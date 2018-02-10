Сирия, ИГИЛ, последние новости 10 февраля 2018
- 12:57 Сергей Балмасов о главных причинах нанесения Израилем ударов по Сирии.
- 11:32 МОЛНИЯ: Израиль наносит массированный удар по Сирии.
- 11:16 Обстановка в зонах деэскалации в Сирии оценивается как стабильная – Минобороны РФ.
- 10:49 СРОЧНО: Армия Израиля подтверждает потерю самолета, бомбившего Сирию (+ФОТО, ВИДЕО).
- 09:33 СРОЧНО: ПВО Сирии подбили несколько самолётов ВВС Израиля, — СМИ (ФОТО, ВИДЕО, ОБНОВЛЕНО).
- 01:25 Боевики в Сирии могли получить ПЗРК с помощью Украины и США, — эксперт.
- Вчера 23:03 Дейр-эз-Зор. 09.02.2018.
Сергей Балмасов о главных причинах нанесения Израилем ударов по Сирии
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МОЛНИЯ: Израиль наносит массированный удар по Сирии
Утром 10 февраля ВВС Израиля наносят массированные удары по территории Сирийской Арабской Республики. В Дамаске сообщают, что сирийские ПВО отражают воздушные атаки Израиля.
Первоначально в сообщении сирийского государственного телевидения речь шла об авианалете на провинцию Дамаск, однако в последующих сообщениях провинция не называлась.
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В свою очередь, в армии Израиля подтвердили информацию об авианалете.
В Тель-Авиве заявляют, что ВВС страны атаковали 12 целей на сирийской территории, в том числе три батареи ПВО и четыре «иранских объекта».
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Обстановка в зонах деэскалации в Сирии оценивается как стабильная – Минобороны РФ
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СРОЧНО: Армия Израиля подтверждает потерю самолета, бомбившего Сирию (+ФОТО, ВИДЕО)
Армия Израиля подтверждает потерю одного самолета, работавшего по целям в Сирии.
Напомним, ранее кадры разбившегося на территории Израиля истребителя-бомбардировщика F-16I появились в Сети.
«Зенитные ракеты были выпущены по самолётам ВВС Израиля. Пилоты одного из них покинули машину», — говорится в сообщении армейской пресс-службы.
Сообщается, что оба летчика успешно катапультировались, находятся на территории Израиля и уже «доставлены в госпиталь для лечения».
При этом израильские военные отрицают, что силам ПВО Сирии удалось подбить несколько самолетов, участвовавших в утреннем авианалете, о котором ранее сообщала «Русская Весна».
ОБНОВЛЕНО. В Сети появляются кадры, сделанные на месте падения израильского F-16I, также очевидцам удалось снять на видео момент спуска одного из пилотов подбитого самолета на парашюте (см. видео ниже).
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СРОЧНО: ПВО Сирии подбили несколько самолётов ВВС Израиля, — СМИ (ФОТО, ВИДЕО, ОБНОВЛЕНО)
ПВО Сирии подбили несколько самолётов ВВС Израиля, атаковавших сирийские военные объекты, расположенные в центральной части страны.
Об этом утром 10 февраля сообщает информагентство SANA со ссылкой на собственный источник в военных кругах САР.
«Рано утром вражеские самолеты Израиля вновь совершили агрессию, атаковав одну из военных баз в центральной части. Наши ПВО открыли огонь и подбили несколько самолётов», — цитирует агентство слова источника.
По данным источника, системы ПВО Сирии выпустили несколько зенитных ракет.
ОБНОВЛЕНО. В свою очередь, в пресс-службе армии Израиля сообщили, что ВВС страны перехватили в ночь на субботу иранский беспилотник, вторгшийся в воздушное пространство страны из Сирии, и атаковали в ответ «иранские цели» на территории соседней страны.
Позже в Сети появились кадры крушения истребителя F-16, рухнувшего на севере Израиля после «визита» в Сирию.
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מל"ט סורי ברמת הגולן | תיעוד: פינוי הטייסים שנטשו את מטוס ה-F-16 (צילום: ביגפוט) pic.twitter.com/alB2aFjYzL— כאן חדשות (@kann_news) 10 февраля 2018 г.
