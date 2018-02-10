Сирия, ИГИЛ, последние новости 10 февраля 2018

Армия Израиля подтверждает потерю одного самолета, работавшего по целям в Сирии.

Напомним, ранее кадры разбившегося на территории Израиля истребителя-бомбардировщика F-16I появились в Сети.

«Зенитные ракеты были выпущены по самолётам ВВС Израиля. Пилоты одного из них покинули машину», — говорится в сообщении армейской пресс-службы.

Сообщается, что оба летчика успешно катапультировались, находятся на территории Израиля и уже «доставлены в госпиталь для лечения».

При этом израильские военные отрицают, что силам ПВО Сирии удалось подбить несколько самолетов, участвовавших в утреннем авианалете, о котором ранее сообщала «Русская Весна».

ОБНОВЛЕНО. В Сети появляются кадры, сделанные на месте падения израильского F-16I, также очевидцам удалось снять на видео момент спуска одного из пилотов подбитого самолета на парашюте (см. видео ниже).

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