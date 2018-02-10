Политика Путина помогла популяризировать спорт в России
Популяризация спорта является важным направлением проводимой президентом РФ Владимиром Путиным политики. Об этом свидетельствует хотя бы тот факт, что в последние годы Россия всё чаще становится организатором мировых первенств, таких как летняя Универсиада в Казани в 2013 году, Зимняя олимпиада в Сочи в 2014 году и, конечно же, предстоящий Чемпионат мира по футболу 2018, который будет параллельно проходить сразу в нескольких российских городах.
Польза проведения подобного рода мероприятий заключается не только в повышении престижа России на международной арене, но и развитии спортивной инфраструктуры в стране в целом. Ведь, после того как соревнования проходят, все спортивные объекты становятся достоянием общественности: на различных площадках и аренах получают возможность тренироваться как взрослые, так и дети.
Однако строительством объектов для проведения соревнований мирового уровня дело не ограничивается. Наряду с этим по всей стране строятся различные спортивные комплексы и площадки для занятий как профессиональным, так и любительским спортом. Возможно, это является одной из причин, по которым с 2015 года процент систематически занимающихся спортом граждан вырос с 31,9 до 34,2%.
Стоит также отметить, что Владимир Путин на своем личном примере демонстрирует пользу спорта, посещая, например, тренировки дзюдоистов и участвуя в хоккейных матчах. При этом многие как российские, так и западные СМИ нередко отмечают, что российский лидер, несмотря на свой возраст, находится в отличной физической форме. Таким образом, политика Путина вкупе с подаваемым им личным примером являются отличным инструментом по оздоровлению нации и популяризации спорта в целом.
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да кому он нужен,этот продажный спорт и его популяризатор…Нужна физическая КУЛЬТУРА для всего населения…Спорт,как система самоистязания ради денег, отжил своё…
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Результаты популяризация спорта ныне наблюдается в Пхёнчхане. Это безликая толпа популизаторов!
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“Однако строительством объектов для проведения соревнований мирового уровня дело не ограничивается…” – это точно! По фактам строительства заводится масса других дел, очень интересных дел надо сказать.Правда их результаты (этих других дел) близки к нулю.
А в целом да “Популяризация спорта является важным направлением проводимой президентом РФ Владимиром Путиным политики…”
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Образовательная система в России создана с такими условиями,чтобы отсутствовало логическое мышление. Не заметили, что государственные программы носят ложный характер. В спорте:знал спортсмена лыжника,которому пророчили хорошее будущее. В виду отсутствия финансирования,невозможность ездить по соревнованиям,завершил свою карьеру. Видно что процветает клановая система,спортсмены разбегаются по разным странам. Создавая спортивные сооружения для различных спартакиад,уменьшается финансирование в спортивных школах. На первый взгляд благое дело,а получается на растранжировсние казны. То же в медицине- закупают высокотехнологичное оборудование,которое простаивает. В строительстве дорог- “переворачивают” участок дороги без создания дополнительной полосы,без разделения полос, в результате чего только увеличивается смертность. По такому же принципу производится ремонт мостов, замена добротных водоотводный колец под дорогами. В большинстве создаётся видимость работы.