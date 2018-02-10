Великий Потоп

Как то вечером ко мне подошла дочь с просьбой показать на карте где и какой океан находится на нашей планете, а так как печатной физической карты мира у меня дома нет, то я открыл на компьютере электронную карту Google, переключил её в режим вида со спутника и начал ей потихоньку всё объяснять. Когда от Тихого океана дошел до Атлантического и приблизил поближе, чтобы показать дочери получше, то меня словно током ударило и я вдруг увидел то что видит любой человек на нашей планете, но совершенно другими глазами. Как и все я до этого момента не понимал что такое же вижу на карте, а тут у меня словно глаза открылись. Но всё это эмоции, а из эмоций щи не сваришь. Так что давайте попробуем вместе увидеть что же такое мне открылось карте Google, а открылось ни много ни мало – след столкновения нашей Земли Матушки с неведомым небесным телом, приведшего к тому, что принято называть Великим Потом.

Посмотрите внимательно в левый нижний угол фотографии и задумайтесь: вам это ничего не напоминает?Не знаю как вам, а мне это напоминает четкий след от удара некого округлого небесного тела о поверхность нашей планеты. Причём удар был перед материком Южная Америка и Антарктида, которые от удара теперь слегка вогнуты в сторону направления удара и разделяются в этом месте проливом, носящим имя пролив Дрейка, пирата, который якобы и открыл этот пролив в прошлом.

На самом же деле этот пролив представляет собой рытвину, оставленную в момент удара и заканчивающуюся округлым «пятном контакта» небесного тела с поверхностью нашей планеты. Давайте посмотрим на это «пятно контакта» поближе и повнимательнее.

Приблизив, мы видим округлое пятно, имеющее вогнутую поверхность и заканчивающееся справа, то есть со стороны по направлению удара, характерным холмом с практически отвесной гранью, имеющей опять же характерные возвышения, которые выходят на поверхность мирового океана в виде островов. Для того чтобы лучше понять характер образования этого «пятна контакта» вы можете проделать такой же опыт, какой проделал я. Для опыта необходима мокрая песчаная поверхность. Прекрасно подойдёт поверхность песка на берегу реки или моря. Во время опыта необходимо произвести плавное движение рукой, во время которого вы ведете рукой над песком, затем касаетесь пальцем песка и, не прекращая движение руки, оказываете на него давление, тем самым сгребая некоторое количество песка пальцем и затем через некоторое время производите отрыв своего пальца от поверхности песка. Проделали? А теперь посмотрите на результат данного несложного опыта и вы увидите картину, полностью аналогичную той, что представлена на фото ниже.

Есть ещё один забавный нюанс. По заявлениям исследователей, северный полюс нашей планеты в прошлом сместился примерно на две тысячи километров. Если же измерить протяженность так называемой рытвины на дне океана в проливе Дрейка и заканчивающейся «пятном контакта», то она так же примерно соответствует двум тысячам километров. На фото я сделал замер средствами программы Google Maps. Причем исследователи не могут ответить на вопрос что послужило причиной сдвига полюса. Я не берусь утверждать с вероятностью в 100 %, но всё же стоит задуматься над вопросом: а не эта ли катастрофа послужила причиной смещения полюсов планеты Земля на эти самые две тысячи километров?

Теперь давайте зададимся вопросом: что же произошло, после того как небесное тело ударило по касательной в планету и вновь ушло в просторы космоса? Вы спросите: почему по касательной и почему обязательно ушло, а не пробило поверхность и погрузилось в недра планеты? Тут всё тоже очень просто объясняется. Не стоит забывать о направлении вращения нашей планеты. Именно то стечение обстоятельств, что небесное тело дарило по ходу вращения нашей планеты спасло её от разрушения и позволило небесному телу так сказать соскользнуть и уйти прочь, а не зарыться в недра планеты. Не меньшая удача была в том, что удар пришелся в океан перед материком, а не в сам материк, так как воды океана несколько сдемпфировали удар и сыграли роль своеобразной смазки при соприкосновении небесных тел, но этот факт имел и обратную сторону медали – воды океана сыграли и свою разрушительную роль уже после отрыва тела и ухода его в космос.

