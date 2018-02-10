Борьба за память
17:06. 10 февраля 2018 Просмотров - 71 Один комментарий Опубликовал: brahman
В продолжение истории https://colonelcassad.livejournal.com/3919144.html о добыче останков советских солдат вместе с песком и попыток построить шоссе прямо через захоронение погибших красноармейцев.
С одной стороны, местным активистам удалось добиться успех и шоссе, которое должно было пройти по захоронениям, перенесли.
Наконец-то, свершилось! Подписаны новые учётные карточки воинского захоронения "2км Петербургское шоссе" с точным указанием границ захоронения и координат поворотных точек.
Мы ПОБЕДИЛИ! 4 месяца борьбы!!!
Часто в холоде, часто без сна, под угрозами – и по лицу схлопотать, и быть уволенным с работы, и остаться без машины…Всё было…. Вранье со стороны чиновников всех мастей и пород, клевета, обвинения в подбрасывании костей на место захоронения, издевательские смешки, улыбки и комментарии за спиной… Иногда казалось, что всё….Руки опускались и не было больше сил. Но, было то единственное, что отличало нас от Сил Зла, то, что придавало
всем нам дополнительные силы и волю к победе – ПАМЯТЬ о погибших, умерших от ран, холода, голода, невыносимой боли… Память об их матерях, отцах, детях, жёнах, невестах, и просто любимых…наших Защитников. Защитников Ленинграда. Нельзя было их предать, и мы их НЕ ПРЕДАЛИ! Спасибо всем!
https://vk.com/mginskiy_memorial?w=wall-149814986_2962%2Fall – по ссылке есть также сюжет НТВ на эту тему
На зам.главы администрации грозят завести уголовное дело.
С карьером по добыче песка дело зависло до весны.
Во время Великой Отечественной войны наш край потерял убитыми и пропавшими без вести около 165 тысяч человек. Места гибели многих солдат до сих пор не известны. Год за годом поисковики снаряжают экспедиции в территории, где проходили Ленинградский, Белорусский, Сталинградский фронты. Но бывает, их работу осложняет то, что на месте воинских захоронений ведется активная хозяйственная деятельность, строятся дороги, добывается песок. Например, так происходит сейчас в Ленинградской области, где во время войны воевал 1246-й стрелковый полк 374-й дивизии, сформированный в Красноярском крае.
– Боец похоронен в гробу, вот можно видеть кромку, – на видео поисковик из отряда «Ингрия» показывает свою находку. На глубине человеческого роста виден коричневый от возраста скелет со сложенными на груди руками, из всего обмундирования сохранились ботинки, которые в этой ситуации смотрятся особенно жутко. – Рядом с ним еще один боец – вот часть груди и правая рука.
Поисковики ведут работы на территории 50-го квартала Мгинского лесничества Кировского района Ленинградской области. Сейчас здесь тихо, а в Великую Отечественную проходила линия Волховского фронта. На территории находится официальное полковое захоронение, которое есть на архивных картах. В июне прошлого года оно внезапно оказалось в границах карьера по добыче песка. Тогда же разгорелся конфликт между недропользователями и общественниками.
– Нашли мы кладбище случайно, хоть и знали, что оно расположено примерно в этом районе, – рассказывает поисковик из отряда «Ингрия» Тимофей Чернобылов. – С товарищем вели разведку с щупами и лопатами, шли по карьеру в его северо-западной части. После того как обнаружили провал, начали копать. Обнаружили скелет, часть гроба. Потом останки еще семерых бойцов.
Ребята отмечают: такие находки свидетельствуют, что это было обустроенное захоронение. И то, что бойцы лежат в гробах, говорит о высоком звании умерших. Могилы поисковики закопали и установили памятный знак – стелу со звездой. Но добывающую песок компанию это не остановило.
Вопрос, почему нанесенное на карты, известное историкам воинское кладбище оказалось в центре хозяйственной деятельности, пока остается без ответа.
1246-й стрелковый полк входил в состав знаменитой 374-й стрелковой дивизии, участвовал в кровопролитной Мгинской операции в июле – августе 1943 года. Захоронения на этом кладбище, по мнению питерских поисковиков, проводились с августа по октябрь 1943 года.
