Учебник для 2 класса: «добрый стаканчик холодного пива»
Некоторое время назад я попросил уважаемых читателей присылать информацию о тех учебниках, которые, мягко говоря, учат наших детей не тому и не так.
Илья Л. прислал фото страниц учебника «Литературное чтение» (часть 1) для детей 2 класса.
В сказке Джанни Родари о Чиполино со страницы 154 пёс Мастино… упорно хочет пива. «Добрый стаканчик холодного пива».
Напоминаю, это – учебник для чтения для 2-го класса. Может заменить все же пиво на сок, лимонад или воду? Которые более уместны в книге для малышей?!
Складывается впечатление, что авторы данного учебного пособия составляли его исключительно жарким летом. И только поэтому пропустили в тексте для малышей прямую рекламу алкоголя и «добрый стаканчик холодного пива».
А вот и авторы учебника «Литературное чтение», выпущенного 100 тыс. тиражом:
Бунеев Рустэм Николаевич
http://school2100.com/school2100/coordinators/buneev/
Доктор педагогических наук, профессор, член-корреспондент АПСН, лауреат премии Правительства РФ в области образования за 2008 год. Президент Образовательной системы «Школа 2100». Один из разработчиков концептуальных основ образовательной системы нового поколения. Автор серии учебников по русскому языку, литературному чтению и литературе.
Бунеева Екатерина Валерьевна
http://school2100.com/school2100/coordinators/buneeva/
Доктор педагогических наук, доцент, лауреат премии Правительства РФ в области образования за 2008 год. Автор (в соавторстве) учебников непрерывного курса русского языка для дошкольников, начальной, основной и старшей школы, учебников непрерывного курса литературного чтения и литературы для начальной, основной и старшей школы, координатор гуманитарного направления в Образовательной системе «Школа 2100».
А все вместе это: http://school2100.com/school2100/about/pedagogika.php
Образовательная система «Школа 2100» – первый и единственный в России и странах СНГ современный опыт создания целостной образовательной модели, последовательно предлагающей системное и непрерывное обучение детей от младшего дошкольного возраста до окончания старшей школы.
Главная задача Образовательной системы «Школа 2100», которая уже более 20 лет с успехом решается в школах, работающих по её материалам, – помочь детям вырасти самостоятельными, успешными и уверенными в своих силах личностями, способными занять достойное место в жизни, умеющими постоянно самосовершенствоваться и быть ответственными за себя и своих близких.
Обучение в рамках Образовательной системы представляет собой целостный и преемственный процесс, опирающийся на единую методическую и психологическую базу и максимально учитывающий возрастные особенности учащихся. Технологии, предлагаемые Образовательной системой «Школа 2100», позволяют устранить перегрузки и стрессы школьников, как правило, сопровождающие процесс обучения. Таким образом, сохраняется здоровье детей и подростков, а сам процесс обучения становится максимально комфортным и эффективным.
Один вопрос только к авторам Образовательной системы «Школа 2100» и Министерству образования Российской Федерации:
А без рекламы пива «помочь детям вырасти самостоятельными, успешными и уверенными в своих силах личностями, способными занять достойное место в жизни» никак не получится?
Источник: nstarikov.ru
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Пошел по ссылкам… Синагога какая-то.
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А что, предполагались альтернативы?
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Эту статью можно рассматривать как дополнение к материалу по соседству. Очень дополняют друг-друга. Статья называется – “Копирование западной модели образования губительно для России”.
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- Страна дураков…
м/ф “Чиполлино”
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Брахману. Вы выставляете статьи об образовани и это правильно. Но как вы сами ведёте себя на сайте как администратор?
Вы же нарушаете принципы образования. Вы два раза меня ограничивали на сутки за якобы оскорбления оппонента. Последний раз за слово пархатый. А что же обозначает слово пархатый? Или например сейчас есть такие слова как голубой и т.д.. Согласно образования эти слова не являются оскорблениями, если не указаны оскорбительные слова прилагающие.
Если УРОД это главный у рода и это положительное слово, то ваши фантазии об оскорблении это ваши фантазии и к образованности не имеет отношение. Каждое слово имеет образ, поэтому употребление слов и есть образование. Вы, участвуя в принятии искажения образа слова, не можете себя отнести к образованным. Прошу в следующий раз так и пояснять с вашей стороны, что ввиду своей не образованности я принял решения лишить вас высказываться.
Но дело не во мне. Вы с одной стороны вроде бы помещаете статьи в защиту образования, так будьте последовательны и в своей деятельности. На самом же деле вы поддерживаете атаку на образность слов. Один из примеров: как то пытался написать слово “глисты”, вы же его заменили звёздочками, скажите, а в природе вы можете глистов заменить звёздочками, а ещё лучше витаминами?