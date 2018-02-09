Тёмная сторона Земли

кто и почему остановил космическую экспансию человечества

Есть две версии одного важного события.

1. Американцы побывали на Луне. 2. Американцев на Луне не было.

Вторая версия считается конспирологической или криптоисторической. Однако, если вдуматься, то и в первой версии конспирологии и криптоистории ничуть не меньше.

Предположим, что американские космонавты действительно побывали на Луне в 1969-1972. Возможно не совсем так, как гласит официальная победная хроника, описывающая шесть удачных посадок на Луне. Возможно, их было не шесть, а меньше. И не всегда на лунную поверхность отправлялся пилотируемый возвращаемый лунный модуль с людьми. Вместо него мог использоваться лёгкий беспилотный аппарат. Это позволяло избежать огромного количества рисков, но требовало павильонной имитации высадки и возвращения астронавтов. Что зафиксировано на некоторых постановочных фото «высадки на Луну», где нет звездного неба, объекты отбрасывают по несколько теней от искусственного освещения, да и цвет грунта не соответствует некоторым снимкам, сделанным в цвете китайским спускаемым аппаратом «Чанъэ-3» в 2013. Но, поверим, что человек (в американской его версии) на Луне побывал…

В те уже далекие времена почти все интеллектуалы были сторонниками линейного научно-технического прогресса (НТП), постоянного поступательного движения науки и техники, развития всех элементов производительных сил, что идет на пользу всему человечеству и ведет всё человечество ко всё новым высотам. И, вслед за первым полетом человека в космос и лунными экспедициями, ожидалось, что следующим будет Марс, в 1980 примерно году. (Ваш покорный слуга был в 1969 маленький, но удаленький, и тоже так считал, и даже готовился к этому). И пока будет происходить терраформирование Марса, человечество освоит Пояс астероидов с его минеральными ресурсами. А к 2000 году человечество уже разольется по всей Солнечной системе. «На пыльных тропинках далеких планет останутся наши следы», - эта песня казалась мне слишком скромной. Какие там “следы”, будем скакать на марсопрыгах, идеально подходящих для марсианской силы тяжести, что меньше нашей примерно в 3 раза...

Собственно следствиями этой концепции НТП было снижение градуса идеологического противостояния между социалистическим миром, возглавляемым СССР, и Западом; по крайней мере со стороны советской элиты. (Что, кстати, привело к окончательному разрыву Китая с СССР; и, вскоре, к использованию Америкой народного маоистского Китая как орудия против СССР). Советской элитой было признано, что идеологические различия между двумя "общественными системами" не мешают им совместно развивать технологии, сотрудничать в освоении космического пространства, вместе решать мировые проблемы на базе «общечеловеческих ценностей», то есть представлять собой части одной и той же человеческой цивилизации. Тут же у этого концепта появились идеологические подпорки в идеи "мирного сосуществования двух систем", "разрядки международной напряженности", а также теории конвергенции двух систем – она официально не была признана советской элитой, но де факто исповедовалась ею. Ведь если работать вскоре будут овеществленные знания, а за человеком останется только функция наблюдения за производственными процессами; и производиться будет несметное количество всякой всячины, так что каждый будет «получать по потребностям» - то какая уж разница, кому будут принадлежать средства производства, капиталисту или народу.

Забыли, конечно, любители конвергенции, что овеществлению знаний предшествует накопление капитала. Реальность мало соответствовала концепту, превращая его в симулякр.

Только что закончилась неоколониальная война США в Индокитае, которую те вели с предельной жестокостью - она унесла 3 миллиона жизней. В Латинской Америке проамериканские хунты (от Гватемалы до Чили) убивали каждый год тысячи патриотов, которые хотели прекратить беззастенчивое разграбление местных ресурсов со стороны иностранного капитала, ограничить власть латифундистов, плантаторов и прочих компрадоров. В Африке прошла череда прозападных переворотов, и наемники ЦРУ вели беспощадную диверсионную войну против немногих режимов, которые ещё оставались социалистическими; в Анголе и Мозамбике она унесет до 1,5 миллиона жизней. В целом, неоколониальная эксплуатация ресурсов Третьего мира западными корпорациями только усиливалась. Тем не менее, общий настрой советской элиты стал уступчивым, конформистским, прозападным, если угодно мещански-обывательским. Советская экономика утратила противозатратные механизмы сталинской эффективной модели. В ней стал господствовать вал, нарастали балансовые перекосы из-за привилегии, дарованной этническим окраинам: меньше производить и больше потреблять. Уже шла в советской экономике и своего рода конвергенция - в виде расширения бюрократического рынка и черного рынка; многократно усилилась экономическая зависимость от Запада.

