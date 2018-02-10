Связь мысли с физической реальностью
Автор-сказитель Сергей Юровских.
Многие из нас осознают творческую силу мысли, намерения и слова. Наиболее «громкие» и чистые мысли становятся настоящей физической реальностью, и так происходит и происходило всегда. Это небыстрый процесс, и то, что нас волновало 3 года назад, и проявилось в реальности сейчас – для нас просто могло потерять актуальность, да и как мы это создали, уже забыто. То есть, в нас нет абсолютной уверенности, что достигнутое – произведение нашего намерения. Теперь наш мир сильно ускорился во всех отношениях, и стало возможным воплощать задуманное в жизнь гораздо быстрее и эффективнее. Внутренний настрой может отразиться во внешнем мире практически онлайн. Такой опыт убирает драму из жизни, и обнажает истинную суть Человека – быть сотворцом своего мира!
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Источник: www.youtube.com