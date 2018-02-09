Сводки от ополчения Новороссии 09 февраля 2018

Сводка новостей: ДНР, ЛНР, Сирия, мир / 09.02.2018

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Глава ДНР о гуманитарной ситуации в Донбассе

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В ДНР знают как бороться с корью, завезенной с Украины, — Глава ДНР

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Благотворительный Фонд «Великое Отечество» оказал помощь семье погибшего добровольца

Источник: fondvo.ru

Благотворительный Фонд «Великое Отечество» передал семье погибшего ополченца материальную помощь в размере 100 тысяч рублей.

Она собрана всем миром. Всеми, кто признателен погибшему герою, откликнувшемуся на чужую боль и беду.

Благотворительный Фонд «Великое Отечество» создан совсем недавно и сразу же начал реализовывать программу помощи вдовам и сиротам ополченцев Донбасса.

Каждой семье, потерявшей мужа и отца в ходе этой войны, мы вручаем ваши средства, собранные на счет Фонда.

На этот раз представители Благотворительного Фонда «Великое Отечество» посетили семью К. в городе Саранске. Именно отсюда в начале мая 2014 года Игорь К., по зову своего сердца уехал защищать Донбасс. Его жена, Елена, даже не знала об этом, так как уезжая, он сказал, что едет в очередную командировку.

В ходе боевых действий за Донецкий аэропорт, где Игорь был заместителем командира, их отряд попал под обстрел. Игорь получил тяжелое ранение и был госпитализирован в Донецкую больницу, где через два дня умер.

Ценой огромных усилий, только в феврале 2016 года Елена смогла привезти тело Игоря домой в Саранск и похоронить в родной земле.

Все это время Елена одна воспитывает дочь, практически не имея поддержки. Благодаря содействию общественной организации Союз Добровольцев Донбасса,

Благотворительный Фонд «Великое Отечество» оказал семье Елены К. материальную помощь в размере 100 тысяч рублей.

Мы не имеем права забывать о семьях тех, кто пролил свою кровь и своей жизнью защитил мирных граждан.

Мы благодарим всех, кто перечисляет пожертвования.

Спасибо всем тем, кто готов поддерживать вдов и сирот Донбасса!

Елена К. и ее маленькая дочка Диана, в 5 лет лишившаяся отца, говорит спасибо каждому неравнодушному человеку!

Вы также можете сделать пожертвование, чтобы Благотворительный Фонд «Великое Отечество» оказал помощь семьям добровольцев, погибших в боях на Донбассе.

Три способа внести пожертвование.

1. Перечислением с банковской карты — необходимо просто нажать кнопку «Перечисление пожертвования банковской картой».

2. Безналичным перечислением на расчетный счет Фонда. Вам необходимо перевести средства по реквизитам Фонда.

Печатать квитанцию

3. Вы можете осуществить пожертвование прямо из личного кабинета Сбербанк Онлайн:

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57-я мотопехотная бригада ВСУ в боях на Донбассе

