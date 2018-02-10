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Иностранцы о штурме в/ч в Крыму : «Если бы штурм осуществляли США, ликвидировали бы всех, включая собаку»

08:59. 10 февраля 2018 Просмотров - 497 3 коммент. Опубликовал:

Перевод комментариев:

- «Это было очень профессионально. Американцы бы при штурме, точно убили всех».
Ray Barnes

- «Западные СМИ разочарованы. Они ожидали штурм по – американски, со стрельбой по всему вокруг, и кучей трупов. Журналисты надеялись отснять, как по обе стороны лилась бы славянская кровь, а все вышло иначе. США, такие лицемеры…. Сами все устроили, и сами же хотели насладится зрелищем убийства русских с обеих сторон».
Alex

- «Лично я вижу все это так: русские получили приказ обеспечить сдачу дезорганизованной воинской части и сделали это, как сделал бы любой уважающий себя личный состав. А что еще можно было бы сделать помимо этого? Массовое убийство в основном безоружных солдат и гражданских лиц? Зачем? Эти люди – профессионалы, а не дикари. Россияне наверняка предварительно выявили наилучшие точки входа, проанализировали возможные угрозы, передали украинской стороне информацию о том, что при отсутствии сопротивления никто не пострадает, а затем вошли, готовые нейтрализовать любого противника. Судя по видео, они остудили некоторых чрезмерно уверенные головы журналистов (и им еще повезло, что это были не американские штурмовики), произвели несколько выстрелов в воздух, чтобы разогнать гражданских и задержать военнослужащих в одном месте, а далее установили периметр. Я полагаю, стрелять и ранить некоторых украинских солдат им все – же пришлось, потому, что иногда это происходит в самый разгар, стабилизировавшейся ситуации. В эти моменты, обязательно находится тот, кто вдруг озаряется глупой идее нелепого сопротивления. Умственным затмением таких людей, как правило и обуславливаются жертвы. Приходится применять силу. По своему опыту знаю, что в экстремальном стрессе люди иногда реагируют очень странно. Но в данном случае, штурм был проведен мирно. Русские сработали, профессионально и без суеты. Ничего, кроме уважения».
CatManDo

- «А знаете, что самое смешное? Я читал, что позже, 80% из этих военнослужащих (с украинской стороны) остались в Крыму, и большинство из них присоединилось к российской армии. Но об этом наши СМИ, уже не напишут…»
Cube

- «Поверьте, если бы это была Америка, и штурм осуществляли американские бойцы, убиты были бы все, включая собаку…»
fight me gook

- «Американцы как всегда там, куда их не звали. Откуда в военной базе другой страны, подвергшейся штурму со стороны третьих сил, столько НАТОвских журналистов???»
Burg

- «Чертовы русские… Они буквально из наших рук вырвали давнюю мечту Америки о военно-морской базе в Севастополе. А между прочим, она могла бы полностью закрыть их флот, как пробка закрывает горлышко бутылки…»
Ray Ogoraeck

- «Я бывший американский военный, и с уверенностью могу сказать, что русские на видео ведут себя очень профессионально. Тем более это впечатляет, если учесть, что по большей части там регулярная армия, а не спецназ. Поэтому, и ситуация легко могла выйти из под контроля. Чистое уважение, к коллегам из российских ВС. Армия этой страны за последние годы, кардинально изменилась».
Thomas Mann

Руслан Хубиев

Источник: voicesevas.ru

Метки: новости / аналитика
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