На пороге гражданской войны?

Источник: www.stoletie.ru

В Молдове запускается опасный сценарий объединения с Румынией

Если на Украине гражданская война в Донбассе вспыхнула из-за попытки отменить русский язык, то в соседней Молдове она может начаться из-за попытки перейти на румынский. А точнее запустить сценарий её объединения с Румынией. Власти семи молдавских сел, без согласования с руководством страны, уже подписали декларацию об объединении с Румынией. Один из этих населенных пунктов даже установил свои экономические и культурные взаимоотношения с селами соседнего государства. Кампания по подписанию таких деклараций приурочена к 100-летию Великого объединения, которое унионисты (сторонники объединения в Молдавии и Румынии) отмечают в 2018 г.

«Объединение с Румынией подразумевает гражданскую войну. Мы, государственники, никому не позволим ликвидировать Республику Молдова», – заявил в этой связи президент Молдовы Игорь Додон в интервью телеканалу NTV Moldova. Президент указал, что за разработкой сценария об объединении с Румынией и дестабилизацией ситуации в стране могут стоять некие силы, осознающие, что могут потерпеть неудачу на ближайших парламентских выборах.

Президент пообещал «использовать все законные способы», чтобы сохранить Молдавию, а кто будет «действовать незаконно, то получите должный ответ». Додон отметил, что ситуация 1918 г., когда молдавских депутатов «заставили проголосовать за объединение румынские солдаты, больше не пройдет».

Выступая в пятницу на церемонии открытия Года Штефана Великого и Святого, президент заявил: «Мы должны утвердиться как молдавское государство в собственных границах, в представлении собственного народа, во всех областях социальной жизни. Мы должны убедить наших наследников, грядущие поколения, что у нас, молдаван, есть и всегда будут воля и патриотический потенциал для развития своей страны, несмотря на то, что были и все ещё есть противодействующие этому силы. Мы – молдаване и живем в молдавском государстве. Это наше настоящее, и только в пределах такого настоящего мы можем с уверенностью говорить о том, что сохраним и укрепим единство нашего государства и нашего народа». Игорь Додон призвал также к «укреплению православной веры». Он подчеркнул в своем выступлении, что «православная вера является краеугольным камнем непоколебимости страны и народа».

Противостояние президента и правительства

Молдавия, согласно конституции, является парламентской республикой, поэтому основная власть сосредоточена у премьер-министра, назначаемого депутатами. Полномочия же президента ограничены. Но в последнее время противостояние между пророссийски настроенным Игорем Додоном и правительством, ориентированным на Запад и США, резко обострилось.

Спор сегодня фактически идет по главной для Молдавии проблеме: восстановление и развитие связей с Россией, что предлагает президент, или же полная ориентация на Запад и полный разрыв отношений с нашей страной, на что явно держит курс правительство.

Хотя Молдова на своем печальном опыте уже убедилась в том, что ориентация «на Европу» за какие-то десять лет этот край – в недалеком прошлом богатейшую аграрную республику бывшего СССР – превратился в страну, где большая часть населения выживает на рынке секонд-хенда, а представители истеблишмента воруют миллиарды долларов из бюджета.

По сути, считают обозреватели, то, что происходит сегодня в этой бывшей советской республике, напоминает «тихий переворот». В январе спикер парламента Молдавии Андриан Канду вместо президента утвердил закон, который запрещает трансляцию новостных и информационно-аналитических передач из России. Правом подписать закон о борьбе с «иностранной пропагандой» Канду наделил Конституционный суд из-за того, что Додон два раза отклонял его. В декабре правительство Молдавии одобрило законопроект, предполагающий замену государственного языка в конституции на румынский. А президент был временно отстранен от власти, чтобы назначить новым министром обороны Евгения Стурзу. Решение было принято Конституционным судом, где заседают шесть граждан с румынскими паспортами, по запросу правительства, которое обвинило главу государства в якобы нарушении Конституции и провоцировании институционального кризиса и политической нестабильности.

Споры вокруг назначения министра обороны разгорелись ещё в сентябре, когда правительство Молдовы решило отправить на учения НАТО «Рэпид Трайдент 2017» на Украине группу молдавских военнослужащих. Додон, являющийся по конституции главнокомандующим, выступил резко против, напомнив, что Кишинев имеет внеблоковый статус и не может участвовать ни в каких военных маневрах, организованных каким-либо военным объединением. Тем не менее, воинское подразделение в количестве 57 человек все-таки отправилось на Украину, проигнорировав распоряжение главкома.