57-я мотопехотная бригада ВСУ в ходе карательной операции на Донбассе

Формирование 57-й мотопехотной бригады началось осенью 2014 года. Пунктом постоянной дислокации бригады стал город Кировоград. Примечательно, что бригада формировалась исключительно на базе батальонов территориальной обороны, сформированных на территории Кировоградской области. В состав бригады вошли 17-й БТрО "Кировоград", 34-й БТрО "Батькивщина", а также 42-й БТрО "Рух Опоры". Стоит отметить,что летом 2014 командование ВСУ бросило сводную роту 42-ю батальона на деблокаду Иловайского котла, где она была благополучно разгромлена. Больше половины бойцов сводной роты оказались в плену. Бригада фактически не имела собственной бронетехники, количество БМП-1 не превышало 10 (!) машин. Кроме того, в составе 42-го батальона, далее именуемого мотопехотным, имелось 13 БТР-70. Недостаток БМП пытались компенсировать передачей с баз хранения БРДМ-2, а также тягачей МТЛБ, абсолютно не предназначенных для применения на поле боя. Кроме того,бригаду усилили инженерно-саперной ротой. Уже в 2015 году в состав 57-й мотопехотной бригады была введена танковая рота и дивизион буксируемых гаубиц . Первым командиром бригады был назначен полковник Красильников.В ноябре 2014 года подразделения бригады были дислоцированы на линии соприкосновения в районе Горловки (34-й мотопехотный батальон) и Дебальцево (42-й мотопехотный батальон). В конце ноября 42-й батальон потерял первый БТР-70, подбитый в районе Дебальцево. К концу 2014 потери бригады в живой силе составили 8 человек убитыми. К началу 2015 года подразделения 57-й ОМПБр были раскиданы по блокпостам на широком участке от Константиновки на юге, до Дебальцево на севере. Так, 42-й батальон, усиленный инженерно-саперной ротой, действовал основными силами в районе так называемого "Дебальцевского выступа", а одна из его рот находилась в Константиновке. На том же участке действовали основные силы 17-го батальона "Кировоград". 34-й батальон "Батькивщина" дислоцировался в районе Горловки.В ходе боев за Донецкий аэропорт, командование ВСУ, испытывая острую нехватку в бронетехнике, пыталось использовать МТЛБ 57-й ОМПБр для попытки прорыва к блокированным в Новом терминале "киборгам". Один тягач, не предназначенный для использования на поле боя, получил повреждения, и был захвачен ополчением в качестве трофея. Погиб один боец 17-го батальона, еще один был захвачен в плен. 21 января в Константиновке пьяный боец 42-го батальона "Рух опоры" расстрелял троих сослуживцев. В ходе зимних боев под Дебальцево был подбит БТР-70 из состава бригады, всего в ходе боев на этом направлении погибли как минимум 9 ее военнослужащих.Основные силы 34-го батальона в этот период вели ожесточенные позиционные бои под Горловкой. После заключения "Минска-2" под Горловку были переброшены выведенные с дебальцевского направления подразделения 42-го батальона. Не обеспеченные бронетехникой и артиллерией подразделения 57-й мотопехотной бригады фактически годились только для удержания позиций на блокпостах. Однако, вплоть до мая 2016, подразделения 57-й ОМПБр вели позиционные бои в одной из самых горячих точек линии фронта у поселка Зайцево, потеряв в общей сложности 40 человек убитыми. Именно на бойцах 57-й ОМПБр лежит значительная доля ответственности за многочисленные случаи нарушения режима прекращения огня на этом направлении. Особенно досаждали бойцам ДНР снайперы из состава бригады. В первых числах декабря 2015 командование Народной Милиции ДНР перебросило под Горловку наиболее подготовленных снайперов, которые в течении нескольких дней уничтожили как минимум 4-х снайперов 57-й ОМПБр в ходе снайперских дуэлей.В мае 2016 бригаду вывели из зоны так называемой АТО и перебросили на границу с Крымом.В июле 2017 57-я ОМПБр была переброшена в район Песков под Донецком, где ведет боевые действия по сей день. Любопытно,что при выводе на ротацию с линии фронта 92-й механизированной бригады в октябре 2017, несколько бывших ее бойцов, ранее служивших в полку "Азов", перешли в состав 42-го батальона "Рух опоры". Один из них, грузинский националист Суралидзе был уничтожен 31 октября в ходе боестолкновения в районе Донецкого аэропорта. В новом 2018 году бригада отметилась потерей БРДМ-2 в Песках, подорвавшейся на противотанковой мине. При этом погибли 2-е бойцов 34-го батальона "Батькивщина". Потери бригады за период с июля 2017 составляют как минимум 10 человек убитыми. В данный момент 57 ОМПБр продолжает удерживать позиции в районе Песков на линии соприкосновения.57-я ОМПБр, как и все 4 мотопехотные бригады, является типичным эрзац-соединением ВСУ, созданным в ходе войны на Донбассе. Не имеющая в достаточном количестве артиллерии и бронетехники, она предназначена лишь для удержания позиций на блокпостах и фактической боевой ценностью не обладает. Общие потери бригады на Донбассе составили 77 человек убитыми, кроме того, были уничтожены 3 БТР-70, МТЛБ и БРДМ-2 57-й ОМПБр. Еще два тягача МТЛБ стали трофеями защитников Донбасса. 