Продажи водки в России рухнули

Сократились продажи всей алкогольной продукции, за исключением фруктовых вин. В частности, было реализовано 10,2 миллиона декалитров коньяка, к 2016 году спад составил 1,1 процента. Шампанских и игристых вин было продано на 27 процентов меньше, а виноградных вин — на 7 процентов меньше.Что касается фруктовых вин, то в этом сегменте объем торговли вырос на 71,8 процента — до 10,3 миллиона декалитров. По мнению экспертов союза, резкий рост производства и реализации таких вин в 2017 году связан с падением платежеспособного спроса: потребители переориентируются на сегмент недорогой винодельческой продукции.При этом в низкоценовом сегменте качество фруктовых и плодовых вин значительно выше, чем в том же сегменте у виноградных, считают эксперты.В апреле 2017 года правительство приняло решение повысить минимальную розничную цену на водку со 190 до 205 рублей за бутылку 0,5 литра. Вице-премьер Александр Хлопонин, курирующий в кабмине алкогольную отрасль, заверил, что эта цена не изменится до 2018 года.

Источник: matveychev-oleg.livejournal.com