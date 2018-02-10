Новости Украины и Новороссии 10 февраля 2018
- 09:24 СБУ не пустила на Украину более 300 иностранцев в 2014–2017 годах.
- 05:20 Дмитрий Гордон vs Бондаренко (странный эпилог).
- 05:00 МВФ назвал ошеломляющий размер теневой экономики Украины.
- 03:00 Дефолты по-киевски. Когда Украина признает себя банкротом.
- Вчера 21:41 В ЛНР стартовал патриотический марафон — ко Дню защитника Отечества.
СБУ не пустила на Украину более 300 иностранцев в 2014–2017 годах
В 2014-2017 годах СБУ запретила въезд на Украину 303 иностранным гражданам, сообщает ведомство.
В основном въезд запрещали россиянам. СБУ заявила, что решение «принимается индивидуально относительно каждого лица», передает 112.ua.
Перечень лиц, якобы представляющих угрозу нацбезопасности Украины, составляется на основании обращений СНБО, СБУ и Нацсовета по телевидению и радиовещанию.
Напомним, зачастую «угрозой» нацбезопасности Украины СБУ объявляет российских деятелей культуры.
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Дмитрий Гордон vs Бондаренко (странный эпилог)
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МВФ назвал ошеломляющий размер теневой экономики Украины
Международный валютный фонд, ревизоры которого приедут в Киев после 12 февраля, назвал размер теневого сектора в украинской экономике. Оценки содержатся в докладе экономиста Леандро Медины из африканского департамента МВФ и Фридриха Шнейдера из Университета Кеплера (Линц), пишет «Экономическая правда».
В докладе экспертов МВФ говорится, что средний размер теневой экономики Украины составляет 44,8% ВВП.
В своей работе экономисты проанализировали период с 1991 года по 2015 год и показали, как менялся этот показатель ежегодно.
К примеру, с 1991 года, когда теневая экономика Украины оценивалась в 38,96% ВВП, показатель беспрерывно рос до 1998 года, достигнув пиковой отметки в 57%.
Нисходящая тенденция наблюдалась до 2008 года — показатель снизился до 36,65%.
Финансовый кризис стал причиной «отскока», и в течение 2009–2014 годов уровень теневой экономики колебался в пределах «39,2% — 43,5%».
В 2015 году, крайнем в исследовании, украинская теневая экономика оценивалась на уровне 42,9%.
Для сравнения, в развитых странах показатель находится в пределах от 7% до 15% ВВП (США, Нидерланды, Япония, Швейцария, Сингапур).
Авторы использовали определения Организации экономического сотрудничества и развития 2016 года, учитывающей в «ненаблюдаемых» секторах экономики, в том числе, незаконную активность (производство ВВП, приходящееся на чисто криминальную деятельность), «статистическое подполье» (законную, но не вычисляемую статистикой экономику), производство для собственных нужд домохозяйств, методы явно учитывают и «тень», созданную для ухода от налогов.
Стоит отметить, что, по данным исследования международной Ассоциации дипломированных сертифицированных бухгалтеров (АССА), Украина в 2016 году заняла третье место (45,16%) в списке стран с крупнейшей теневой экономикой. Ее обогнали только Нигерия с показателем 48,37% и Азербайджан (67,04%).
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Дефолты по-киевски. Когда Украина признает себя банкротом
Минфин Украины в 2018 году планирует занять на внутреннем и внешнем рынках более восьми миллиардов долларов.
Киев надеется получить также 3,5 миллиарда долларов от МВФ. Как обычно, новые кредиты пойдут на погашение старых.
При этом еще придется как-то разобраться с долгом перед Москвой. Сумеет ли Украина вырваться из порочного круга и ждет ли ее новый дефолт — в материале РИА Новости.
В долговой яме
Государственный долг Украины превышает 76 миллиардов долларов. Это примерно 85% ВВП. Только за прошлый год долг увеличился более чем на пять миллиардов долларов.
Обслуживание госдолга дорого обходится украинской экономике. Так, в 2018 году на это понадобится порядка 10 миллиардов долларов. В частности, по реструктуризированным евробондам 2015 года Киеву предстоит выплатить почти миллиард долларов, по кредитам МВФ — 1,6 миллиарда долларов.
