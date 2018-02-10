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Цель молдавской власти – ликвидация государственности Молдовы

19:37. 10 февраля 2018 Просмотров - 74 Нет комментариев Опубликовал:

Источник: actualitati.md

Правящая власть всеми силами пытается испортить отношения с главным восточным партнером – Россией, ради того, чтобы больше не возникало помех для их истинной цели – ликвидации государственности Республики Молдова. Такое мнение в эксклюзивном интервью для программы «Полюс» высказал политический и общественный деятель Российской федерации Николай Стариков.

«Для меня совершенно очевидно, что определенные политические силы сознательно, постоянно пытаются ухудшить отношения между Молдовой и Россией. Эти силы, на мой взгляд, ставят перед собой цель о ликвидации молдавской государственности, потому что только этим можно объяснить настойчивое желание испортить отношения со своим восточным соседом, и, что самое главное – рынком сбыта замечательной молдавской продукции», — отмечает политический эксперт.

Вместе с тем, Николай Стариков выразил надежду на то, что после парламентских выборов в Молдове, запланированных на ноябрь 2018 года, изменится как власть в Молдове, так и существенно улучшатся отношения с Российской Федерацией.

«Я очень надеюсь, что молдавские патриоты на грядущих парламентских выборах подвинут этих недальновидных господ из молдавского парламента, уберут их из правительства и после этого отношения между Москвой и Кишиневом наконец-то станут такими, какими они должны быть – теплыми дружественными и постоянно улучшающимися», — отметил Николай Стариков.

Источник: nstarikov.ru

Метки: чит.клуб
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