57-я бригада понесла, пожалуй, наиболее серьезные потери из числа мотопехотных бригад ВСУ, что обусловлено ее нахождением на одном из самых "горячих" участков линии фронта под Горловкой в 2015 – начале 2016 годов. В данный момент на ряду с тремя мотопехотными батальонами в состав бригады входят разведывательная, инженерно-саперная, медицинская, танковая роты, взвод снайперов. Артиллерийская составляющая представлена артдивизионом, а также дивизионом противотанковых пушек МТ-12 "Рапира". Бригаде придан зенитно-артиллерийский дивизион. 57-я ОМПБр не обладает достаточным количеством БМП и БТРов, и фактически личный состав перемещается на грузовиках. В больших количествах применяются БРДМ-2 и тягачи МТЛБ, часть которых вооружена спаренными зенитными пушками ЗУ-23-2. https://vk.com/military_politik?w=wall-140312885_32863 – цинкПредыдущие части цикла:1. 25-я воздушно-десантная бригада в боях на Донбассе – https://colonelcassad.livejournal.com/3205583.html 2. Батальон "Айдар" в боях на Донбассе – https://colonelcassad.livejournal.com/3240562.html 3. Батальон "Донбасс" в боях на Донбассе – https://colonelcassad.livejournal.com/3243261.html 4. Полк "Азов" в боях на Донбассе – https://colonelcassad.livejournal.com/3254314.html 5. Батальона "Кривбасс" в боях на Донбассе – https://colonelcassad.livejournal.com/3354220.html 6. 3-й полк спецназа ГУР МОУ в боях на Донбассе – https://colonelcassad.livejournal.com/3366344.html 7. Полк "Днепр" в боях на Донбассе – https://colonelcassad.livejournal.com/3367498.html 8. 80-я аэромобильная бригада в боях на Донбассе – https://colonelcassad.livejournal.com/3381187.html 9. 36-я бригада морской пехоты в боях на Донбассе – https://colonelcassad.livejournal.com/3416552.html 10. 79-я аэромобильная бригада в боях на Донбассе – https://colonelcassad.livejournal.com/3486882.html 11. 95-я аэромобильная бригада в боях на Донбассе – https://colonelcassad.livejournal.com/3514785.html 12. 81-я десантно-штурмовая бригада в боях на Донбассе – https://colonelcassad.livejournal.com/3661572.html 13. Батальон "Днепр-2" в боях на Донбассе – https://colonelcassad.livejournal.com/3707062.html 14. 51-я механизированная бригада ВСУ в боях на Донбассе – https://colonelcassad.livejournal.com/3727932.html 15. 24-я механизированная бригада ВСУ в боях на Донбассе – https://colonelcassad.livejournal.com/3741851.html 16. 72-я механизированная бригада ВСУ в боях на Донбассе – https://colonelcassad.livejournal.com/3751198.html 17. 93-я механизированная бригада ВСУ в боях на Донбассе – https://colonelcassad.livejournal.com/3759796.html 18. 1-я танковая бригада ВСУ в боях на Донбассе – https://colonelcassad.livejournal.com/3764147.html 19. 73-й морской центр специального назначения в боях на Донбассе – https://colonelcassad.livejournal.com/3767885.html 20. 17-я танковая бригада ВСУ в боях на Донбассе – https://colonelcassad.livejournal.com/3781823.html 21. 30-я механизированная бригада ВСУ в боях на Донбассе – https://colonelcassad.livejournal.com/3790630.html 22. 92-я механизированная бригада ВСУ в боях на Донбассе – https://colonelcassad.livejournal.com/3796297.html 23. 8-й полк спецназа ГУР МОУ в боях на Донбассе – https://colonelcassad.livejournal.com/3799516.html 24. 25-й батальон "Киевская Русь" в боях на Донбассе – https://colonelcassad.livejournal.com/3813630.html 25. 28-я механизированная бригада в боях на Донбассе – https://colonelcassad.livejournal.com/3826211.html 26. 128-я горно-пехотная бригада ВСУ в боях на Донбассе – https://colonelcassad.livejournal.com/3840101.html 27. Батальон "Донбасс-Украина" в боях на Донбассе – https://colonelcassad.livejournal.com/3844652.html 28. 53-я механизированная бригада ВСУ в боях на Донбассе – https://colonelcassad.livejournal.com/3865711.html 29. 54-я механизированная бригада ВСУ в боях на Донбассе – https://colonelcassad.livejournal.com/3920137.html 30. "Правый Сектор" в боях на Донбассе – https://colonelcassad.livejournal.com/3944782.html 31. 10-я горно-штурмовая бригада в боях на Донбассе – https://colonelcassad.livejournal.com/3956011.html 32. 56-я мотопехотная бригада ВСУ в боях на Донбассе – https://colonelcassad.livejournal.com/3964493.html