Поэтому украинскому Минфину приходится прибегать к внешним и внутренним заимствованиям. В октябре прошлого года глава ведомства Александр Данилюк отчитался о размещении евробондов на три миллиарда долларов. Гособлигации с доходностью выше семи процентов годовых выкупили главным образом инвесторы из США и Великобритании.
Погашать их предстоит четырьмя равными траншами в 2031–2032 годах. При этом на счета казначейства страны поступило только 1,32 миллиарда долларов. На выкуп ранее выпущенных государственных ценных бумаг сразу же направили 1,68 миллиарда.
Решение было вынужденным — без привлечения новых займов Украина не в состоянии платить по старым долгам. «Возвращение на внешние рынки заимствований исключает дефолт в 2019 году», — заявил тогда Данилюк.
Министр финансов Украины Александр Данилюк на заседании Кабинета министров Украины в Киеве
Шило на мыло
Эксперты не разделяют его оптимизм. Они считают, что Украина уже в первой половине 2019 года может обанкротиться. «С учетом непрекращающейся эмиссии долгов и роста стоимости их обслуживания дефолт практически неизбежен», — говорит аналитик «Алор Брокер» Кирилл Яковенко. Выпуск гособлигаций на 8,5 миллиардов долларов ситуацию не спасет, а даст лишь временную передышку.
В то же время есть основания сомневаться, что Киеву в принципе удастся разместить евробонды. Положение на финансовых рынках после обвального падения бирж США в начале текущей недели явно не в пользу Украины. В таких условиях инвесторы покидают развивающиеся рынки, отдавая предпочтение более надежным финансовым инструментам, чем, например, украинские гособлигации.
Профессор факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Юденков также напомнил о низких кредитных рейтингах Украины, что делает ее непривлекательной в глазах иностранных инвесторов.
Международное агентство Fitch в конце октября 2017 года подтвердило рейтинг Украины в иностранной и национальной валютах на уровне «В-» со стабильным прогнозом.
Как отмечали в Fitch, это отражает «слабую внешнюю ликвидность, высокую государственную долговую нагрузку и структурные недостатки на фоне слабого банковского сектора, институциональных ограничений, геополитических и политических рисков».
По мнению Юденкова, едва ли не единственная возможность для Киева получить новые кредиты — напрямую договориться с МВФ или Европейским банком реконструкции и развития.
Женщина с плакатом про МВФ, Киев
Ария московского гостя
Между тем в украинский бюджет-2018 не заложено еще три миллиарда долларов, которые страна должна вернуть России. Евробонды на соответствующую сумму были выкуплены Москвой в 2013 году.
После Майдана власти Украины отказались платить. Более того, чтобы не объявлять дефолт, был принят закон о моратории на погашение кредита.
Таким образом Киев попытался поставить под сомнение государственный характер долга. Совет директоров МВФ с такой трактовкой не согласился.
Соответственно, с конца 2015 года (в декабре подошел срок погашения долга) Украина формально находится в состоянии дефолта.
Высокий суд Лондона, куда Россия обратилась для восстановления своих прав, вынес очевидное решение: долг признан государственным, Украине необходимо платить. Украинская сторона подала апелляцию, в январе 2018 года суд завершил ее рассмотрение. Инстанция, как сообщили в Минфине России, подтвердила обоснованность вынесенного ранее вердикта, но решение стороны получат позже.
Как пояснил РИА Новости представитель юридической фирмы «Хренов и партнеры» Александр Костин, в странах англо-американского права такая процедура, как «оглашение судебного решения» отсутствует.
«В Англии копия судебного решения высылается непосредственно представителям сторон. Применительно к Апелляционному суду срок направления решения после завершения слушаний составляет в среднем три месяца», — уточнил юрист.
После этого должник обязан выплатить сумму в полном объеме, если иное не определено решением суда. Право суда изменить порядок исполнения обусловлено исключительно обстоятельствами каждого конкретного дела, резюмировал Костин.
Таким образом, до конца апреля перед Украиной неизбежно возникнет вопрос — где взять три миллиарда долларов, чтобы рассчитаться с Россией? Эксперты не верят, что Киев проявит сознательность. Денег на это у Украины нет.
«Государству-банкроту это просто не под силу», — заключил Яковенко.
Игорь Наумов
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В ЛНР стартовал патриотический марафон — ко Дню защитника Отечества
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