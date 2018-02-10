Древние города на дне Аральского моря
22:17. 10 февраля 2018 Просмотров - 412 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Начну с комментария у chispa1707: в году 72-76 друг отца, механизатор-мелиоратор, работавший в Элликалинском районе Каракалпакии на освоении целинных земель (кажется под рисосеяние)вернувшись с вахты рассказывал: ” Бархан снимаем бульдозером, а там грядки! Выходит раньше люди жили и вода была! Пустыня, получается, надвигается.”
В то же примерно время капитан буксира, дальний родственник, переправлявший баржи из Муйнака в Аральск с удивлением отмечал, что на дне видны постройки – развалины домов и дувалов. Тогда уже проявилась проблема усыхания Арала и он отмечал, что значит, в прошлом море было ещё меньше.Недавно учёные нашли на высохшем дне мечеть.
Источник
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Оказывается, есть и подкрепленные археологами примеры наличия древних строений на бывшем дне Аральского моря:
Арал-асар
Хронология пересыхания Аральского моря
Арал-асар – городище или же поселение XIV века. Обнаружено на дне высохшего участка Аральского моря.
Западнее поселения обнаружены остатки рисовых полей. Поселение датировано по обнаруженным монетам золотоордынского периода.
В 2001 г. недалеко от уже обсохшего острова Барсакельмес объединенная археологическая экспедиция Института археологии им. А. Маргулана и Кызылординского государственного университета им. Коркыт-Ата под руководством кандидата исторических наук Т. Мамиева обследовала большой, хорошо сохранившийся мавзолей и другие фрагменты древнего высокоразвитого поселения, обнаруженные жителями приаральского поселка Каратерень. Находка располагалась в районе глубин 18 – 20 м бывшего моря и была сенсационной.
Затем, в 2004 г. археологической экспедицией Кызылординского государственного университета имени Коркыт-Ата под руководством профессора А. Айдосова был обследован второй мавзолей.
Находки были отнесены учеными предварительно к периоду XII – XV веков.
Находка находится в 63 километрах, на север, от поселка Каратерень и удалено на 370 километров от Кызылорды. Поселок Каратерен, не так давно стоял на берегу Аральского моря, теперь же отстоит от него на 120 километров.
По данным ученых, городище, условно названное Арал-Асар, занимает площадь 6 гектаров. Строительные конструкции города сегодня практически не различимы, они размыты и сглажены водами Арала. Зато археологи в огромном количестве обнаружили хозяйственные предметы: мельничные жернова, керамические сосуды и их обломки, фрагменты железных и бронзовых изделий.
Найдено 14 жерновов и расположенных рядом помещений для хранения муки – хумданов. Видимо, было развито мукомольное производство.
Был здесь оросительный канал шириной 2 – 2,5 метра, проходящий через городище, свидетельствует о развитой ирригационной системе и о том, что жители протянули воду сюда, видимо из протоков древних русел Амударьи или Сырдарьи за многие десятки километров.
Примерные координаты: 46′ 02′ северной широты; 60’25′ восточной долготы.
Ствол дерева на высохшем дне Аральского моря. Следовательно, море очень молодое, образованное катастрофическими процессами, и которое исчезло (пересохло) не по причине хозяйственной деятельности человека.
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19 – 20 июня 1990 г. была проведена аэрофотосъемка при уровне Большого моря около 38 м абс., то есть после снижения уровня на 15 м. На снимках, выполненных в масштабе 251 м в 1 см, неожиданно обнаружились сотни гигантских фигур, просвечивающих сквозь мелкую воду и лежащих на обсохших участках морского дна. Разнообразные фигуры состояли из одиночных или нескольких параллельных линий необычной формы. Необычность была в слишком правильном, не случайном виде многих из них. И этот вид наводил на мысль об их искусственном происхождении. Поэтому фигурам было дано название «Следы неизвестной деятельности на дне Аральского моря» или просто «Аральские Следы». На снимках они покрывают площадь около 500 км2, но, похоже, продолжаются и за пределами аэрофотосъемки. До начала падения уровня моря фигуры находились на глубинах 10 – 15 м, и с поверхности моря не были видны.
У разных фигур линии имеют протяженность от 100 – 200 м до 6 – 8 км, а их ширина, строго постоянная в пределах каждой фигуры, изменяется от 2 до 100 м. Некоторые фигуры могут содержать до нескольких десятков параллельных линий, напоминающих росчерк гребенки длиной до 1 – 2 км.