По сути, советская элита приняла западную концепцию мировой истории, которая представляла собой благостную историю экспансии западного капитала. Приняла всю его мифологию, облаченную в либеральные словеса, представляющую западный капитализм вершиной развития, к которому надо как-то подсоединиться более отсталым странам и народам. Перестала замечать, что Запад уже 500 лет живет по придуманным им правилам социального, культурного и биологического расизма, созданным им для беспощадной эксплуатации и разграбления мировой периферии (вполне испытанном западными верхушками на своем собственном простонародье еще в «длинном 16 веке»).

Идейной экспансии Запада в СССР уже не противостояло ничего серьезного – кроме ритуального бормотания околомарксистских мантр. Даже в фильмах и книгах советские люди не имели права убивать американских агрессоров. К примеру, у нас не было снято ни одного фильма про долгую вьетнамскую войну, который бы представлял нашу точку зрения; где наш собственный рембо, скажем, из морского спецназа, устраивал бы известную катастрофу авианосцу “Форрестол”. Я любил читать на морскую тематику, но когда брал, к примеру, книгу про подводные атомоходы, то советский автор рассказывал и показывал мне устройство американских, а не наших АПЛ, и рассказывал о жизни американских подводников, а не советских. То же касалось и авиации, и практически любой отрасли техники. Если я обращался к исторической прозе, то у них – рыцари, пираты, Дикий Запад, приключения - всё круто, всего густо. А у нас почти пусто, на 90% молчащая история, «тюрьма народов» и прочее «угнетение»; практически ничего нет даже о том, как русские покоряли пространство и создавали самую большую страну в мире. Лишь где-то на пыльных полках находились книги, изданные в сталинские 40-е/50-е, вроде моей любимой «Истории великих русских географических открытий» 1950-го года издания автора А. Ефимова… Так нас приучали любить и уважать Запад, и не знать, не любить и не уважать свою страну.

За 70-е годы советская элита отказалась от своего собственного пути, всё более рассматривая себе в роли вассалов Запада и примеряя одежды компрадоров. Отвернувшись от Сталина, точнее от начавшегося в его время синтеза социализма и русской традиции, советская элита вернулась к Троцкому - левая фраза и обслуживание западного капитала дешевым сырьем. Она захотела жить и думать по правилам, придуманным Западом для компрадорских верхушек стран эксплуатируемой им периферии – обогащаться, отделяться все дальше от рядового «совка», переводить свои политические властные активы в финансовые и укрывать их на Западе, создавая там уютные гнезда для своего потомства. А большинство советских интеллектуалов просто отвергли социализм и стали в информационно-идеологическом плане работать на Запад, от академика Сахарова до братьев Стругацких.

Идеология западного расизма и исключительности была затушевана словесами философии модерна, задрапирована белыми одеждами либерализма, которыми удовольствовалась наша гуманитарная интеллигенция - вообще-то от самого своего появления в середине 19 века не умевшая различать форму и содержание. «Общечеловеческие ценности» еще вспоминались, но подразумевалось всегда одно и тоже, Запад - это гегемон, который несет свет всему остальному миру, и тот, кто не хочет принять этот свет, должен быть закошмарен и, в конечном счете, уничтожен.

Но как раз к середине 1970-х западные концептологи, оформляя мысли хозяев капиталистической мир-экономики (КМЭ), стали отказываться от идеи линейного общемирового НТП, что включало отказ от быстрого освоения космоса всем человечеством. А началось это, по крайней мере в явном виде, с доклада группы ученых во главе с Д. Медоузом под названием «Пределы роста», представленного одной из важных организации мировой капиталистической закулисы, "Римскому клубу", в 1972. Внешне доклад постулировал необходимость ограничения экономического и демографического роста человечества, ввиду нарастающей нехватки ресурсов планеты. Но, по сути, он требовал ограничения роста для незападного мира. Ведь именно Не-Запад более всего нуждался в развитии производительных сил, чтобы скомпенсировать тот колоссальный разрыв, который возник между ним и Западом за последние 500 лет. То есть, Запад предлагал Не-Западу согласиться сохранить на веки вечные то колоссальное неравенство, которое стало результатом экспансии Запада, выкачивания им капиталов и дешевых ресурсов из мировой периферии, результатом наглого грабежа, когда западными накопителями капитала присваивалась чужая казна, чужой труд, чужие средства производства. (Причем объяснялось это покаранием какого-нибудь туземного «тирана». Если не находилось «тирана», то земля и все ее ресурсы объявлялись «ничейными» [terra nullius] и тоже присваивалась западными колонизаторами, а живущие на ней туземцы изгонялись или истреблялись за «нарушение частной собственности».) Запад предлагал Не-Западу, а точнее 85% мирового населения согласиться с абсолютным обнищанием, которое они испытали, когда попадали в орбиту западного капитала.

Доклад Медоуза больше не возлагал никаких надежд на линейный НТП – из всех направлений развития науки и техники оказались нужны только те, что ограничивают потребление ресурсов странами мировой периферии. Освоение космического пространства и внеземных ресурсов группой Медоуза вообще не рассматривалось. Это дело не для стран периферии, не для большинства человечества и вообще забудьте.

