Видеоблог №126: Грудинин – магия «таблички»

В очередном выпуске мы обсудили поступившие от вас злободневные темы и вопросы:

00:00:00 – Роман Филлипов – Герой России

00:05:18 – Справедливое распределение благ – утопия?

00:07:05 – Чем опасна ядерная доктрина США

00:13:36 – Почему Минфин США не будет вводить санкции против «российского госдолга»

00:18:16 – Почему США и Великобритания не конкуренты

00:22:24 – Как США пропустили усиление России после уничтожения СССР

00:26:11 – Грудинин – всё дело в «вывеске»

00:41:03 – О поездках на Дальний Восток

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P.S. Предыдущий выпуск:



Видеоблог — выпуск №125

Источник: nstarikov.ru