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Боевики в Сирии могли получить ПЗРК с помощью Украины и США, — эксперт
«Джебхат ан-Нусра» могла получить переносные зенитно-ракетные комплексы при помощи США, Украины, или даже при посредничестве обеих стран, заявил РИА Новости главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.
Ранее в Минобороны РФ заявили, что озабочены недавним получением «ан-Нусрой»*, являющейся основным источником дестабилизации обстановки в Сирии, ПЗРК, которые могут быть применены не только в Сирии и не только по военным самолетам. Ведомство работает над установлением типов этих ПЗРК и каналов их поставки террористам.
«ПЗРК — это оружие, которым располагают только технологически развитые страны. В данном случае мы говорим про страны НАТО и, разумеется, США», — сказал Коротченко.
По его словам, спецслужбы США могут совершать тайные операции по переброске оружия оппозиционным силам и боевикам в Сирию.
Помимо американских ПЗРК «Стингер» вполне могли быть поставлены и модели, которые выпускались в Советском Союзе, а теперь находятся на складах бывших стран Варшавского договора, либо стран постсоветского пространства, считает Коротченко.
«В первую очередь надо рассматривать Украину, где масштаб коррупции таков, что там могли просто пойти на незаконные операции, либо это могла быть совместная операция одной из американских спецслужб при содействии Украины, которая могла передать партию ПЗРК для того, чтобы при совершении терактов в Сирии никаких концов на Запад не было», — добавил военный эксперт.
Кроме того, еще один канал, по которому террористы могут получать такие комплексы, — это разграбленные склады бывшего ливийского лидера Муаммара Каддафи, в которых находилось, по разным оценкам, от нескольких сотен до нескольких тысяч единиц ПЗРК советского производства, заметил Коротченко.
«В любом случае, здесь важно рассматривать абсолютно все версии, при этом никого не обвиняя, чтобы остановиться на приоритетной и отработать её до конца. Я думаю, что российские спецслужбы будут отрабатывать несколько вариантов реагирования — во-первых, физического уничтожения террориста и тех, кто отдал приказ на применение ПЗРК по Су-25 в Сирии, а с другой стороны, отрабатывать полную версию относительно каналов поставки и их пресечения», — заключил он.
Третьего февраля при облете зоны деэскалации «Идлиб» Су-25СМ майора Романа Филипова был сбит террористами из ПЗРК. Подчеркивалось, что летчик до последнего пытался держать самолет в воздухе и успел доложить командованию об атаке ракетой. Филипов, приземлившись после катапультирования в районе подконтрольного боевикам населенного пункта, до последних минут жизни вел неравный бой, не подпуская боевиков.
После окружения террористами тяжелораненый пилот подорвал себя гранатой, информировало российское военное ведомство.
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* Запрещенная в РФ террористическая организация.
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Дейр-эз-Зор. 09.02.2018
Коротко по развитию ситуации под Дейр-эз-Зором после недавнего авиаудара США по САА https://colonelcassad.livejournal.com/3980324.html
1. Ближе к вечеру активизировались столкновения между САА и SDF в районе поселка Табия. По заявлениям проамериканских источников, вечером они вытеснили сирийцев и племенное ополчение, которые отошли к Хушаму. Каких-то внятных данных о потерях сторон нет (есть сообщения о 2 убитых солдатах племенного ополчения и двух гражданских). Ряд источников сообщает, что SDF получала поддержку со стороны американской авиации. Официальные источники ситуацию с Табией не проясняют. Ресурсы связанные с Хезбаллой утверждают, что большая часть алармистских заявлений являются фейком.
При этом ряд сирийских источников отмечает, что столкновения идут не между курдской частью SDF, а между группами боевиков полностью подконтрольных США (часть из них была в прошлом году переброшена из района Ат-Танфа, те кто отказались переезжать, перебежали к Асаду) и часть информационного фона создают ресурсы боевиков стремящиеся форсировать столкновение САА и SDF, чтобы облегчить свое положение в Идлибе. Тем не менее, даже в этом случае, факт боестолкновений указывает на последовательный рост напряженности в районе сирийских нефтяных полей провинции Дейр-эз-Зор. Судьба альянса местных племен, которые сначала сотрудничали с ИГИЛ, потом с курдами, а потом с Асадом, дополняет неустойчивую ситуацию. ТВД большой, сил у сторон ограниченное количество. Одновременно с этим продолжились бои между ИГИЛ и SDF на востоке провинции.
