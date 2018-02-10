Видеоблог №126: Грудинин – магия «таблички»
В очередном выпуске мы обсудили поступившие от вас злободневные темы и вопросы:
00:00:00 – Роман Филлипов – Герой России
00:05:18 – Справедливое распределение благ – утопия?
00:07:05 – Чем опасна ядерная доктрина США
00:13:36 – Почему Минфин США не будет вводить санкции против «российского госдолга»
00:18:16 – Почему США и Великобритания не конкуренты
00:22:24 – Как США пропустили усиление России после уничтожения СССР
00:26:11 – Грудинин – всё дело в «вывеске»
00:41:03 – О поездках на Дальний Восток
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P.S. Предыдущий выпуск:
Видеоблог — выпуск №125
Источник: nstarikov.ru
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Да Грудинин не идеальный кандидат, но за им стоит коалиционное правительство, которое будет восстанавливать справедливый социальный строй.
За Путиным же стоит банда преступников, воров и предателей наРОДА.