами), они ещё разделяют народ по другим параметрам и “интересам”. Одним из таких разделений является линия, делящая народ на два лагеря — в одном лагере о Сталине говорят только хорошее, а в другом говорят всё подряд, не просеивая информацию, как говорится — без цензуры.
Самое забавное то, что и те и другие считают себя патриотами (говорят –России, а на деле — почти все имеют израильские паспорта).
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Чем бы народ не тешили, но сегодняшние чиновники и их детки так и будут доить и гнобить народ. А перед выборами не такой еще маскарад устроят. Через месяц и обещать перестанут на 6 лет.
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Чем бы народ не тешили, но сегодняшние чиновники и их детки так и будут сидеть на своих местах. А перед выборами не такой еще маскарад устроят. Через месяц и обещать перестанут на 6 лет.
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Нет слов , одни выражения ))) А ведь кто то ведётся !
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Что бы я не слышал…Какими бы не были самые благие начинания…Я жду одного…Кто-то все спиз..ит.Это ощущение не проходит с 90-ых.Это же не черта характера.Это-наблюдения и опыт.Я далеко не один такой.И шор у меня на глазах нет.Вот наша реальность…
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Итак 103 миллиона выброшены на ветер. Сколько бы можно было спасти детей от смерти?
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Итак 103 миллиона выброшены на ветер. Сколько бы можно было спасти детей от смерти?
Извиняюсь, а сколько потрачено на организацию данного мероприятия?
Прямо по совету сионских мудрецов.
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А сколько тратится почти ежедневно, на сборище всяких безрезультатных форумов,одна рядовая встреча встает сотни миллионов денег налогоплательщиков.
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Комментаторы не дальновидны или на работе. Любые изменения, в любой области, начинаются с людей. Всё новое и прогрессивное принесут новые кадры. Кадры – решают Всё. Здесь мелочиться не надо.
Необходимое и своевременное начинание
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Правильно “кадры решают все”,но есть еще одно общеизвестное изречение “а судьи кто?”.
Так что каковы судьи, таковы и кадры.
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Вот список наставников;
Антон Вайно
Руководитель
Администрации Президента
Сергей Лавров
Министр иностранных дел
Российской Федерации
Сергей Шойгу
Министр обороны
Российской Федерации
Сергей Кириенко
Первый заместитель Руководителя
Администрации Президента
Максим Орешкин
Министр экономического развития Российской Федерации
Герман Греф
Президент и председатель
правления Сбербанка России
Алексей Кудрин
Председатель совета
Центра стратегических разработок
Антон Алиханов
Губернатор
Калининградской области
Константин Эрнст
Генеральный директор
Первого канала
Эльвира Набиуллина
Председатель
Центрального банка России
Федор Бондарчук
Российский актер,
режиссер, продюсер
Александр Дюков
Председатель правления
и генеральный директор
ПАО «Газпром нефть»
Особенно впечатляют Греф,Набиулина,Орешкин и т.д.