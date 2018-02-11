«Лидеры России» – президент уравнивает шансы на успех для всех

В Сочи завершился финал первого открытого конкурса «Лидеры России». Это уникальная программа отбора профессиональных управленческих кадров, инициированная президентом России В.В. Путиным. Главной задачей конкурса Владимир Владимирович видит в выявлении талантов и в направлении всех усилий государства по их развитию и реализации на пользу обществу.

Самое значительное завоевание конкурса – это абсолютная доступность для любого гражданина в возрасте от 18 до 50 лет. Ни регион, ни достаток, ни образование, ни связи, ни причастность к определенным кругам теперь не определяют, кто будет допущен к состязанию, сможет бороться за главный приз и получит грант на образование в области госуправления, выберет себе наставника из ответственных работников в государственных структурах. Только талант, желание развиваться и трудолюбие могут стать транспортными средствами для взлета и победы.

Заявки на участие подали около 200 тысяч человек со всех уголков России. До финала дошли 300 самых сильнейших претендентов на победу и были приглашены на финал в центре «Сириус» в Сочи. В ходе соревнований конкурсанты презентовали собственные проекты и искали пути решения актуальных государственных задач, проводили настоящие исследования, разрабатывали реформы для систем образования и здравоохранения страны, давали открытые уроки в школе и даже мастерили скворечники. За ходом состязаний строго следили признанные эксперты во внутренних делах страны – министры и губернаторы, члены правительства и руководители разных государственных структур. Многие даже не скрывали, что выбирают себе будущих помощников и заместителей.

Из 300 финалистов, прибывших в Сочи, победителями оказались 103 человека из 29 городов страны. Все они получат грант в размере 1 миллион рублей на дальнейшее образование – этой суммы хватит для обучения по программе MBA – Мастер делового администрирования. И хотя изначально планировалось только 100 победителей, четверо участников набрали равное число баллов, и количество грантов было решено увеличить. К слову, победители могут потратить выигранные гранты не только на себя, но и на обучение других людей – например, сотрудников своего предприятия.

Несколько победителей получили перспективные предложения о работе сразу после награждения. Другим еще предстоит определиться с дальнейшими путями в жизни. Несомненно одно: затея президента РФ удалась! Конкурс обещает стать ежегодным, и уже осенью планируется прием заявок на участие во втором сезоне проекта. Чтобы все россияне жили хорошо, управлять страной и бизнес-структурами должны лучшие. И дорогу им откроют «Лидеры России».