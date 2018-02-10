Новости Украины и Новороссии 10 февраля 2018

Минфин Украины в 2018 году планирует занять на внутреннем и внешнем рынках более восьми миллиардов долларов.

Киев надеется получить также 3,5 миллиарда долларов от МВФ. Как обычно, новые кредиты пойдут на погашение старых.

При этом еще придется как-то разобраться с долгом перед Москвой. Сумеет ли Украина вырваться из порочного круга и ждет ли ее новый дефолт — в материале РИА Новости.

В долговой яме

Государственный долг Украины превышает 76 миллиардов долларов. Это примерно 85% ВВП. Только за прошлый год долг увеличился более чем на пять миллиардов долларов.

Обслуживание госдолга дорого обходится украинской экономике. Так, в 2018 году на это понадобится порядка 10 миллиардов долларов. В частности, по реструктуризированным евробондам 2015 года Киеву предстоит выплатить почти миллиард долларов, по кредитам МВФ — 1,6 миллиарда долларов.

Поэтому украинскому Минфину приходится прибегать к внешним и внутренним заимствованиям. В октябре прошлого года глава ведомства Александр Данилюк отчитался о размещении евробондов на три миллиарда долларов. Гособлигации с доходностью выше семи процентов годовых выкупили главным образом инвесторы из США и Великобритании.

Погашать их предстоит четырьмя равными траншами в 2031–2032 годах. При этом на счета казначейства страны поступило только 1,32 миллиарда долларов. На выкуп ранее выпущенных государственных ценных бумаг сразу же направили 1,68 миллиарда.

Решение было вынужденным — без привлечения новых займов Украина не в состоянии платить по старым долгам. «Возвращение на внешние рынки заимствований исключает дефолт в 2019 году», — заявил тогда Данилюк.



Министр финансов Украины Александр Данилюк на заседании Кабинета министров Украины в Киеве

Шило на мыло

Эксперты не разделяют его оптимизм. Они считают, что Украина уже в первой половине 2019 года может обанкротиться. «С учетом непрекращающейся эмиссии долгов и роста стоимости их обслуживания дефолт практически неизбежен», — говорит аналитик «Алор Брокер» Кирилл Яковенко. Выпуск гособлигаций на 8,5 миллиардов долларов ситуацию не спасет, а даст лишь временную передышку.

В то же время есть основания сомневаться, что Киеву в принципе удастся разместить евробонды. Положение на финансовых рынках после обвального падения бирж США в начале текущей недели явно не в пользу Украины. В таких условиях инвесторы покидают развивающиеся рынки, отдавая предпочтение более надежным финансовым инструментам, чем, например, украинские гособлигации.

Профессор факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Юденков также напомнил о низких кредитных рейтингах Украины, что делает ее непривлекательной в глазах иностранных инвесторов.

Международное агентство Fitch в конце октября 2017 года подтвердило рейтинг Украины в иностранной и национальной валютах на уровне «В-» со стабильным прогнозом.

Как отмечали в Fitch, это отражает «слабую внешнюю ликвидность, высокую государственную долговую нагрузку и структурные недостатки на фоне слабого банковского сектора, институциональных ограничений, геополитических и политических рисков».

По мнению Юденкова, едва ли не единственная возможность для Киева получить новые кредиты — напрямую договориться с МВФ или Европейским банком реконструкции и развития.



Женщина с плакатом про МВФ, Киев

Ария московского гостя

Между тем в украинский бюджет-2018 не заложено еще три миллиарда долларов, которые страна должна вернуть России. Евробонды на соответствующую сумму были выкуплены Москвой в 2013 году.

После Майдана власти Украины отказались платить. Более того, чтобы не объявлять дефолт, был принят закон о моратории на погашение кредита.

Таким образом Киев попытался поставить под сомнение государственный характер долга. Совет директоров МВФ с такой трактовкой не согласился.

Соответственно, с конца 2015 года (в декабре подошел срок погашения долга) Украина формально находится в состоянии дефолта.

Высокий суд Лондона, куда Россия обратилась для восстановления своих прав, вынес очевидное решение: долг признан государственным, Украине необходимо платить. Украинская сторона подала апелляцию, в январе 2018 года суд завершил ее рассмотрение. Инстанция, как сообщили в Минфине России, подтвердила обоснованность вынесенного ранее вердикта, но решение стороны получат позже.

Как пояснил РИА Новости представитель юридической фирмы «Хренов и партнеры» Александр Костин, в странах англо-американского права такая процедура, как «оглашение судебного решения» отсутствует.

«В Англии копия судебного решения высылается непосредственно представителям сторон. Применительно к Апелляционному суду срок направления решения после завершения слушаний составляет в среднем три месяца», — уточнил юрист.

После этого должник обязан выплатить сумму в полном объеме, если иное не определено решением суда. Право суда изменить порядок исполнения обусловлено исключительно обстоятельствами каждого конкретного дела, резюмировал Костин.

Таким образом, до конца апреля перед Украиной неизбежно возникнет вопрос — где взять три миллиарда долларов, чтобы рассчитаться с Россией? Эксперты не верят, что Киев проявит сознательность. Денег на это у Украины нет.

«Государству-банкроту это просто не под силу», — заключил Яковенко.

Игорь Наумов

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