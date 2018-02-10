Экспедиция “Вспомнить всё” (Познавательное ТВ, Алексей Кунгуров)

Алексей Кунгуров: Экспедиция “Вспомнить всё”. Предстоящие исследовательские поездки на Кавказ, в Крым, на Алтай в Горную Шорию и Ергаки весной и летом 2018.

Канал Алексея Кунгурова: https://www.youtube.com/user/Aleksey3…

Подробнее об экспедиции “Вспомнить всё”: https://planeta.ru/campaigns/vspomnitvse

История пишется по заказу власти, история меняется политиками, история переписывается учёными. Настоящая история многократно искажена и переделана. Каким было прошлое на самом деле – смотрите на нашем канале Познавательное ТВ https://www.youtube.com/user/poznavate…



Источник: www.youtube.com