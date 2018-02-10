Урок майора Филипова для Алексея Кудрина

ак-то так получилось, что информация о подвиге майора Романа Филиппова, самолет которого был сбит в Сирии и который погиб со словами «Это вам за пацанов!», и от том, что Центр стратегических разработок Алексея Кудрина представил доктрину по приватизации государственной собственности, прошла в СМИ одновременно.

И вот представьте себе господина Кудрина с подчиненными, которые несколько месяцев вынашивали план, по которому будет разбазариваться, извините — приватизироваться, госсобственность.

Авторы этого плана рекомендуют всем предприятиям с госсобственностью доказывать, что они не верблюды, по принципу «объясняй или продавай». Соответственно, если не смогли доказать — на продажу.

И вся эта авральная распродажа называется — «эффективное управление госсобственностью».

Не стоит говорить, что слово «приватизация», равно как фамилии Кудрин, Чубайс, Греф и тот же Гайдар с Ельциным, вызывают у большинства народа, мягко говоря, стойкую неприязнь. Но почему-то именно с идеей распродажи госсобственности Кудрин выступает накануне выборов президента РФ. А ведь именно предложения Кудрина, как утверждают эксперты, должны лечь в основу предвыборной программы Владимира Путина. Следовательно, пункт о разгосударствлении должен занять одно из центральных мест в этой программе. Я прямо вижу, как Кудрин с умным видом вещает о необходимости реализации госактивов. И что самое поразительное — я думаю, что он абсолютно, искренне убежден в своей правоте!

И это неудивительно. Ведь как может по-другому думать человек, фамилия которого не внесена в санкционный список? Именно так и никак иначе! В голове у него все правильно, все как завещал Адам Смит и рекомендуют зарубежные коллеги.

Ведь в кудринском докладе ни слова не сказано о, например, таких наболевших вещах, как контроль за деятельностью Центробанка или введение прогрессивного налога. Но совершенно очевидно, что согласно задумкам Кудрина с молотка может пойти, например, ФГУП «Почта России», на приватизации которой настаивают чиновники самого высшего ранга. «Почта России» (!), которая является на сегодняшний день чуть ли не единственным связующим звеном между людьми в стране, которая, по сути, объединяет наше государство.

В результате разгосударствления почта на сто процентов будет взята под контроль частными лицами. А значит, именно люди, стоящие там у руля, как я думаю, будут владеть ситуацией в стране и самой страной в конце концов.

И вот тут же рядом с информацией о грандиозных планах Кудрина по распродаже оставшегося, пока еще не разворованного имущества… сообщение о подвиге майора Романа Филиппова. Простого военного, который своей жизнью доказал, что такое — любить родину и своих земляков. Ценой жизни доказал! Всю жизнь служил, рисковал жизнью, работал, миллиардов не имел, на форумах не выступал, мифических программ не рисовал, языком не чесал. Просто служил.

Ему дали звание Героя России. Посмертно. И вдове с ребенком пенсию по потере кормильца выпишут.

А пока все это будет делаться, доклад Кудрина, тоже, скорее всего, будет утвержден и начнет воплощаться в реальность. И пойдет с молотка «Почта России» и все остальное государственное, что не успели еще продать. Может, и гарнизон, в котором пока сейчас находятся жена и ребенок Филиппова, продадут.

Для эффективного, так сказать, управления.

Вот так и живем: пока одни жертвуют жизнью ради Родины, другие — озабочены ее продажей.