Теперь давайте посмотрим что же произошло далее. Думаю, никому не надо доказывать, что следствием удара, приведшего к образованию пролива Дрейка, послужило образование огромной многокилометровой волны , которая на огромной скорости понеслась вперёд, сметая всё на своём пути. Давайте проследим путь этой волны.

Волна пересекла Атлантический океан и первой преградой на её пути встала южная оконечность Африки, правда она пострадала относительно немного, та как волна задела её своим краем и слегка повернула к югу, где налетела на Австралию. А вот Австралии повезло гораздо меньше. Она приняла на себя удар волны и была практически смыта, что очень хорошо видно на карте.

Далее волна пересекла Тихий океан и прошла между Америками, опять же своим краем зацепив Северную Америку. Последствия этого мы видим и на карте и в фильмах Склярова, который весьма живописно расписал последствия Великого Потопа в Северной Америке. Если кто не смотрел или уже подзабыл, то может пересмотреть эти фильмы, благо они давно уже выложены в свободный доступ в сети Интернет. Это весьма познавательные фильмы, правда далеко не всё в них стоит воспринимать всерьёз.





Далее волна второй раз пересекла Атлантический океан и всей своей массой на полном ходу ударила в северную оконечность Африки, сметая и смывая всё на своём пути. Это так же прекрасно видно на карте. С моей точки зрения таким странным расположением пустынь на поверхности нашей планеты мы обязаны вовсе не причудам климата и не безрассудной деятельности человека, а именно разрушительному и безпощадному воздействию волны во время Великого потопа, которая не только сметала всё на своём пути, но и в буквальном смысле этого слова всё смывала, включая не только постройки и растительность, но и плодородный слой почвы на поверхности материков нашей планеты.

После Африки волна прокатилась по Азии и вновь пересекла Тихий океан и, пройдя в разрез между нашим материком и Северной Америкой ушла на северный полюс через Гренландию. Достигнув северного полюса нашей планеты волна сама себя погасила, т. к. она исчерпала и свою мощь, последовательно тормозясь о материки, на которые она налетала и тем что на северном полюсе в конце концов догнала сама себя.

После этого пошел откат воды уже потухшей волны со стороны Северного полюса на юг. Часть воды прошла через наш материк. Именно этим можно объяснить объяснить до сих пор затопленную северную оконечность нашего материка и забросанный землёй Финский залив и города западной Европы, в том числе наш Петроград и Москву, погребённые под многометровым слоем земли, которую принесли , отхлынувшего с Северного полюса.

Карта тектонических плит и разломов Земной коры

Если был удар небесного тела, то вполне разумно поискать его последствия в толще Земной коры. Ведь удар такой силы просто не мог не оставить никаких следов. Давайте обратимся к карте тектонических плит и разломов Земной коры.





Что же мы там видим на этой карте? На карте четко виден тектонический разлом на месте не только следа, оставленного небесным телом, но и вокруг так называемого «пятна контакта» на месте отрыва небесного тела от поверхности Земли. И эти разломы лишний раз подтверждают правильность моих выводов об ударе некого небесного тела. И удар был такой силы, что не только снёс перешеек между Южной Америкой и Антарктидой, но и привёл к образованию тектонического разлома в Земной коре в данном месте.

Странности траектории движения волны по поверхности планеты

Думаю стоит поговорить ещё об одном аспекте движения волны, а именно о её непрямолинейности и неожиданных отклонениях то в одну, то в другую сторону. Нас всех с детства приучили считать, что мы проживаем на планете, которая имеет форму шара, который слегка сплюснут с полюсов.

Я довольно долго и сам придерживался такого же мнения. И каково же было моё удивление, когда в 2012 году мне попались результаты исследования Европейского космического агентства ESA с использованием данных, полученных аппаратом GOCE (Gravity field and steady-state Ocean Circulation Explorer — спутник для исследования гравитационного поля и постоянных океанических течений).

Ниже я привожу несколько фотографий настоящей формы нашей планеты. Причём стоит учесть тот факт, что это форма самой планеты без учета находящихся на её поверхности вод, образующих мировой океан. Вы можете задать вполне законный вопрос: какое отношение эти фотографии имеют к обсуждаемой здесь теме? С моей точки зрения самое что ни на есть прямое. Ведь мало того, что волна движется по поверхности небесного тела, имеющего неправильную форму, но на её движение оказывает удары фронта волны.

