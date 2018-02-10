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Видеоблог №126: Грудинин – магия «таблички»

15:31. 10 февраля 2018 Просмотров - 245 Один комментарий Опубликовал:

В очередном выпуске мы обсудили поступившие от вас злободневные темы и вопросы:

00:00:00 – Роман Филлипов – Герой России

00:05:18 – Справедливое распределение благ – утопия?

00:07:05 – Чем опасна ядерная доктрина США

00:13:36 – Почему Минфин США не будет вводить санкции против «российского госдолга»

00:18:16 – Почему США и Великобритания не конкуренты

00:22:24 – Как США пропустили усиление России после уничтожения СССР

00:26:11 – Грудинин – всё дело в «вывеске»

00:41:03 – О поездках на Дальний Восток

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P.S.   Предыдущий выпуск:

Видеоблог — выпуск №125

Источник: nstarikov.ru

Метки: блог, видеоблог
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Один комментарий»

  • 5951 4584
    Евгений 10 февраля 2018 в 17:22 Ссылка Пометить
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    Да Грудинин не идеальный кандидат, но за им стоит коалиционное правительство, которое будет восстанавливать справедливый социальный строй.
    За Путиным же стоит банда преступников, воров и предателей наРОДА.

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