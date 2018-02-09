Учебник для 2 класса: «добрый стаканчик холодного пива»

Некоторое время назад я попросил уважаемых читателей присылать информацию о тех учебниках, которые, мягко говоря, учат наших детей не тому и не так.

Илья Л. прислал фото страниц учебника «Литературное чтение» (часть 1) для детей 2 класса.

В сказке Джанни Родари о Чиполино со страницы 154 пёс Мастино… упорно хочет пива. «Добрый стаканчик холодного пива».

Напоминаю, это – учебник для чтения для 2-го класса. Может заменить все же пиво на сок, лимонад или воду? Которые более уместны в книге для малышей?!

Складывается впечатление, что авторы данного учебного пособия составляли его исключительно жарким летом. И только поэтому пропустили в тексте для малышей прямую рекламу алкоголя и «добрый стаканчик холодного пива».

А вот и авторы учебника «Литературное чтение», выпущенного 100 тыс. тиражом:

Бунеев Рустэм Николаевич

http://school2100.com/school2100/coordinators/buneev/

Доктор педагогических наук, профессор, член-корреспондент АПСН, лауреат премии Правительства РФ в области образования за 2008 год. Президент Образовательной системы «Школа 2100». Один из разработчиков концептуальных основ образовательной системы нового поколения. Автор серии учебников по русскому языку, литературному чтению и литературе.

Бунеева Екатерина Валерьевна

http://school2100.com/school2100/coordinators/buneeva/

Доктор педагогических наук, доцент, лауреат премии Правительства РФ в области образования за 2008 год. Автор (в соавторстве) учебников непрерывного курса русского языка для дошкольников, начальной, основной и старшей школы, учебников непрерывного курса литературного чтения и литературы для начальной, основной и старшей школы, координатор гуманитарного направления в Образовательной системе «Школа 2100».

А все вместе это: http://school2100.com/school2100/about/pedagogika.php

Образовательная система «Школа 2100» – первый и единственный в России и странах СНГ современный опыт создания целостной образовательной модели, последовательно предлагающей системное и непрерывное обучение детей от младшего дошкольного возраста до окончания старшей школы. Главная задача Образовательной системы «Школа 2100», которая уже более 20 лет с успехом решается в школах, работающих по её материалам, – помочь детям вырасти самостоятельными, успешными и уверенными в своих силах личностями, способными занять достойное место в жизни, умеющими постоянно самосовершенствоваться и быть ответственными за себя и своих близких. Обучение в рамках Образовательной системы представляет собой целостный и преемственный процесс, опирающийся на единую методическую и психологическую базу и максимально учитывающий возрастные особенности учащихся. Технологии, предлагаемые Образовательной системой «Школа 2100», позволяют устранить перегрузки и стрессы школьников, как правило, сопровождающие процесс обучения. Таким образом, сохраняется здоровье детей и подростков, а сам процесс обучения становится максимально комфортным и эффективным.

Один вопрос только к авторам Образовательной системы «Школа 2100» и Министерству образования Российской Федерации:

А без рекламы пива «помочь детям вырасти самостоятельными, успешными и уверенными в своих силах личностями, способными занять достойное место в жизни» никак не получится?

Источник: nstarikov.ru