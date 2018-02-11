Будущему Президенту России: сформулируйте цель

Это письмо прислал мне учитель. Тот, ко учит наших детей. Кто обеспокоен развитием событий в сфере образования. И накануне выборов Президента Российской Федерации, этот учитель хочет задать несколько вопросов. Обозначить проблему.



И получить ответы от тех, кто претендует на этот высокий пост.

Источник: telegra.ph

Мы устали, но не умерли…

Написать это письмо я решила после долгих раздумий. Я – учитель с более, чем 25-летним стажем, работаю в обычной школе не очень большого, но в тоже время и не маленького города. Называть себя не очень хочу, поскольку нет желания привлекать внимание к своей персоне и всем тем моим коллегам и начальникам, с которыми мне ещё работать и работать

Мне, как учителю, «повезло» почти всю свою трудовую жизнь провести на фоне бесконечных реформ в образовании. Начиналось все в далеком 1988 году.

Как сейчас помню атмосферу того времени: творческий подъем, воодушевление, желание работать и строить новое образование. Помню, как мы выбирали делегатов на всесоюзный съезд учителей, который должен был принять решения, дающие свободу школе, свободу учителю в педагогическом творчестве, свободу ученику! После съезда только и было, что разговоры в учительской о свободе выбора образовательной траектории и о том, что теперь мы можем все решать сами! В итоге мы с коллегами организовали авторскую школу, стали работать по своим программам. Денег не было, руководство заявляло: денег не дадим, но творите что хотите! Идеи свободы и демократии двигала нами. Это было самое удивительное время — никто нами, по сути дела, не командовал, мы делали то, что считали нужным: экспериментировали с методиками, с учебниками, с формами работы. Без школьного бюджета, без зарплат, на чистом энтузиазме. Это было очень интересно, но довольно быстро мы убедились: для того, чтобы создать сильную школу с традициями и результатами, нужно не одно десятилетие и нужна очень серьезная поддержка как финансовая, так и научно-методическая. А этого-то, как — раз, мы и лишились, и эйфория со временем стала спадать.

При этом на смену «революционным» и вдохновляющим годам пришли поздние 90-е, лихие и бедные. Учитель стал «взяточником» — сборы средств на нужды класса в недофинансированной государством школе особенно явно проявились в нашем случае. Конфликтность нарастала, о высоких целях уже никто не вспоминал. Работать на энтузиазме, не имея возможности прокормить семью, становилось немыслимо. Воодушевление сменилось откровенной депрессией. Отношения в коллективе развалились, инициатива угасла, каждый начал выживать, кто как может.

А потом в нашу жизнь пришел ЕГЭ – «великий и ужасный», а с ним и новая цель. Сначала незаметно и под благовидным предлогом: наведем порядок с экзаменами, будет к чему идти, к чему стремиться. Нашим ученикам и их родителям с высоких трибун сказали, что теперь вы можете по результатам ЕГЭ поступить в любой лучший ВУЗ страны. Это и стало, по сути дела, нашей новой общей целью.

Все ринулись к ней, кто как мог — одни покупая результаты ЕГЭ (и такое было), другие — нанимаясь в качестве репетиторов. Это, разумеется, сделало более оправданным существование школы, немного сняло бедственность в финансовом положении учителей (ибо репетиторы – они кто? те же учителя), наполнило хотя бы каким-то смыслом учебный процесс. Но мог ли сертификат ЕГЭ стать реальной целью в нашей работе? Разумеется нет, что и доказала дальнейшая жизнь.

Очень скоро высшее образование превратилось в документ о нем, целью «обучения» стал диплом ВУЗа, а целью существования системы образования – прибыль и заработок. Филиалы «столичных» университетов, наплодившиеся по всей стране как грибы после дождя, выдававшие дипломы всем подряд, бизнес на репетиторстве, сайты и конторы по написанию дипломов и курсовых — все это работало на новую цель.

Его величество «бизнес» занял все пространство вокруг и внутри образовательной системы: идеи «эффективного управления» школьным имуществом заставляло нас, ввиду сокращения контингента учащихся, сдавать учебные помещения автошколам, медицинские кабинеты – зубоврачебным конторкам, а школьный спортзал – частным тренерам… Здания садиков, домов пионеров и школьников, библиотек передавались новым «эффективным хозяевам», а кадры уходили в небытие — кто-то задолго до предложения Медведева «в тот же бизнес», а кто-то просто на пенсию.

Именно в это время мы растеряли не столько здания, Бог бы с ними, сколько почти полностью утратили кадровый и научный потенциал – самый трудно восполнимый актив системы образования.Престиж профессии учителя свелся до нуля, молодежь перестала целенаправленно идти на ставшие непопулярными педагогические профессии в ВУЗы, среднее профессиональное образование практически умерло.

О какой великой миссии школы на этом этапе можно было бы говорить? «Ты – мне, я – тебе», концепция «образовательной услуги» — вот что проповедовалось с экранов и на совещаниях.