Подтверждение драматического обострения противостояния между правительством и президентом – не только спор о назначении министра обороны, но и недавний инцидент с вице-премьером РФ Дмитрием Рогозиным, которого не пустили в Кишинев на переговоры. «Сорвав переговоры вице-премьера РФ Дмитрия Рогозина и президента Молдавии Игоря Додона, Молдавия потеряла возможность пополнить казну десятками миллионов долларов за счет новых предложений России, которые российская делегация планировала представить в Кишиневе», – сказал зампред правительства РФ в интервью молдавскому каналу НТВ.

Кому нужна «Унирея»?

Чтобы стабилизировать ситуацию в республике Игорь Додон и его партия уже предлагала провести в Молдове всенародный референдум, чтобы сделать страну президентской республикой, поскольку действия прозападного правительства не отвечают чаяниям большинства граждан. Однако кабинет наотрез отказывается обсуждать возможность перехода страны к президентской форме правления. «У Молдавии с точки зрения бюджета нет времени и дополнительных средств для организации референдума», – заявил глава парламента Андриан Канду.

Недавно посол Румынии в Кишиневе Даниел Ионицэ заявил радиостанции Vocea Basarabiei, что, если бы вопрос об объединении Молдовы и Румынии обсуждался в румынском парламенте, голосование было бы положительным.

В пользу такого поворота активно выступал предшественник Додона на посту президента Молдовы Николае Тимофти. «Сближение двух берегов – экономическое, политическое, информационное – должно стать одной из основных задач, как политического класса, так и общества». Такую политическую линию обозначил он во время своего официального визита в Бухарест. Две страны «объединены кровью, историей, духом, и нужно лишь возвести в превосходную степень это общее богатство во имя совместного процветания и безопасности», процитировала его пресс-служба.

В Кишиневе и Бухаресте уже давно говорят о проекте Unirea-2018 («Объединение-2018»). По словам политического аналитика, директора Института проблем безопасности, бывшего замминистра иностранных дел Валерия Осталепа, «план по исчезновению Молдавии как государства существует». «Уже есть бюджет, люди. Исполнители всего этого – румынские коллеги под руководством США», – не сомневается эксперт.

«Реализация этого проекта, – указывал Игорь Додон ещё до того, как был избран президентом, – может превратить Молдавию в «кровавый котел». «Поднимутся Приднестровье, Гагаузия, болгары и север Молдовы, где много русских. Сюда войдут румынские войска, а с другой стороны – украинские. В Приднестровье 200 тысяч российских граждан и российская армия. Для Европы это страшный сон. Война будет идти не просто в Украине, а прямо в Евросоюзе», – предупреждал политик, который теперь уже открыто заговорил об угрозе гражданской войны.

Мнение народа

Однако на пути реализации этих планов Запада есть одно главное препятствие – мнение народа Молдовы.

Порядка 60% жителей Молдавии в случае организации всенародного референдума проголосовали бы против вступления республики в НАТО, свидетельствуют данные социологического опроса Vox Populi, передает Sputnik Молдова.

Высокий уровень народной поддержки у президента Додона, это подтвердил даже опрос, проведенный американской компанией Lake Research Partners совместно с Институтом маркетинга и опросов (IMAS). Социологи подтвердили крайне нежелательную для западных «друзей Молдовы» тенденцию: число сторонников вступления молдавского государства в ЕАЭС растёт. За интеграцию страны в Евразийский экономический союз выступают 52% опрошенных, а в Европейский союз хотят 48% респондентов. Против вступления в ЕАЭС проголосовали бы 30% граждан, против интеграции в ЕС – 36.

Словом, идея ЕАЭС для молдаван становится более привлекательной, чем вступление в ЕС: это следствие того, что соглашение об ассоциации с Евросоюзом не принесло Молдове обещанных выгод, а вот разрыв отношений с Россией оказался губительным. На встрече в Сочи 10 октября президент России Владимир Путин признался, что высоко ценит усилия молдавского коллеги Игоря Додона по нормализации российско-молдавских отношений. «Мы высоко ценим Ваши усилия по нормализации российско-молдавских отношений, видим, что процесс идет непросто, но исходим из того, что в его положительном завершении заинтересованы как народ Молдавии, так и народ Российской Федерации», – сказал глава российского государства на переговорах с Додоном.

