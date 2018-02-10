Политика Путина помогла популяризировать спорт в России

Популяризация спорта является важным направлением проводимой президентом РФ Владимиром Путиным политики. Об этом свидетельствует хотя бы тот факт, что в последние годы Россия всё чаще становится организатором мировых первенств, таких как летняя Универсиада в Казани в 2013 году, Зимняя олимпиада в Сочи в 2014 году и, конечно же, предстоящий Чемпионат мира по футболу 2018, который будет параллельно проходить сразу в нескольких российских городах.

Польза проведения подобного рода мероприятий заключается не только в повышении престижа России на международной арене, но и развитии спортивной инфраструктуры в стране в целом. Ведь, после того как соревнования проходят, все спортивные объекты становятся достоянием общественности: на различных площадках и аренах получают возможность тренироваться как взрослые, так и дети.

Однако строительством объектов для проведения соревнований мирового уровня дело не ограничивается. Наряду с этим по всей стране строятся различные спортивные комплексы и площадки для занятий как профессиональным, так и любительским спортом. Возможно, это является одной из причин, по которым с 2015 года процент систематически занимающихся спортом граждан вырос с 31,9 до 34,2%.

Стоит также отметить, что Владимир Путин на своем личном примере демонстрирует пользу спорта, посещая, например, тренировки дзюдоистов и участвуя в хоккейных матчах. При этом многие как российские, так и западные СМИ нередко отмечают, что российский лидер, несмотря на свой возраст, находится в отличной физической форме. Таким образом, политика Путина вкупе с подаваемым им личным примером являются отличным инструментом по оздоровлению нации и популяризации спорта в целом.