Какими бы ни были циклопическими размеры волны, но сбрасывать со счетов эти факторы нельзя, ведь то что мы считаем прямой линией на поверхности глобуса, имеющего форму правильного шара, на деле оказывается далёкой от прямолинейной траектории и наоборот – то что в реальности является прямолинейной траекторией на поверхности неправильной формы на глобусе превратится в замысловатую кривую.

И это мы ещё не рассматривали тот факт, что при движении по поверхности планеты, волна многократно встречала на своём пути различные препятствия в виде материков. И если вернуться к предполагаемой траектории движения волны по поверхности нашей планеты, то можно заметить, что и Африку в первый раз и Австралию она задевала своей периферийной частью, а не всем фронтом. Это не могло не влиять не только на саму траекторию движения, но и на рост фронта волны, который каждый раз при встрече с препятствием частично обрывался и волне приходилось начинать расти заново. А если рассмотреть момент её прохождения между двумя Америками, то нельзя не заметить тот факт, что при этом фронт волны не только в очередной раз был усечен, но и часть волны за счет переотражения повернула на юг и смыла побережье Южной Америки.



Примерное время катастрофы

Теперь попробуем выяснить когда же произошла эта катастрофа. Для этого можно было бы снарядить экспедицию на место катастрофы, детально его обследовать, взять всевозможные пробы грунта, пород и пытаться их исследовать в лабораториях, затем проследовать по маршруту движения Великого потопа и вновь проделать ту же работу. Но всё это стоило бы громадных денег, растянулось бы на долгие, долгие годы и совсем не обязательно, что на проведение данных работ хватило бы всей моей жизни.

Но так ли всё это необходимо и нельзя ли обойтись хотя бы пока, на первых порах без столь дорогостоящих и ресурсоёмких мероприятий? Я считаю, что на данном этапе для установления примерного времени катастрофы мы с вами вполне сможем обойтись информацией, добытой ранее и находящейся сейчас в открытых источниках, как мы уже сделали при рассмотрении планетарной катастрофы, приведшей к Великому потопу.

Для этого нам следует обратимся к физическим картам мира различных веков и установить когда же на них появился пролив Дрейка. Ведь ранее мы установили, что именно пролив Дрейка образовался в результате и на месте данной планетарной катастрофы.

Ниже представлены физические карты, которые я смог найти в открытом доступе и подлинность которых не вызывает особого недоверия.

Вот карта Мира, датируемая 1570 годом от Рождества Христова





Как мы видим, на этой карте пролива Дрейка нет и Южная Америка всё ещё соединяется с Антарктидой. А это значит, что в шестнадцатом веке катастрофы ещё не было.

Давайте возьмём карту начала семнадцатого века и проверим не появились ли пролив Дрейка и своеобразные очертания Южной Америки и Антарктиды на карте в семнадцатом веке. Ведь не могли же мореплаватели не заметить такого изменения в ландшафте планеты.

Вот карта, датируемая началом семнадцатого века. К сожалению более точной датировки, как в случае с первой картой, у меня нет. На ресурсе, где я нашел эту карту, стояла именно такая датировка «начало семнадцатого века». Но в данном случае это не носит принципиального характера.

Дело в том, что и на этой карте и Южная Америка и Антарктида и перемычка между ними находятся на своём месте, а следовательно либо катастрофа ещё не случилась, либо картограф не знал о произошедшем, правда в это верится с трудом, зная масштаб катастрофы и все те последствия, к которым она привела.

Что ж, давайте двигаться дальше, вновь возьмём более свежую карту и поищем пролив Дрейка на ней. Ведь должен же он когда то появиться на картах.

Вот очередная карта. На этот раз датировка карты более точная. Она датируется так же семнадцатым веком – это 1630 год от Рождества Христова.





И что же мы видим на этой карте? Хоть очертания материков прорисованы на ней и не столь хорошо, как в предыдущей, но отчетливо видно, что пролива в современном его виде на карте нет.

