5 заблуждений о Великой Китайской стене

Великая Китайская стена является, наверное, самым монументальным и продолжительным по времени строительства рукотворным сооружением. Её протяженность по официальным данным составляет около 9 тыс. километров, а строилась она с III в. до н. э. по XVII в. Неудивительно, что она вызывает много вопросов и порождает вокруг себя легенды и небылицы. Сегодня мы о них и поговорим.

1. Стену видно из космоса

Конечно же, стену никак не разглядеть из космоса. Её максимальная ширина достигает 9 метров, и это на небольших по протяженности участках, в основном же она не шире 4-5 метров. Пытаться разглядеть её с орбиты земли все равно что высматривать иголку на другом конце футбольного поля. Невооруженным глазом из космоса её точно не разглядеть, можно спросить даже у китайских космонавтов.

2. Умерших рабочих замуровывали в стену

На строительство стены были брошены невероятные человеческие и материальные ресурсы. В таких условиях, естественно, умирали люди, но никто никого не замуровывал в стены и не делал строительный раствор из молотых человеческих костей (сторонники этой теории обращают внимание на цвет кирпичей). На самом деле погибших рабочих хоронили неподалеку от стены или под ней, а цвет кирпичей объясняется и связующего раствора объясняется наличием негашеной извести в составе.

3. Стена непрерывная

На самом деле под понятие Великая Китайская стена попадают многочисленные сооружения, которые никак не связаны между собой. Иногда это просто смотровые башни на земляном вале, без стены. Некоторые части стены, к сожалению, не сохранились до наших дней, а привычный для туристов вид стены это участок, построенный династией Мин.

Разные участки стена на карте Китая

4. Стену возводили для обороны от кочевников

Строительство стены было самым долгим в истории (даже Зенит-Арена строилась меньше) и если бы все это время набегали кочевники, то её возведение стало бы невозможным. Скорее всего стена (точнее стены) начала возводиться в те времена, когда Китай не был единым государством, а страну делили между собой отдельные правители, которые и возводили на границах захваченных территорий укрепления. Когда же Китай объединился под эгидой императора Цинь Ши Хуан Ди, строительство продолжилось (неизвестно зачем). Вероятно, император хотел объединить китайский народ на великой стройке, не коммунизма, так стены.

Зачем строить стену на таких крутых горных хребтах?

Да и к тому же, кто будет возводить стены в непролазных горах, где не то что конные, даже пешие войска пробраться не смогут? Вероятно, эти участки стен возвели во время реставрации в XX веке, якобы на старом фундаменте.

Также непонятно как стена охранялась - расставить войска на несколько тысяч километров и постоянно снабжать их припасами не представлялось возможным.

5. Стену строили не китайцы

Самая популярная теория гласит, что это не китайцы построили стену для защиты границ, а русские для защиты от китайцев. Что ж весьма любопытно, хотелось бы верить, но верится с трудом. В во времена начала возведения стены (из глины) русские племена находились на территории восточной Европы. Как и зачем русским отправляться через весь материк для строительства стены из глины, конспирологи не отвечают. Вот надо было и всё.

В пользу этой теории часто приводят то, что бойницы на некоторых участках стены обращены в сторону Китая. Следует помнить, что эти участки строились во время династии Шихуанди, то есть во время насильного объединения Китая. С помощью бойниц можно весьма действенно предотвращать поток как мигрантов так и эмигрантов (привет Трампу, ждем Великую Американскую стену).

Вот такое бессмысленное и монументальное сооружение возводили китайцы почти две тысячи лет. Оно, конечно, красивое, но порождает много вопросов, об которые любой человек, обладающий логикой, может сломать голову.

---

https://zen.yandex.ru/media/historicalnotes/5-zablujdenii-o-velikoi-kitaiskoi-stene-5a7d975fa815f14d053c3b40