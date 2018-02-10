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Сводки от ополчения Новороссии 10 февраля 2018

11:14. 10 февраля 2018 Просмотров - 381 Нет комментариев Опубликовал:

В ДНР опасаются жертв среди мирного населения при попытке наступления ВСУ

Украинское командование вынашивает планы по окружению Донецка и Луганска, может пострадать мирное население, а города могут подвергнуться ковровым бомбардировкам, считает заместитель командующего оперативным командованием  Донецкой Народной Республики Эдуард Басурин.
“Взять то, что происходило в 2014 году, оно, в принципе, очень схоже (с планами ВСУ — ред.). Когда сразу с четырех направлений шел охват Донецка, Луганска, с последующим выходом на границу РФ. Оно повторяется. Тот план фактически не поменялся, поэтому можно говорить о попытке захвата двух столиц двух республик, это возможно”, — заявил Басурин в эфире телеканала “Россия-24“.

Он отметил, что опасается при этом больших жертв среди мирного населения и фактического разрушения городов.

“Порядка 80% Вооруженных сил Украины прошли переподготовку по стандартам НАТО. Это пугает, потому что если посмотреть, как воюют натовцы, фактически это американцы, это полностью уничтожение, выжженная земля, ковровая бомбардировка, зачистка по квадратам. После этого заходят уже части передовые, штурмовые группы, которые дочищают. Последний пример — то, что происходило в Ираке, в Мосуле”, — рассказал представитель командования ДНР.

“В международном праве существует (определение) — это геноцид, когда уничтожение этнического населения”, — считает он.

Накануне Басурин, ссылаясь на данные разведки, заявил, что группа офицеров вооруженных сил США прибыла в Донбасс для проверки готовности украинских силовиков к наступлению.

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Генштаб ВСУ прокомментировал планы о нападении на Донбасс и Россию (ВИДЕО)

Генштаб ВСУ прокомментировал планы о нападении на Донбасс и Россию (ВИДЕО) | Русская весна

Начальник Генштаба Украины Виктор Муженко заявил, что ВСУ не имеют планов по вторжению в Россию. Также он прямо намекнул, что они планируют подвигаться в Донбассе.

Об этом генерал заявил в ходе встречи с членами Киевской ассоциации военных атташе, сообщает Министерство обороны Украины.

«Мы не собираемся форсировать Волгу. Мы собираемся идти по своей территории и по своей земле. И как бы кто какие «фейковые» документы не вбрасывал, у нас нет задач за пределами границ Украины, — подчеркнул Муженко.

Кроме того, глава Генштаба проинформировал, что командование ВСУ в настоящее время рассматривает потенциальную военную угрозу для страны сразу с нескольких направлений.

Как сообщалось, ранее на украинских и российских сайтах были опубликованы подробные планы нападения ВСУ на Народные Республики Донбасса.

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