Под водой линии имеют вид черных полос с узкими светлыми окантовками, похожими на отвалы грунта земляных каналов, а обсыхая на берегу, становятся белесыми, малоконтрастными. Черный цвет линий на некотором их протяжении при выходе на осушенный берег свидетельствует о вогнутом их рельефе, подобном сечению каналов, и о наполненности водой. По косвенным признакам на снимках и измерениям двух фигур на местности было установлено, что линии фигур являются бороздами с первоначальной глубиной до 0,4 – 0,5 м, образованными в песчано-илистом грунте морского дна. Светлые пятна на поверхности воды – солнечные блики. Проступающие на их фоне черные линии – выпуклые части борозд в виде отвалов грунта возвышающиеся над поверхностью воды.
Возраст борозд, если его предположительно оценивать на снимках по степени оплывания их контуров и с учетом относительно малой скорости накопления донных органических осадков, может быть ориентировочно определен в пределах до нескольких сотен лет. А картины взаимного пересечения борозд (последовательно до четырех раз) говорят о случаях последовательного их образования (проведения) в разное время поверх ранее созданных.
Источники
[Spoiler (click to open)]http://www.silkadv.com/en/content/aral-asar-gorodishche
https://fishki.net/2153325-aralyskoe-more—katastrofa-ili-ciklichnosty.html
http://dostoyanieplaneti.ru/4602-ral-sar
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Официальное объяснение ученых: море уходит уже не в первый раз. Но у меня другая версия.
На старых картах Каспийское море выглядит иначе, чем сейчас. Огромное количество городов располагалось там, где сейчас пустыня.
Скорее всего совсем недавно произошло вот это событие:
Изменилось очертание берегов Каспия. С востока оно отступило и продвинулось на юг. Но огромная масса воды осталась там, где сейчас пересыхает Аральское море. Т.е. все найденные строения на дне Аральского моря – это были города и селения в дельтах рек, втекающих в древний Каспий.
Существует вот такое наложение карт:
Западная часть границы древнего Каспия и настоящего примерно совпадают. Совпадает дельта Волги. А вот восточное очертание древнего Каспия выходит далеко за пределы Аральского моря. Это было, возможно, единым водоемом. Как тогда могли находиться поселения земледельцев – непонятно. Возможно, такое наложение неправильное. Не в масштабе. Либо действительно, уровень Аральского моря колеблется. И люди перебирались, селились вслед за уходящим морем.
Еще один вариант – что это очень древняя карта с гораздо более древними очертаниями Каспия.
Источники:
[Spoiler (click to open)]https://gilliotinus.livejournal.com/182063.html
https://gilliotinus.livejournal.com/182306.html
Здесь Аральское море другое. Хотя Каспий уже в современном виде.
Кликабельно. 1723 Иоахим Оттенс. В центре карты изображен компас, следовательно север по карте слева. Каспий тоже иной. Но он отличается и от настоящих очертаний и от карт 16в.
Не исключаю, что причин, приводящих к изменению очертаний морей этого региона было несколько. Все в разной степени катастрофичности и продолжительности по времени.
Еще одно предположение, что карты 16в., где Каспий имеет овальную форму (вытянут с запада на восток), а не с севера на юг, как сейчас – это неправильное расположение Каспия на картах. Составители перерисовывали из разных источников и не обратили внимание на расположение севера:
Здесь север все там же, слева. И эту карту, возможно, переносили позже как видели.
Тогда по этому предположению получается, что Аральского моря раньше (недавно) не было вообще. Поселения и находки, найденные на его дне – это остатки древних городов, которые во множестве изображены на этих картах. А городов, действительно было множество.
Про некоторые из городов и крепостей этого региона у меня было несколько статей:
Крепости древнего Хорезма
Руины древнего города Мерв
Допотопная Маргиана
Однозначного мнения на счет формы и географии древнего Каспия исходя из этой новой информации о древних городах на бывшем дне Аральского моря у меня пока не сложилось. Может быть, кто-то поделится в комментариях своими мыслями?
Еще один факт, что в этом ранее цветущем регионе (ну не могли люди настроить в пустыне столько городов) произошло что-то катастрофично, говорят не только пустыни, пески, но уровень засоленности почв и грунта:
Есть несколько мнений. Официальное: это дно древнего моря. Другое, альтернативное мнение, что это отложились соли стоявшей в этих местах водах потопа. Но имеется множество низменностей, долин, где такой картины не наблюдается. Хотя там тоже должна стоять вода.
Мое мнение, что этот факт связан с выходом соленых и минеральных масс подземной воды. И именно в этих местах в большом количестве. Про подземные океаны я упоминал здесь. Как видно на картах – засоленные почвы и грунты есть даже на севере. Думаю и это связано именно с мощными выходами соленых и минеральных глубинных вод на поверхность (с подземных озер, морей). Не исключено, что именно они подпитывали и поддерживали уровень Аральского моря, а не реки Сырдарья и Амударья.
Источник: sibved.livejournal.com