2. В течении дня продолжили циркулировать различные слухи на тему потерь САА и Ко в ходе авиаудара 7 февраля https://colonelcassad.livejournal.com/3980324.html. С подачи американцев гуляет версия, что среди погибших якобы были и ЧВКшники. Осенью-зимой там действительно действовали "Охотиники на ИГИЛ" связанные с ЧВК. Сирийские источники отрицают потери среди российских советников и указывают на потери САА и местного племенного ополчения. Катарские источники указывают на то, что среди убитых нет русских и ливанцев. Источники боевиков заявляют, что как минимум 11 сотрудников ЧВК было убито. По данным Пентагона, среди погибших были россияне. Так как никаких фотографий или видео из района удара нет, то проверить эти противоречивые заявления невозможно. Пока есть лишь несколько фотографий погибших сирийцев + список из 40 фамилий местных жителей, из которых 15 детей, причем часть из них относится к местным племенам, с которыми Асад заключил союз с прошлом году (скорее всего под удар попала часть местного ополчения, отсюда такое большое кол-во формально гражданских лиц, представлявших Хушам). Возможно, в последующие дни появятся более точные фактические данные по этому удару и структуре потерь. Стоит также отметить, что Пентагон открестился от истории с затоплением моста https://colonelcassad.livejournal.com/3982998.html наведенного российскими военными через Евфрат. Мол, американцы ничего такого не делали и это все гнусный поклеп на американских военных. Также американцы продолжают настаивать, что сирийцы первыми напали на них. Официальный Дамаск утверждает строго обратное, указывая на агрессию США против суверенного государства.
3. Обострение боев в районе Дейр-эз-Зора вызвало заявление Дамаска, что часть сил из провинций Хама и Алеппо будет переброшено в район Дейр-эз-Зора для борьбы за нефтяные поля. Снятие сил из Хамы может являться предвестником установления линии разграничения между САА и боевиками, которую должны обеспечить Турция и Россия. С другой стороны, перевес в силах может позволить САА продолжать наступательные действия даже при переброске части сил на восток Сирии. Стоит отметить, что основные силы ВКС РФ и ВВС Сирии сейчас заняты либо Идлибом, либо Восточной Гутой. На Восточную Сирию самолетов не так много. Перефокусировка усилий ВКС РФ или ВВС Сирии на этот район может осложнить проведение последующих операций в Идлибе.
В целом, ситуация в отношениях c США и SDF обостряется и уже не исчерпывается только Африном.
Касательно вопросов о том, как закрывать американский проект в Сирии, то на мой взгляд речь должна идти об экономической и транспорной блокаде Рожавы, что связано с необходимостью договоренностей между Асадом и Эрдоганом, а также помощью Ирана и Ирака в деле закрытия перехода в Фейш-Хабуре, чтобы перекрыть единственный сухопутный коридор в Рожаву.
Разумеется, так сразу все это не организовать, но что-то в таком духе мы вполне возможно увидим, если иные средства убеждения не будут успешны.
PS. В Идлибе Дахурский котел официально все. Остатки акербатской группировки Халифата прорвались/были выпущены (напоследок отступающая колонна была накрыта артиллерией и понесла потери в людях и технике) и уже вступили в бой с "Ан-Нусрой". Ресурсы боевиков заявляют, что режим Асада поступает бесчестно, предлагая одним боевикам убивать других, вместо того, чтобы уничтожать сначала одних, а потом честно биться с другими. Вопрос о том, а зачем Асаду мешать одним боевикам убивать других, повис в воздухе.
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СРОЧНО: ПВО Сирии подбили несколько самолётов ВВС Израиля, — СМИ (ФОТО, ВИДЕО, ОБНОВЛЕНО) УРАА!!! Только эти шакалы будут мстить. и пво перепрятать надо скорей…
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Не мешало бы на Израильские военные аэродромы, откуда взлетают истребители отправить Искандеры.