Однако сторонники вовлечения Молдавии в орбиту влияния Запада активизируют свои действия. Все обратили внимание на недавний визит в США самого богатого человека Молдовы, олигарха и медиамагната, главы Демократической партии (ДПМ) и фактического «владельца» нынешнего молдавского парламента, Влада Плахотнюка. Ему устроили «смотрины» в Конгрессе, Госдепартаменте и Совете национальной безопасности США. По мнению обозревателей, судя по всему, там решили готовить этого олигарха и хозяина ДПМ на роль «молдавского Порошенко».

Впрочем, в Европе дают и другую оценку ситуации. Не так давно влиятельный английский журнал «Экономист» опубликовал большую статью об обстановке в Молдове. В ней говорилось, что прежние прозападные политики в Молдове теряют доверие граждан, а западные дипломаты говорят, что Молдова – захваченное государство и «олигархическая диктатура». В статье говорилось, что партия Плахотнюка, получив на выборах менее 16% голосов, прямо или косвенно контролирует более половины депутатов парламента.

А как сообщили российские СМИ, Следственный комитет России заочно предъявил олигарху Владимиру Плахотнюку обвинение в убийствах. В суд было подано ходатайство о его заочном аресте. По информации газеты «Коммерсант», Плахотнюка обвиняют в создании преступной группы для подготовки покушения на своего политического оппонента Ренато Усатого в 2014 году.

«И мы без трусов, и румыны без трусов…»

Скоро в Молдове парламентские выборы, а потому сторонники «румынского выбора» переходят в наступление, опасаясь, что в ходе голосования они потеряют большинство в парламенте. Вернувшись из США, Плахотнюк немедленно пошёл в атаку на Игоря Додона и даже пообещал ему процедуру импичмента. Лидер молдавских демократов также заявил о своём намерении провести через парламент закон о запрете «иностранной пропаганды» в СМИ с целью «очистить медиапространство от манипуляций некоторых российских каналов».

Надо сказать, Плахотнюк и без парламента контролирует 75% медиапространства Молдавии. Однако его американские покровители, видимо, поставили ему условие полностью зачистить СМИ от «российского влияния» с тем, чтобы можно было, как на Украине, выдавать ложь за правду, а в нужный момент меньшинство, которое ведут за собой молдавские демократы, выдать за большинство. А затем и осуществить тот разрушительный план, о котором мы уже писали выше.

А ведь переход Молдавии под полный контроль НАТО и США означал бы завершение стратегического плана: образуется враждебная России дуга, начиная со стран Прибалтики на севере и, заканчивая Грузией и Молдавией на юге.

Как считает молдавский политолог, депутат ПСРМ Богдан Цырдя, власти, управляемые серым кардиналом Молдавии бизнесменом Владимиром Плахотнюком, «стремятся сделать страну колонией Запада».

Ранее парламент Молдовы принял документ, согласно которому румынские воинские подразделения могут войти в Молдавию тогда, когда в Бухаресте сочтут, что ситуация в РМ требует вмешательства. Например, в случае локального конфликта в Приднестровье или у его границ. Тогда в Молдавию могут без разрешения ввести не только солдат, но и военную технику. Страны уже объединили электросистемы, проложен газопровод из румынских Ясс в молдавские Унгены. Румынское правительство выделило Кишиневу 500 тыс. евро для того, чтобы этот трубопровод достиг Кишинева. Это альтернатива российскому газопроводу. Румынский газ уже подается в Молдавию, хотя ещё небольшим объемом. Согласно официальным данным, Румыния является основным торговым партнером Республики Молдова, объем торговли достиг почти 1 млрд долл. По данным Государственной регистрационной палаты, в РМ насчитывается 1778 компаний с румынским капиталом.

Глава Приднестровья Вадим Красносельский недавно отметил, что если в Молдавии пройдет референдум о присоединении этой страны к Румынии, Тирасполь будет уважать мнение молдавского народа. Однако, сказал он в интервью «Независимой газете», в этом случае Приднестровью с Молдавией будет не по пути. Категорически против такого выбора и Гагаузия – Автономное территориальное объединение в составе республики Молдова. Эта область, где большинство говорит на русском языке, ориентируется на сотрудничество с Россией, уже ранее объявила, что в этом случае поставит вопрос о своей независимости.

Не все гладко и в стане самих унионистов. Корреспондент «Комсомольской правды» побывал в одном из молдавских сел, где проголосовали за объединение с Румынией. Вот один из типичных ответов местных жителей (большинство из них, кстати, работает за границей, в том числе и в России) на вопрос о том, зачем им это нужно. «Не нужна нам унирея! – ответствовал он. – И мы без трусов, и румыны – без трусов! Нам и румынам делать, что ли, нечего?! Работать надо!».

Автор: Владимир Малышев

Источник: nstarikov.ru