– Известно ли было местным чиновникам об этом захоронении? – размышляет Тимофей. – Деревянные пирамидки сгнили, могилы осели, все поросло лесом с той поры. Но документы на него есть, и, скорее всего, местная районная власть о нем знала. Где-то в администрации есть схемы и карты захоронений, военных кладбищ в данном районе. Но, видимо, решили, что бизнес важнее сохранения памяти о тех, кто погиб за Родину. Этот поисковый отряд хорошо известен в Ленобласти. Недавно ему удалось остановить строительство дороги на Экспофорум, которая должна была пройти по территории другого воинского захоронения. Теперь новое противостояние.
Коммерческая организация, занимающаяся добычей песка, – чуть ли не градообразующее предприятие одной из деревень области. В компании говорят: из-за скандала люди сидят без работы, не будет предприятия – исчезнет населенный пункт. К тому же, если закрыть карьер, всех ждет резкое увеличение стоимости жилья в Ленобласти. А у поисковиков, мол, свой интерес. Они вообще кости подбросили, хотят на этом деньги заработать (!). Поисковики на такие абсурдные заявления не реагируют. Но бьют тревогу: жители области все чаще стали находить на клумбах и даже в детских песочницах кости человеческих скелетов, боевые медали. Понятно, что попадают они туда вместе с песком, который привозят с карьера.
Общественники требуют признать эти земли мемориальной зоной, утвердить ее границы.
– Документы по обнаруженному полковому кладбищу мы подали в районный военкомат в конце декабря: фото, акты обнаружения с координатами GPS, копию боевого донесения 1943 года, где указано число захороненных здесь. По данным на август 1943 года, это 80 человек, по другим спискам до конца 1943 года – более 230 человек, – рассказывает Тимофей. – Согласно закону «Об увековечении памяти погибших при защите Отечества» старые неизвестные и вновь выявленные воинские захоронения ставятся на учет, территория облагораживается и обустраивается, на месте захоронения устанавливаются памятники.
На следующей неделе истечет месяц со времени подачи документов, ответа пока нет. Когда история получила широкую огласку, губернатор Ленинградской области наложил ограничения на разработку карьера. Но добыча песка продолжалась до конца декабря. Сейчас там тихо. Не потому, что бизнесмены наконец-то осознали, где копают. Пока работе мешает морозная погода.
374-ю дивизию сформировали в Красноярском крае. Сразу направили на Волховский фронт, где ангарских охотников, енисейских рыбаков, золотоискателей из Удерея, рабочих, крестьян ждали несколько адовых лет – жуткие бои в болотах. О том, что творилось на этих землях, можно узнать из архивных документов. Есть донесения, что начальник 1246-го полка не подавал сведения об убитых и пропавших без вести. Погибших хоронили в землянках и блиндажах, причем могилы были «оформлены недостаточно». К 1943 году состав 1246-го стрелкового полка сменился процентов на 90. То есть можно предположить, что в этих землях осталось лежать немало красноярцев.
Поверхностный анализ обобщенного банка данных «Мемориал» выдал нам сразу два имени – лейтенант Чанчиков Федор Федорович, 1920 года рождения, из села Игуль Даурского района края (похоронен здесь); рядовой Рожнев Иосиф Сидорович, 1909 года рождения, из Удерейского района края (пропал без вести).
Карты военных захоронений, размещенные в ОБД «Мемориал», однозначно показывают схему расположения кладбищ 1246-го стрелкового полка и захоронений всей 374-й дивизии. Все эти документы – в открытом доступе. Так что чиновники Ленобласти не могли об этом не знать.
Депутат Государственной думы от Красноярского края Виктор Зубарев сделал запрос губернатору Ленинградской области с просьбой разобраться в ситуации и принять меры к сохранению памяти погибших. Так что у этой истории будет продолжение. «НКК» будет следить за развитием ситуации.
Пока питерские поисковики не смогли опознать ни одного из найденных бойцов. Но важно главное: эти солдаты достойны уважения, памяти и покоя. Как бы это ни нарушало интересы тех, кто хочет заработать денег.
http://gnkk.ru/articles/dengi-vazhnee-chesti/ – цинк
При этом, определенные работы в карьере на конец января-начале февраля велись https://vk.com/mginskiy_memorial?w=wall-149814986_2987%2Fall
Так что эта история еще не закончена, но надеюсь она разрешиться в пользу поисковиков, которые делом доказывают, что за сохранение памяти надо бороться.
Всем кто информационно поддержал эту борьбу, спасибо.
Источник: colonelcassad.livejournal.com
loading...
Это самое важное дело для для будущего процветания Родины – почитание могил воинов,защищавших родную землю и всех предков, трудившихся для её процветания.