И было бы, наверно так и дальше. Но, с одной стороны, к 2015 году число тех, кто может платить за «образовательные услуги» свелось к минимуму, с другой стороны – всем, и даже современным подросткам стал очевиден катастрофический эффект от неучей на рабочих местах. Разрыв между зарплатными амбициями молодого «специалиста» – обладателя диплома ВУЗа и его реальной способности выполнять даже самую простую работу стал таким, что работодатели взвыли. Уже буквально на бытовом уровне наметилась перспектива того, что очень скоро в этой стране попросту некому будет лечить, учить или управлять электрическими сетями в домах. Про то, чтобы сопровождать сложные инженерные системы, строить что-либо, что было бы сложнее баньки на даче или создавать нечто более хитроумное, чем механические часы, в случае массового выпускника ВУЗа речи уже практически не идет.

Стало очевидно, что мы вплотную приблизились к краю, за которым – пропасть. И главной причиной этого является повальная безграмотность молодежи, которая должна в скором времени сменить нас на наших рабочих местах.

Мы убедились, что бизнес-концепция, которая должна была бы сделать систему образования средством «эффективного управления человеческим капиталом», оказалась очередной ошибочной идеей.

При этом люди, которые завели нас в тупик либеральных бизнес-реформ продолжают восседать в Совете по науке и образованию при Президенте, являются крупными функционерами в системе образования и продолжают убеждать нас всех в правоте своей идеологии и своих концепций. А на фоне отсутствия альтернативных идей, альтернативных целей, к реформаторам из ВШЭ, ФИРО и РАО продолжают прислушиваться руководители страны, сохраняя их в числе своих советников и экспертов.

Тем временем, в отсутствие новой цели (старая умерла, новой не сформулировали), системой образования завладевает болотная тина бюрократии. Чиновники, не имея политических целеуказаний, заполняют свое рабочее пространство видимостью деятельности: плодятся отчеты, пустые «инновационные продукты», ищутся все новые способы потратить бюджеты на «национальные проекты», за которые удобно отчитаться на бумаге и никто не спросит по реальному результату.

Результатом работы системы образования в нынешнее время стали бухгалтерские и статистические выкладки, результаты экзаменов и «всероссийских проверочных работ», рейтинги, конкурсы, олимпиады… Но, как показывает практика, все это не имеет ровно никакого отношения к реальному качеству образования, оторвано от жизни обычной школы и практически никак не отражает действительного положения дел в системе образования. Все это — симулякры, полностью подконтрольные их организаторам и служащие только одному: доказать нужность проектов и бюджетных трат, реализуемых сегодня в системе образования.

При отсутствии ясной цели, система образования пока работает на самооправдание перед обществом. Бюрократия, проникшая до уровня учителя, защищает существующую систему от нападок со стороны общества как умеет: пишет отчеты, создает видимость деятельности. И это происходит не потому, что все мы стали бюрократами. Просто мы не знаем куда идем и поэтому вынуждены молчаливо выполнять указания, поступающие свыше. И так по всей вертикали: требуют от нас поучаствовать в конкурсе — участвуем, требуют написать отчет об антикоррупционных беседах с родителями — пишем. У нас нет оснований заявить, что эта деятельность не нужна, поскольку в отсутствие цели можно считать, что нужна. В конце концов, пусть у начальства болит голова, что мы заняты како-то ахинеей… Спрос-то с них!

Нам, уставшим от реформ, но вовсе не умершим душой, живым и думающим учителям, пришедшим в профессию по стопам героев фильмов «Доживем до понедельника», «Пацаны» или «Чучело» до боли обидно, что все лучшее в нашей школе — позади, а вокруг и впереди только пустой звон медных труб рейтингов, конкурсов и олимпиад, бездушность и формализм бюрократии, бесцельность существования учителя.

В итоге, усталые от почти тридцатилетнего марафона реформ, мы уже просто не в состоянии противостоять этой бесцельной и бездушной махине, в которую превратилась наша система образования. Это и есть современное «выгорание» учителя, причем никак не связанное с работой с детьми. Мы «выгораем» не от работы с ними, наше «выгорание» происходит от бессмысленности наших усилий, бесполезности реформаторской гонки на протяжении многих лет. А дети — наоборот, только и поддерживают нас, оставляют на плаву, заставляют идти на работу и преодолевать это самое «выгорание». Не было бы их, не осталось бы от школы уже ничего.

И именно ради них, ради их нашего общего будущего, стоило бы задуматься над одним важным вопросом: куда сегодня идти системе образования и обществу в целом? Какие цели мы имеем или хотим иметь теперь?

Кажется настало время, когда всем нам нужен ответ на вопрос о целеполагании нашего общества и наступает удобный момент, когда можно задать этот вопрос будущему Президенту.

Ответьте нам, уважаемый кандидат на должность Президента – какое общество мы строим, кого будем воспитывать, чему учить будем молодое поколение? Какую идею Вы нам предлагаете, какую цель ставите?

Да, ответить на этот вопрос не просто, если учесть какой опыт в достижении разного рода целей, мы имеем. Но и без ответа уже не обойтись. Как не обойтись и Вам без учителей, без искренней, убежденной и массовой поддержки Ваших идей со стороны педагогического сообщества, поскольку без такой поддержки обществу не грозит сделать существенного шага вперед.

Убедите нас, сформулируйте цель, к которой нам будет интересно пойти вместе с Вами, уважаемый кандидат в Президенты. И мы поменяем эту страну вместе с Вами!

Учитель школы Н.А.