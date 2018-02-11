Когда поют птицы – болезни уходят

Птицы играют в нашей жизни большую роль, чем мы можем себе представить. Общение с птицами убедило орнитолога-биоакустика, доктора биологических наук Валерия Дмитриевича Ильичёва в том, что птичьи голоса обладают целебным воздействием на человека.

— Природа снабдила птиц уникальным механизмом звукоизвлечения, — говорит Валерий Дмитриевич.- Голосовой аппарат птиц представляет собой как бы мини-оркестр – дуэт или квартет, с помощью которого пернатое чудо природы и исполняет свои виртуозные музыкальные произведения.

Пение птиц не может оставить человека равнодушным. Оно успокаивает, веселит, настраивает на романтический лад,исцеляет душу, приводит в равновесие все процессы,происходящие в его теле. Поющая птица созидает гармонию души, психики и тела, то есть помогает человеку излечиться.

Валерий Дмитриевич Ильичёв так объясняет лечебное воздействие на человека пения птиц. Звуки через ухо попадают в так называемую слуховую зону коры головного мозга и возбуждают её. А от неё приходит в возбуждение остальная кора головного мозга. Поскольку вся работа организма так или иначе регулируется мозгом, то изменения, происходящие в мозгу, влияют абсолютно на все физиологические процессы. Даже простой звуковой вибрацией можно влиять на работу любого органа, вплоть до клетки. Но музыкальные звуки — это, по сути, прежде всего зафиксированная и устойчивая гармония. Подчиняясь ей, все органы и системы в теле человека начинают работать слаженно и правильно.

Человек генетически связан со звуками, которые издают птицы, и эта звуковая среда ему изначально приятна. Голоса птиц закреплены в структурах мозга человека как раздражитель, связанный с радостью. А связь между положительными эмоциями и физическим здоровьем хорошо известна.

Ильичёв заметил, что среди людей, живущих в окружении птиц, немало долгожителей. Он объясняет это тем, что все биологические процессы в организме человека будут в этом случае синхронизированы пением птиц. Когда люди стали жить в огромных городах, они лишили себя общения с птицами в их естественной среде. Но обходиться без их чудесного и целебного пения они долго не могли и тогда решили держать птиц в клетках, чтобы маленький певец и лекарь был всегда под рукой.

Например, соловьиное пение — переливчатое, многоколенное,с чередованием мягких и резких, громких и тихих музыкальных обертонов — взбадривает, создаёт настроение, призывает к работе. Оно хорошо лечит депрессивные состояния, неврозы, снимает головную боль. Подобным образом действуют на человека задорные флейтовые песенки маленькой славки.

Учащённое сердцебиение, аритмию могут снять птичьи песни с равномерными ритмами — канареек, певчих дроздов, овсянок, зябликов. Звучные бодрые мелодии, выводимые щеглом или чижом, помогают при неврозах, раздражительности, усталости. Хроническая гипертония лечится спокойными песнями чёрного дрозда.

Звуковые вибрации, издаваемые зорянками, снимают головные, сердечные и суставные боли, спазмы в печени, желудке, сердце, сосудах. Полезны эти гармоничные звуковые вибрации и тем, кто страдает от бессонницы.

Придя в лес или парк, мы должны уметь выделять голос нужной птицы и сосредоточиваться на нём. Поэтому сначала надо научиться различать голоса птиц, записанные на пластинках, дисках, магнитофонных лентах. Затем в лесу в разноголосье птичьих песен нужно постараться выделить голоса уже известных птиц. Потом научиться слышать голос одной птицы и настраиваться на него, как на определенную звуковую волну, отключая весь остальной звуковой фон.

Это азы орнитотерапии: такой настройкой человек, страдающий, например, гипертонией, как бы создаёт канал связи между определённым сочетанием звуков и управляющими центрами в коре головного мозга, что расширяет сосуды и убирает спазм Пение чёрного дрозда поможет хроническим гипертоникам, особенно если гулять в лесу почаще. Звуки издаваемые чёрными дроздами, своими частотами действуют и на болевые центры, мозга, которые возбуждаются при хронических мигренях.

