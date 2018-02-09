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Уязвимость “мужской хромосомы”

22:19. 9 февраля 2018 Просмотров - 251 Нет комментариев Опубликовал:

 

Известно, что наличие Y-хромосомы определяет пол будущего ребенка. Именно на этой хромосоме располагается ген SRY, который принимает участие в развитии организма по мужскому типу. Передается хромосома от отца к сыну. Удивительно, что Y-хромосома несет на себе очень мало других генов. Как отмечают специалисты из Кентского университета (Великобритания), без нее и вовсе можно обойтись: живут же как-то женщины с двумя X-хромосомами.

 

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Генетик Даррен Гриффин (Darren Griffin) и молекулярный биолог Питер Эллис (Peter Ellis) пришли к выводу, что при сохранении текущих темпов дегенерации Y-хромосома может полностью исчезнуть через 4,6 миллиона лет, что не так уж и долго на фоне 3,5 миллиарда лет существования жизни на Земле.

Ученые отмечают, что за миллионы лет своего существования Y-хромосома сильно изменилась. Около 166 миллионов лет назад древняя «прото-Y-хромосома» была сопоставима по размеру и количеству генов с Х-хромосомой. Однако постепенно гены в Y-хромосоме повреждались.

Главный недостаток Y-хромосомы — ее существование в организме в единственном экземпляре, в то время как остальные хромосомы представлены в человеческом организме парами. Это делает «мужскую» хромосому весьма уязвимойY-хромосома не способна обмениваться генетическим материалом (процесс рекомбинации) и таким образом устранять накапливающиеся мутации. В итоге хромосома со временем деградирует.

В то же время не все так плохо, как может показаться. Недавние исследования показали, что существуют защищающие Y-хромосому механизмы. Научное сообщество Великобритании пока не пришло к окончательному ответу на вопрос, исчезнет ли Y-хромосома совершенно, но авторы исследования отмечают, что ее потеря не обязательно приведет к исчезновению мужчин. Не исключено, что отвечающий за пол ребенка ген SRY просто переместится в другую хромосому. Впрочем, в этом случае история с деградацией хромосомы из-за недостатка рекомбинации может снова повториться. Тем не менее в ближайшие 4,6 миллиона мужчинам не о чем беспокоиться.

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http://www.vokrugsveta.ru/news/285300/

Метки: X-хромосомы, Y-хромосомы, ген SRY, генетика, наука
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