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Известны имена украинских военных преступников — Генпрокуратура ДНР

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Дебилы из ВСУ играют в «кёрлинг» мощнейшими минами (ВИДЕО)

В украинских соцсетях появилось видео из зоны «АТО», на котором военнослужащие оккупационных сил Украины на Донбассе играют в «керлинг» противотанковыми минами ТМ-62М. «Ми готові до зимової Олімпіади!» (мы готовы к зимней Олимпиаде — пер. с укр.) — гласит описание сюжета. Следует отметить, что хотя данный вид боеприпасов куда менее чувствителен к внешнему воздействию, чем противопехотные мины, однако, например, при разрушении металлического корпуса ТМ-62 от коррозии чувствительность мины возрастает с 200–500 кг до 3–5 кг. Поэтому, кроме легендарной фразы министра иностранных дел Сергея Лаврова, сказать тут более нечего. Читайте также: Мэрия Кривого Рога предупреждает: в городе развесят флаги Новороссии, а по улицам будут ходить военные ДНР

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Спецназовец ГУР раскрыл МГБ личности и цели секретных убийц ВСУ на Донбассе (ВИДЕО)

Министерством государственной безопасности Луганской Народной Республики получены установочные данные военнослужащих, входящих в состав Сил специальных операций 8-го полка Главного управления разведки Министерства обороны Украины. Об этом «Русской Весне» сообщил военный источник. Достоверно известно, что диверсионно-разведывательная группа 8111 «Ауди», на ротационной основе, действовала в зоне проведения так называемой АТО. В ее состав входили: Галюк Александр Валентинович, 05.04.1990 г. р., старший сержант, заместитель командира группы; Климинчук Виталий Олегович, 24.04.1993 г. р., старший солдат, командир отделения; Карпусь Сергей Владимирович, 22.01.1986 г. р., младший сержант, командир отделения; Балух Николай Николаевич, 11.06.1977 г. р., старший сержант, инструктор; Пригоровский Олег Леонидович, 07.10.1975 г. р., младший сержант, командир отделения (радист); Трофименко Тарас Владимирович, 18.04.1993 г. р., сержант, командир отделения; Задвирный Игорь Иванович, 17.09.1993 г. р., младший сержант, старший разведчик; Климчук Петр Владимирович, 10.06.1991 г. р., солдат, разведчик-пулеметчик; Луцук Евгений Васильевич, 29.03.1990 г. р., солдат, разведчик-снайпер; Кондаков Александр Григорьевич, 06.12.1985 г. р., старший солдат, разведчик; Маломуж Денис Валентинович, 23.03.1995 г. р., солдат, разведчик; Сухомлинов Сергей Юрьевич, 16.01.1972 г. р., солдат, разведчик; Ищук Олег Артемович, 15.09.1993 г. р., солдат, разведчик; Барановский Богдан Игоревич, 03.06.1993 г. р., старший солдат, разведчик; Сало Дмитрий Игоревич, 29.04.1986 г. р., младший сержант, разведчик; Казачок Роман Игоревич, 18.10.1996 г. р., солдат, оператор ПТВ; Гергусь Дмитрий Юрьевич, 20.09.1992 г. р., солдат, радист. Получены неопровержимые доказательства причастности данной группы к совершению преступлений против мирного населения Донбасса. Указанные лица объявлены в розыск на территории Луганской Народной Республики. Группа «Ауди» работала в «серой зоне» по Луганскому направлению, — украинский диверсант. Военнослужащий 8-го полка спецназначения ВСУ Иван Деев подтвердил присутствие на линии соприкосновения диверсионно-разведывательной группы «Ауди» и опознал разведчиков, действовавших в ее составе. Деев также рассказал о целях и задачах, которые ставились диверсантам штабом «АТО». Читайте также: ВАЖНО: Совершено покушение на воевавшую на стороне «АТО» националистку, ее сын погиб (ФОТО, ВИДЕО)

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