Что интересно, развитие КМЭ после доклада Медоуза шло в общем по проложенному им курсу. Поскольку ресурсов на Земле не хватает на развитие всех - как было провозглашено Медоузом - то львиная часть хозяйственных усилий мировой периферии уходило на поддержание западного комфорта и благосостояния, а не на собственное развитие. Это означало усиление мирового неравенства и мировой несправедливости, что должно было поддерживаться за счет военного, технологического и информационного превосходства Запада. Чтоб никто на периферии не рыпнулся, а если бы рыпнулся, то разделил бы судьбу Ирака и Ливии. Это означало, в конечном счете, и уничтожение советского "партнера по разрядке мировой напряженности", вместе со всей мировой социалистической системой. Второй мир был превращен в Третий, отдав свои ресурсы на накопление западного капитала.

Итак, траектория мировой эволюции была задана где-то в начале 70-х. Её аттрактором стал айфон, почти круглосуточно промывающий мозги - вместо фабрик на астероидах и оранжерей на спутниках Юпитера. Космическая экспансия была закрыта для человечества, 85% которого теперь предстояло биться за сужающийся кусок земного пирога – меньше земли, меньше чистого воздуха и чистой воды, меньше леса на каждую душу; меньше оплачиваемой хотя бы на несколько долларов в день работы – ее забирают машины. (Возможно, космос был хозяевами КМЭ зарезервирован для себя и своей обслуги - туда они уйдут, когда на Земле человечеству наступит полный капец, ресурсный, военный, экологический или же связанный с развитием машинных интеллектуальных систем, с приходом распределенного искусственного интеллекта, базирующего на молекулярных носителях.)

С начала 80-х эта концепция начала реализовываться наиболее активно - хозяева КМЭ действовали через администрации Рейгана и Тэтчер. Снижение налогов на корпорации и толстосумов происходило одновременно с колоссальным ростом расходов на военные нужды, на спецслужбы, на пропагандистские службы. И оплатить это надлежало из добычи. Как и во время колониального покорения Индии британской Ост-Индской компанией, оплатить свое завоевание должны были сами завоеванные. Произошел сговор с саудитами по обрушению цен на нефть, а расслабленная советская элита уже подсела на нефтяную иглу, вошла в роль сырьевого придатка Запада и мечтала только о капитализации своего статуса. Началась цепочка переворотов в странах социалистического мира. Уже по "революции" в Румынии, которая была раскручена фейком о "60 тысяч убитых демонстрантов" в Тимишоаре, стало ясно, что комбинированному напору западных спецслужб и собственных предателей (да и собственного мещанства) большинству социалистических государств противопоставить нечего.

И вот уже 50 лет мы уныло топчемся на пороге космоса. Наши западные "партнеры", вытащившие из нас более триллиона долларов (сравнимо с масштабами эксплуатации колониальной Индии), “потеряли” технологию производства тяжелых ракета-носителей Сатурн-5. А нам, ограбленным, платящим ежегодную огромную дань западному ядру КМЭ, пока что не до масштабного освоения космоса. Не торопятся китайцы, их космические технологии пока не перешагнули советский уровень 1970 года, а экономика всё еще в значительной степени обслуживает западное ядро КМЭ.

Будет ли такая противоестественная ситуация, заданная западными кощеями из ядра КМЭ, продолжаться и дальше? Теперь уже уверен, что нет.

Кто в году 1929 мог предполагать, что через 10 лет Россия станет второй промышленной державой мира, через 15 лет разгромит евросоюз Третьего Рейха, через 20 лет создаст ядерное оружие, через 25-30 ракетно-ядерный щит, выйдет первой в космос и первой достигнет Луны, Марса и Венеры своими автоматическими межпланетными станциями.

Мало кто мог, потому что мало кто понимал русскую историю. Может быть за исключением одного человека.

Ведь русские (под коими понимаю всех, кто разделяет ценности русского мира) уже создали самую большую страну на свете, покоряя холодные просторы северной Евразии, и совершили подвиг, также не имеющий аналогов в мировой истории - за какие-нибудь 60 лет прошли огромный путь от Урала до Тихого океана (1582 - дружина Ермака идет за Урал, 1639 - Иван Москвитин выходит к Тихому), шли и лютой сибирский зимой, потому что тогда дороги, ведущие за горизонт, были тверже.

Только русские могут покончить с КМЭ, с её вампиризмом, беспощадной эксплуатацией периферии, бессмысленным перемалыванием ресурсов ради увеличения богатства и власти мировой верхушки, когда 42 толстосума с западной пропиской имеют денег столько же, сколько и 3,7 миллиарда человек. И создать более справедливое общество, в котором НТП будет идти на благо всех и каждого.