Ну что ж, видимо и в данном случае повторяется картина, описанная при рассмотрении предыдущей карты. Продолжаем движение по временной шкале в сторону наших дней и в очередной раз берём карту более свежую, чем предыдущая.

На этот раз физической карты мира я не нашел. Нашел карту Северной и Южной Америк, кроме того на ней не отображена Антарктида вообще. Но это ведь не столь важно. Ведь очертания южной оконечности Южной Америки мы помним по предыдущим картам и любые в них изменения то мы сможем заметить и без Антарктиды. Зато с датировкой карты в этот раз полный порядок – она датирована самым концом семнадцатого века, а именно 1686 годом от Рождества Христова.

Давайте посмотрим на Южную Америку и сверим её очертания с тем, что видели на предыдущей карте.

На этой карте мы видим наконец-то не набившие уже оскомину допотопные очертания Южной Америки и перешеек, соединяющий Южную Америку с Антарктидой на месте современного и привычного пролива Дрейка, а самую что ни на есть привычную современную Южную Америку с изогнутой в сторону «пятна контакта» южной оконечностью.





Какие выводы можно сделать из всего изложенного выше? Есть два довольно простых и очевидных вывода:



Если допустить, что картографы действительно составляли карты в те времена, которыми датированы карты, то катастрофа произошла в пятидесятилетний промежуток между 1630 и 1686 годами.

Если допустить, что картографы для составления своих карт использовали древние карты и лишь копировали их и выдавали за свои, то можно утверждать лишь то, что катастрофа произошла ранее 1570 года от рождества Христова, а в семнадцатом веке при повторном заселении Земли были установлены неточности уже имеющихся карт и в них были внесены уточнения для приведения их в соответствие с реальным ландшафтом планеты.

Какой из этих выводов правильный, а какой ложный я, к моему великому сожалению, судить не могу, т. к. для этого имеющейся информации пока явно недостаточно.

Подтверждение катастрофы

Где же можно найти подтверждение факта катастрофы, кроме физических карт, о которых мы говорили выше. Боюсь показаться неоригинальным, но ответ будет довольно прорст: во первых у нас с вами под ногами и во вторых в произведениях искусства, а именно в картинах художников. Сомневаюсь, что кто-либо из очевидцев смог бы запечатлеть саму волну, но вот последствия этой трагедии вполне себе запечатлевали. Существовало довольно большое количество художников, которые писали картины, на которых отражалась картина жуткой разрухи, которая царила в семнадцатом и восемнадцатом веках на месте Египта, современной западной Европы и Руси Матушки. Вот только предусмотрительно нам объявили, что эти художники писали не с натуры, а отображали на свотх полотнах так называемый воображаемый ими мир. Приведу работы лишь нескольких довольно ярких представителей сего жанра:

Вот как выглядели ставшие уже нам привычные древности Египта, до того как их в буквальном смысле этого слова откопали из под толстого слоя песка.

А что же в это время было в Европе? Нам помогут понять Giovanni Battista Piranesi, Hubert Robert и Charles-Louis Clerisseau.

Но это далеко не все факты, что можно привести в подтверждение катастрофы и которые ещё только предстоит мне систематизировать и описать. Есть ещё засыпанные землёй на несколько метров города на Руси Матушке, есть Финский залив, который так же засыпан землёй и стал по настоящему судоходным лишь в конце девятнадцатого века, когда по его дну был прокопан первый в мире морской канал. Есть солёные пески Москва-реки, морские раковины и чертовы пальцы, которые я ещё пацаном откапывал в лесных песках в Брянской области. Да и сам Брянск, который по официальной исторической легенде получил своё название от дебрей, якобы на месте которых он стоит, правда дебрями на Брянщине и не пахнет, но это предмет отдельного разговора и Бог даст в будущем я опубликую свои мысли на эту тему. Есть залежи костей и туш мамонтов, мясом которых ещё в конце двадцатого века в Сибири кормили собак. Всё это я более подробно рассмотрю в следующей части этой статьи.



А пока я обращаюсь ко всем читателям, которые потратили своё время и силы и дочитали статью до конца. Не оставайтесь ранодушны — выссказывайте любые критические замечания, указывайте на неточности и ошибки в моих рассуждениях. Задавайте любые вопросы — я отвечу на них обязательно!