В апреле над полями зазвенят жаворонки. Пение у них льющееся, с мелодичными третями. У полевого жаворонка есть лесной собрат птица юла, в пении которой преобладают длинные нежные трели, создающие радость и покой в душе.

Позже, в мае, в густых кустах по берегам рек можно услышать непрерывное мягкое стрекотание, похожее на голос кузнечика. Это голос сверчка, небольшой буровато-серой подвижной птички. Её ритмичное пение помогает при перевозбуждении нервной системы, повышенном сердцебиении, сердечно-сосудистых болезнях.

— А как лечиться домашними птицами?

— Если птица живёт в вашей квартире, в клетке, -советует Валерий Дмитриевич, — прежде всего надо добиться, чтобы птица как можно больше пела. Для этого используйте различные звуковые стимуляторы, например магнитофонные записи классической музыки или птичьи трели. А самый простой способ — приоткрыть кран на кухне или в ванной, и пусть журчит вода. Вскоре ваша птица тоже нежно и приятно для слуха зажурчит. Любая птица в доме целебна: она и создаст настроение, и разгонит печаль, и утихомирит боль. Я до сих пор помню свою первую птицу из далёкого военного детства — щегла Тишку. Однажды лютой зимой привезли дрова, которые пришлось колоть и нам, детям. От тех времён остался у меня глубокий шрам на руке, когда я неумелыми движениями топора поранил её. Помню хлещущую кровь и жуткую боль. Никаких болеутоляющих в доме не было. Я просто качал забинтованную больную руку и в какой-то момент показал её Тишке. Тишка, до того спокойно сидящий на жёрдочке, начал беспокойно прыгать, а потом устроился на самом высоком месте клетки и запел. Он пел мне свои лучшие песни, и звучали они особенно звонко и даже задорно, как бы утешая и подбадривая меня. Я слушал щегла, восхищаясь его пением, и вдруг заметил, что боль ушла. Вернулась она уже к вечеру, когда Тишка, обессилев, перестал петь и уснул. Но эту боль уже можно было терпеть…

Все птицы обожают своих хозяев и на ласковое обращение отвечают чудесным пением. Особенно полезно общаться с ними детям. Птицы — существа активные, подвижные, их поведение соответствует любознательному характеру ребёнка. Когда ребёнок учится говорить, ему будет полезен такой своеобразный партнёр, как поющая и говорящая птица. Под влиянием пения птиц у детей развивается музыкальный слух. Дети, которые легко возбуждаются, становятся спокойнее, легче засыпают и крепче спят.

Говорящие птицы — незаменимые собеседники и друзья одиноких пожилых людей. Самые распространённые из этих птиц — волнистые попугайчики — стоят недорого, а польза от них большая.

Валерий Дмитриевич вместе с доктором биологических наук О. Силаевой создал на базе подмосковной больницы Центр биоакустической реабилитации. Его врачи искали способ скорейшего восстановления пациентов после операции и обострений хронических недугов. Ильичёв предложил таким больным прослушивать записанные на плёнку композиции, составленные из голосов разных птиц в зависимости от состояния пациентов и конкретных заболеваний.

У Ильичёва есть и собственный опыт использования своей методики.

— Не так давно я попал в больницу. Моё заболевание сопровождалось сильной головной болью, которую врачи с трудом снимали сильнодействующими препаратами. Тогда мои коллеги составили звуковую композицию, уменьшающую болевые ощущения. В моей палате они установили музыкальный центр, чтобы я мог слушать птичье пение. До этого мы ещё не проверяли «болевые» композиции на людях, и я первым испытал своё же изобретение. И был потрясён результатами: через полчаса мучительная головная боль исчезла и больше не возвращалась.

У меня, как и у других любителей птичьего пения, в фонотеке собрано много дисков и пластинок, поэтому многоголосый птичий хор звучит в моём доме постоянно. Хотя никакими дисками не заменить птицу, живущую рядом с тобой, о которой ты нежно заботишься. В благодарность она дарит тебе и радость, и вдохновение, спасает от одиночества и жизненных тревог, любит и исцеляет.

Автор: Татьяна Абрамова, 2005 г.